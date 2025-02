Manuela Horvath

Nein, was wirklich passiert war, haben wir erst am nächsten Tag erfahren. Da war totales Chaos. Ich erinnere mich noch, wie laut es in unserem Haus war und die Erwachsenen in der Küche gestanden sind und aufgelöst waren. Ich weiß nicht mehr, wer mir erzählt hat, was passiert war, ob mein Papa, die Mama oder die Tante. Auf jeden Fall haben sie gesagt, dass der Peter, der Karl, der Erwin und der Josef in der Nähe von der Unterführung tot aufgefunden worden waren. Gefunden hat sie der Onkel, der in der Früh auf dem Weg in den Nachbarsort war. Der Onkel ist gehörlos und konnte auch nicht sprechen. Er hat meinen Vater in der Früh aufgeweckt und ist mit ihm zur Attentatsstelle gegangen und hat dann die vier Leichen identifiziert.