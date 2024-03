Damals glaubte man schon, dass es ein Krankheitsbild sei. Wir verwenden den Begriff heute noch, aber mehr als Konstellation, die wir als histrionische Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Der Begriff Hysterie wurde verbannt, weil er frauenfeindlich ist. Bei den alten Griechen sagte man nämlich, dass hysteros, also die Gebärmutter, im Leib der Frau herumwandert und sie narrisch macht. Daher sagt man heute histrionisch, was aber auch ein bisschen despektierlich ist, zumal die Histrionen im alten Griechenland Schauspieler waren.

Stephan Doering

Sie bezeichnet eine bestimmte Entwicklung, die nicht optimal verläuft, wenn im Dreieck mit Vater und Mutter bestimmte Erfahrungen gemacht wurden. Freud nannte das Ödipus-Komplex, der ein Leben lang zu inneren Wiederherstellungen dieser frühen Erfahrungen führt, wenn er nicht überwunden wird. Sehr dramatische Erscheinungsformen mit körperlichen Symptomen hat Freud aber weitaus häufiger gesehen als wir das heute tun. Die Damen, die er behandelte, fielen ja sehr oft in Ohnmacht. In alten Filmen steht dann immer ein Galan in der Nähe, der sie auffängt. In Ohnmacht zu fallen war für junge Frauen damals eine Chance, Kontakt zu einem jungen Mann zu suchen, weil ihr ja das meiste andere verboten war, solange sie nicht verheiratet war. Heute würden junge Frauen wohl gnadenlos aufs Pflaster aufschlagen, weil die Männer nicht wüssten, was sie zu tun haben. Damals aber war das eine kulturspezifische Form der Annäherung, die gestattet war. Heute gibt es da ganz andere Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, auch durch Essstörungen oder Selbstverletzungen.