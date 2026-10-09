Gespenster können durch Wände gehen. Sie kennen keine Grenzen – im Film. Superschnelle Neutrinos können das auch, aber in Wirklichkeit. Die winzigen Elementarteilchen kommen aus dem All direkt zu uns. Du siehst sie nicht, du spürst sie nicht, doch sie sind hinter dir, vor dir, über dir und um dich herum und genau in diesem Moment wird dein Körper von ihnen durchquert. Doch wenn eine Million superschnelle Neutrinos durch dich durchsausen, merkst du es nicht.

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Warum? Weil die winzigsten aller Teilchen aus dem Universum keine elektrische Ladung und fast keine Masse besitzen. Daher reagieren sie nur sehr schwach mit sichtbarer Materie wie Menschen, Tieren, Pflanzen und Objekten.

Aus diesem Grund sind Neutrinos auch schwer nachzuweisen. Dem belgischen Astrophysiker Francis Halszen gelingt es dennoch. Für seine Arbeit erhielt der 82-belgische Physiker diese Woche den Nobelpreis für Physik. Mit seinem Team hat Halszen am Südpol hochenergetische Neutrinos aus dem All entdeckt, weil er erkannt hat, dass es doch etwas gibt, mit dem sie interagieren – nämlich Wassermoleküle. Bei dieser Zusammenkunft entstehen elektrisch geladene Teilchen, die nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durch das Eis rasen und dabei Licht aussenden. Und dieses Licht lässt sich messen – in einem Kubikkilometer Eis, das mit Sensoren ausgestattet ist, sich in der Antarktis befindet und „IceCube“-Observatorium heißt.

Physiknobelpreis: Das Teleskop im Eiswürfel

Für unseren Alltag macht es zunächst keinen Unterschied, ob diese Neutrinos existieren oder nicht. Sie wärmen weder die Wohnung schneller noch verbessern sie den Handyempfang. Und dennoch betrifft uns die Forschung an diesen Teilchen, weil sie der Frage nachgeht, woraus das Universum besteht, und wie diese energiereichen Teilchen entstehen.

Neutrinos können Informationen von extremen Orten des Universums mitbringen – etwa aus der Umgebung Schwarzer Löcher oder explodierender Sterne. Auf ihrem Weg zur Erde werden sie weder von Staub noch Materie noch Magnetfeldern abgelenkt. Daher reisen sie in einer geraden Linie direkt zu uns. Ihre Flugrichtung lässt sich bis zu ihrem Herkunftsort zurückverfolgen – sie liefern unverfälschte Informationen aus entfernten Regionen außerhalb unseres Sonnensystems. Ihre Erforschung treibt außerdem Technologien voran. Um Neutrinos nachzuweisen, braucht man empfindliche Detektoren, riesige Datenmengen und ausgefeilte Algorithmen, was in der Praxis neue Sensor-, Datenanalyse- und Messtechniken hervorbringen könnte.

Medizinnobelpreis für Lichtschalter im Gehirn

Den Geheimnissen des Gehirns wiederum sind drei Männer auf der Spur, die mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurden. Den Preisträgern Karl Deisseroth aus den USA sowie Peter Hegemann und Georg Nagel aus Deutschland gelang der entscheidende Schritt, um die Funktion von Nervenschaltkreisen, die Erinnerungen, Gefühlen und Verhaltensweisen zugrunde liegen, zu entschlüsseln – und zwar mit Licht.

Die Methode heißt Optogenetik. Damit lassen sich bestimmte Zellen mithilfe von Licht gezielt an- oder ausschalten. Das funktioniert, indem man Gene für lichtempfindliche Eiweiße in sie einschleust. Wenn man diese Zellen dann mit Licht bestrahlt, werden sie aktiv oder inaktiv. Anhand der Aktivität kann man beobachten, welche Hirnregion für einem Verhalten zuständig ist, und welche Nervenzellen dieses Verhalten verursachen.

Warum ist das wichtig? Die Ursachen von neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen lassen sich damit besser verstehen. Man kann untersuchen, welche Nervenzellen Angst auslösen, Bewegungen oder die Erinnerung steuern und auch den Hunger beeinflussen.

Lässt sich unser Verhalten damit auch beeinflussen? Karl Deisseroth hat im Experiment in lebenden Organismen bewiesen, dass Forschende mit der Methode gezielt Nervenzellen aktivieren und damit Verhaltensweisen anstoßen können – bei Ratten sind das etwa Flucht, Aggression oder Fürsorge. Beim Menschen wiederum lässt sich verlorenes Sehvermögen zum Teil wiederherstellen. Von einer routinemäßigen Therapie ist man aber noch weit entfernt, da dafür sehr viele genetisch veränderte Zellen erzeugt werden müssten.

Chemienobelpreis: Leben hat sich für eine Seite entschieden

Moleküle besitzen ein Spiegelbild. Das heißt, dass die Bausteine der Materie in zwei Varianten existieren, die sich verhalten wie deine linke und deine reche Hand: Sie sind gleich, aber nicht deckungsgleich, weil sie seitenverkehrt zueinander angeordnet sind. Wenn man solche Moleküle im Labor herstellt, entstehen normalerweise beide Varianten – links und rechts.

In einem Arzneimittel können die beiden Varianten völlig unterschiedliche biologische Wirkungen haben. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Contergan-Skandal Anfang der 1960er-Jahre: Thalidomid, der Wirkstoff des Schlafmittels Contergan, existiert in spiegelbildlichen Formen und wurde auch so hergestellt. Allerdings hat nur eine Form die schlaffördernde Wirkung, das spiegelbildliche Gegenstück greift dagegen in die Entwicklung des Embryos ein und führt zu schweren Fehlbildungen. Und so gesehen ist das Spiegelbild ein böser Zwilling.

Der französische Chemiker Henri B. Kagan und sein japanischer Kollege Kenso Soai konnten erforschen, warum das Leben selbst es anders macht. Unsere Lebensbausteine wählen nämlich entweder die rechte oder die linke Seite. Die beiden Forscher erhielten den Chemie-Nobelpreis für die Lösung der Frage, wie Moleküle in lebenden Organismen nur in einer Variante und nicht in spiegelbildlicher Form vorkommen. Und das löst auch die Frage, wie der böse Zwilling aus Medikamenten ferngehalten werden kann. „Außer dem Leben selbst war dies zuvor noch niemandem gelungen“, betonte das Nobelkomitee am Mittwoch.

Die Entdeckung namens Homochiralität (Händigkeit) gilt als entscheidender Faktor dafür, dass Leben in der bekannten Form existiert: Das Leben hat sich für eine Seite entschieden.

Und wo sind die Frauen, Nobelkomitee?

Einseitig verlief die erste Nobel-Woche auch in einem anderen Sinn - nämlich bei der Wahl der Geschlechter: Bei den drei bisher vergebenen Wissenschaftsnobelpreisen wurde keine einzige Frau ausgezeichnet.

Warum? Das Nobelpreiskomitee verteidigt die Auswahl im Allgemeinen damit, dass jeweils die herausragendste Forschung unabhängig von einer Geschlechterquote gewinne. Zudem können die höchsten Preise der Wissenschaften einen enormen zeitlichen Nachlauf haben: Wer 2026 ausgezeichnet wird, wird häufig für Forschung geehrt, mit der er oder sie vor 20, 30 oder 40 Jahren begonnen hat. Die Nobelpreise spiegeln somit auch die Wissenschaftswelt vergangener Jahrzehnte, als Frauen schlechtere Chancen hatten, Professuren und Führungspositionen zu erreichen und große Forschungsprogramme zu leiten.

Laut dem Fachmagazin Nature spielen allerdings auch althergebrachte Strukturen eine Rolle. Da die Nominierenden lange Männer waren, konnte sich die männliche Dominanz selbst verstärken. Frauen gehen zudem nach wie vor auf dem Weg zur Spitze verloren oder schlagen ihn gar nicht erst ein. Laut einer Nature-Studie über Forschungsteams erhalten nach wie vor Frauen für wissenschaftliche Beiträge signifikant seltener Autor:innenschaft und Anerkennung als männliche Kollegen.

Noch ist für 2026 aber nicht aller Tage Abend. In der kommenden zweiten Woche werden die Nobelpreise für Wirtschaft, Literatur und Frieden verkündet. Wir bleiben gespannt.