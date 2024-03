Jakob Selinger (32) ist Unternehmer und Gründer des Ausbildungsinstituts für Lehrlinge, Metaskills Academy, sowie des Onlineshops Woofpalace. Er hat seinen Bachelor in Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und seinen Master in International Management – mit Schwerpunkten Entrepreneurial Finance – an der Universität Utrecht absolviert. Selinger ist zudem als Lektor an der FH Wien WKW tätig.