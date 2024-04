Vom Opfer zum Buhmann: Israels gewandeltes Image

Nach dem Überfall am 7. Oktober stand die Welt auf der Seite Israels. Mittlerweile ist das ins Gegenteil umgeschlagen: Die Welt klagt Israel an - und vergisst den Zusammenhang.

Kaum je zuvor ist dem Staat Israel so viel Sympathie entgegengebracht worden wie nach dem 7. Oktober.

Kaum je zuvor ist dem Staat Israel so viel Missbilligung entgegengebracht worden wie nach rund sechs Monaten Krieg im Gazastreifen.

Die weltweite Welle der emotionalen Verbundenheit mit Israel ist abgeebbt. Jetzt löst das harte Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen Abscheu aus. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag muss sich Israel gegen den Vorwurf des Völkermordes verteidigen. Im UNO-Sicherheitsrat zogen am 25. März selbst die USA ihre sonst immer schützende Veto-Hand von Israel ab und ließen eine Resolution für eine sofortige humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen passieren.

Groteske Zustände im Meinungsspektrum

Im allgemeinen Meinungsspektrum herrschen groteske Zustände. Menschen, die sich eben noch empört über die palästinensischen Terrorist:innen äußerten, stehen jetzt als solidarische Zaungäste bei Pro-Palästina-Demos. Hatte man gerade noch David Trost zugesprochen, weint man nun über Goliath.

Dass Israels Krieg im Gazastreifen an Brutalität überzogen ist – geschenkt. Doch dass er in so kurzer Zeit die Stimmung derart ins Gegenteil kippen und die Zusammenhänge vergessen lässt, ist bemerkenswert. Die Rolle der Sozialen Medien bei diesem Umdenken wären einer medienwissenschaftlichen Untersuchung wert, denn dort ist es, wo die Hamas zumindest den Propagandakrieg gegen Israel gewonnen hat.

Auktionen des Hasses

Haben sich die Postings zuerst in der Beschreibung von den Gräueltaten der Hamas-Terroristen überboten, steigern sie jetzt einander in einen Hass auf Israel hinein. In beiden Fällen ist es, als wäre es eine Auktion: Den Zuschlag bekommt, wer seine Antipathie am schärfsten formuliert. Nur, dass deren Ziel vor sechs Monaten noch undifferenziert die Palästinenser:innen waren, während es jetzt ebenso undifferenziert Israel ist. Eben noch nannte man in den Diskussionen im Web jede:n eine:n Antisemiten oder Antisemitin, der/die meinte, dass Israels Totalblockade des Gazastreifens quasi einen Druckkochtopf schaffe, der zwangsläufig explodieren müsse. Nun aber holt man schon wieder die alten antisemitischen Stereotype hervor: Kindermord, Brunnenvergiftung, alttestamentarische Rache. Fast scheint es, als würden Israelis nur als Opfer Sympathien gewinnen, nicht aber, wenn sie sich zur Wehr setzen.

Längst hat die Diskussion über Israels Vorgehen einen Punkt erreicht, an dem ein Innehalten zwecks Überprüfung der Koordinaten geboten ist. Mit der undifferenzierten Einteilung in gute Opfer (die Palästinenser:innen) und schlechte Täter:innen (die Israelis) erreicht man nur eines: Man macht sich zum Teil eines Konflikts, der gerade wegen dieser Einteilung unlösbar scheint.

Der Krieg der Narrative

Das bedeutet vereinfacht gesagt: Was sich derzeit zwischen Israel und seinen Gegner:innen abspielt, ist ein mit aller Gewalt ausgetragener Konflikt zweier unvereinbarer Narrative, die beide unvollständig sind.

Das israelische Narrativ stützt sich auf die bis weit in die Antike zurückreichende Präsenz von Jüdinnen und Juden in diesem Teil des Mittelmeerraums; die Gründung des Staates Israel an diesem Ort ist eine Konsequenz dieser Geschichte, wobei das heutige Israel im Selbstverständnis nicht nur ein Staat für seine Bürger:innen ist, sondern, in Erinnerung an die Schoa, der Zufluchtsort sämtlicher in Bedrängnis geratener Jüdinnen und Juden weltweit.

Was das israelische Narrativ ausklammert, ist, dass der Umgang Israels mit den Palästinenser:innen in höchstem Maß problematisch war und ist: begonnen mit der Nakba, die seitens Israels als freiwillige Auswanderung von rund 700.000 arabischstämmigen Palästinenser:innen aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina dargestellt wird, über die völkerrechtlich zumindest problematische Zersiedelung des Westjordanlandes, das rechte und ultrarechte Israelis als die historischen Gebiete Judäa und Samaria für Israel beanspruchen, bis hin zum Gazastreifen, der, so das israelische Narrativ, nach dem Ende der israelischen Besatzung (2005) mit israelischer Hilfe ein blühendes Land werden hätte können, sich aber entschieden hat, alle Kräfte in antiisraelischen Terror zu stecken.

Die Hamas spricht Israel das Existenzrecht ab

Das Narrativ der seit den Wahlen 2006 den Gazastreifen diktatorisch kontrollierenden Hamas ist genau entgegengesetzt: Von vornherein habe Israel auf dem im Lauf der Geschichte arabisch und islamisch gewordenen Boden kein Existenzrecht. Die Nakba sei ein Verbrechen, das gesühnt werden und das Westjordanland ein palästinensisches Gebiet, das „judenfrei“ sein müsse. Der Gazastreifen sei aufgrund der Land-, See- und Luftblockade durch Israel ein „Freiluftgefängnis“. Dieser Zustand rechtfertige den Freiheitskampf.

Das palästinensische Narrativ unterschlägt dabei, dass sich dieser angebliche Freiheitskampf schon in der Vergangenheit regelmäßig in sinnlosen Gewaltakten geäußert hat, die die Lage der Gazastreifen-Palästinenser:innen nicht nur nicht verbesserte, sondern aufgrund der israelischen Reaktionen massiv verschlechterte. Das Massaker des 7. Oktobers an 1.139 Menschen in Israel gilt im palästinensischen Narrativ wahlweise als Heldentat oder wird mit Blick auf die internationale Außenwirkung schlicht verschwiegen.

Der Schweizer Völkerrechtsexperte Robert Kolb definierte den Nahostkonflikt in einem Gespräch mit der WZ als einen auf allen Ebenen atypischen Konflikt. Innerhalb dieses atypischen Konflikts steht außer Frage, dass sich Israel vielfach ins Unrecht gesetzt hat. Doch das darf, selbst jetzt, wenn das Leiden der Menschen im Gazastreifen dauerpräsent ist, nicht den Blick darauf verstellen, dass der unmittelbare Auslöser der Terror-Überfall am 7. Oktober war.

Umkehrung der Schuldfrage

Es darf auch nicht den Blick darauf verstellen, dass kein souveräner Staat auf Augenhöhe mit einer Terrororganisation verhandeln würde, die ihm das Existenzrecht aberkennt. Ebenso darf nicht übersehen werden, dass eine hohe Zahl palästinensischer Opfer der Propaganda der Hamas in die Hände spielt, die Israel als rücksichtslosen Aggressor darstellt, weshalb die Hamas am Schutz der eigenen Zivilist:innen nicht interessiert ist und sie im Gegenteil als menschliche Schutzschilde missbraucht. Denn schon in der Vergangenheit ist es der Hamas gelungen, die Schuldfrage durch klug gewählte Ausschnitte aus den Zusammenhängen umzukehren – so auch jetzt, wenn sich Israel in Den Haag auf Antrag Südafrikas wegen Völkermordes verantworten muss. Und selbstverständlich darf der Blick nicht darauf verstellt werden, dass die Hamas nach wie vor israelische Bürger:innen als Geiseln in ihrer Gewalt hat und, wie das Scheitern der jüngsten Waffenstillstandsverhandlungen zeigt, anders als Israel, die Forderungen für ein Abkommen mit Absicht ins Unerfüllbare erhöht.

Das alles rechtfertigt nicht die extreme Härte im israelischen Vorgehen. Doch die immer einseitigere Schuldzuweisung an Israel bringt wenig. Freilich mag es ein Ziel des Drucks auf Israel sein, eine Mäßigung der Kriegsführung zu erreichen. Doch mindestens im gleichen Maß müsste Druck auf die Hamas ausgeübt werden, die seit mehr als sechs Monaten in ihrer Gewalt befindlichen Geiseln freizugeben. Denn Verhandlungen, bei denen eine Seite mit der Ermordung von Menschen droht, können keine Ergebnisse zeitigen, die Bestand haben.

Die Grautöne wahrnehmen

Was für die vernunftbasierte Diskussion auf jeden Fall unabdingbar ist, ist die Erkenntnis, dass man die Palästinenser:innen in der Gesamtheit ebensowenig als deckungsgleich mit dem Hamas-Terror sehen darf wie die Israelis als deckungsgleich mit der gegenwärtigen Politik Israels. Könnte man sich in diesem atypischen Konflikt dazu durchringen, menschlich atypisch zu reagieren und die Grautöne wahrzunehmen sowie die entgegengesetzten Narrative in einem ersten Schritt wenigstens zu vervollständigen, wäre viel gewonnen.

Könnte das obendrein noch ins Bewusstsein der Global Player dringen, wäre es möglicherweise ein erster Schritt zur Lösung des Konflikts.