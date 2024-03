1980 gab die Vereinigung von Psychiatern in den USA (American Psychiatric Association, APA) erstmals das „Diagnostische und statistische Handbuch für psychische Erkrankungen“ (DSM-I) heraus. Es stellte den ersten Versuch das, die Diagnose psychischer Störungen durch standardisierte Definitionen und Kriterien anzugehen. Die bisher aktuellste, 2022 veröffentlichte Version, DSM-5-TR, liefert ein Klassifikationssystem, das versucht, psychische Erkrankungen basierend auf der Beschreibung von Symptomen (das heißt, aufgrund dessen, was Menschen als Reflektion ihrer Gedanken und Gefühle sagen und tun) und dem Verlauf der Erkrankung in diagnostische Kategorien einzuteilen.