Vom Opfer zum Buhmann: Israels gewandeltes Image

Genese

Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 trat weltweit eine Solidarisierung mit Israel ein. Mittlerweile ist Israel zum Buhmann des Konflikts geworden, was sich in den Sitzungen diverser Gremien der UNO und deren Beschlüssen niederschlägt. WZ-Redakteur Edwin Baumgartner sieht in dieser Einseitigkeit der Schuldzuweisungen eines der Grundprobleme des Nahostkonflikts und ist überzeugt, dass es sich um einen Kampf einander widersprechender Narrative handelt.

Daten und Fakten

Am 7. Oktober 2023 überfielen Kämpfer der Hamas Israel, töteten 1.139 Menschen, verletzten an die 5.000 und brachten mehr als 240 Geiseln in ihre Gewalt. Daraufhin begann Israel die Militäroperation „Eiserne Schwerter“, die sich ab 27. Oktober auf den Gazastreifen ausweitete. Israel besteht darauf, nicht gegen die Palästinenser:innen Krieg zu führen, sondern gegen die Hamas. Laut Statista sind mit Stand vom 8. April 2024 mehr als 33.000 Palästinenser:innen infolge von Kampfhandlungen der israelischen Armee im Gazastreifen gestorben, mehr als 75.000 wurden verletzt. Die israelische Armee hat 259 Soldat:innen verloren, 1.559 wurden verletzt.

In ihrer Gründungscharta des Jahres 1988 spricht die Hamas der „zionistischen Entität“ (gemeint ist Israel) das Existenzrecht ab und erteilt friedlichen Lösungen eine Absage. In der Charta des Jahres 2017 wird ein Staat Palästina „in den Grenzen von 1967“ definiert. Verschiedentlich wurde das als mehr oder minder indirekte Anerkennung des Staates Israel verstanden. Allerdings widersprachen Historiker und Führungsmitglieder der Hamas und bestätigten die unveränderte Gültigkeit der Charta des Jahres 1988.

Die Hamas herrscht im Gazastreifen uneingeschränkt und diktatorisch, seit sie bei den Wahlen im Jahr 2006 die Stimmenmehrheit bekam. Das waren die letzten Wahlen, die die palästinensische Autonomiebehörde, die für das Westjordanland und den Gazastreifen zuständig ist, zugelassen hat. Die Unruhen im Gazastreifen unmittelbar nach den Wahlen nützte die Hamas zur Ausschaltung politischer Konkurrenten.

Nakba (dt. Katastrophe) ist im arabischsprachigen Raum die Bezeichnung für die Vertreibung von Palästinenser:innen aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina in den Jahren 1947 bis 1949 in Zusammenhang mit dem ersten Palästinakrieg, den Ägypten, der Irak, der Libanon, Saudi-Arabien, Syrien und Transjordanien (so hieß Jordanien bis 1950) gegen den am 14. Mai 1948 gegründeten Staat Israel geführt haben. Der Krieg dauerte von 30. November 1947 bis 15. Mai 1948 und endete mit einem Sieg der jüdischen Nationalbewegung. Im islamischen Kulturraum haben sich Einstufungen der Nakba durchgesetzt, die von ethnischer Säuberung bis Völkermord reichen, während sie im Geschichtsbild Israels als freiwillige Auswanderung dargestellt wird.

Robert Kolb, 1967 geboren, ist ein Schweizer Jurist und ein führender Experte für internationales Recht und humanitäres Völkerrecht. Er ist Professor für Völkerrecht an der Juristischen Fakultät, Universität Genf.

Quellen

