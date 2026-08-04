Waldbrände: „Das größte Problem ist die Nacht“
Die aktuellen Feuer in Südeuropa wecken Erinnerungen an den verheerenden Waldbrand im Raxgebiet vor fünf Jahren. Feuerwehrkommandant Thomas Rauch blickt im Interview zurück auf den Herbst 2021.
- In Südeuropa brennen derzeit sehr viele Wälder.
- Ab 26. Oktober 2021 wütete für zwei Wochen auch im Raxgebiet in Niederösterreich ein verheerender Waldbrand.
- Das größte Problem war die Nacht, weil da kaum Löscharbeiten möglich waren, sagt Feuerwehrkommandant Thomas Rauch.
- Durch die lange anhaltende Trockenheit drohen auch in Österreich erneut Waldbrände.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Mehr als 9.000 Feuerwehrleute aus fast ganz Österreich waren im Oktober 2021 bei Hirschwang im Einsatz
- Sie wurden mit 2.600 Kilogramm Fleisch und Wurst, 23.500 Semmeln und 19.700 Getränkeflaschen versorgt
- Niederösterreich: Rund 1.600 Feuerwehren mit mehr als 105.000 ehrenamtlichen Mitgliedern
- Sonderdienst Waldbrand: Rund 600 Feuerwehrmitglieder in Niederösterreich
- Für Feuerwehrleute gibt es im Katastrophenfall eine bezahlte Freistellung
Ein kleiner Ort im niederösterreichischen Raxgebiet wurde vor fünf Jahren plötzlich österreichweit bekannt: Am Mittagstein bei Hirschwang wütete ab 25. Oktober 2021 fast zwei Wochen lang einer der größten Waldbrände der jüngeren österreichischen Geschichte. Mit den Löscharbeiten waren mehr als 9.000 freiwillige Feuerwehrleute aus fast ganz Österreich beschäftigt. Auch aus den Nachbarländern kam Hilfe in Form von Löschhubschraubern und -flugzeugen.
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Dafür sorgte der EU-Katastrophenschutzmechanismus, der auch jetzt beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien greift. Die Erinnerung an diesen riesigen und aufwendigen Einsatz im Raxgebiet ist bei Thomas Rauch, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gloggnitz Stadt, auch fünf Jahre später immer noch frisch. Als Abschnittskommandant für das betroffene Gebiet war er damals mitten im Geschehen.
Auch in Österreich steigt die Gefahr von Waldbränden.
Ein Wahnsinn, was an Süßspeisen von der Bevölkerung vorbeigebracht worden ist.Thomas Rauch über die (auch moralische) Unterstützung für die Feuerwehrleute
Ich war meistens ab 5 Uhr früh vor Ort und bin gegen 22 Uhr ins Bett gefallen.Thomas Rauch über zwei sehr intensive Wochen.
Eine Zigarette, die aus dem Auto geworfen wird, kann zu einem Flurbrand führen.Der Feuerwehrkommandant über Unachtsamkeit in Zeiten der Trockenheit
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Infos und Quellen
Gesprächspartner
Thomas Rauch ist Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gloggnitz Stadt und Abschnittsfeuerwehrkommandant des Feuerwehrabschnittes Gloggnitz in Niederösterreich.
Quellen
- Der Waldbrand in Hirschwang 2021 in Zahlen
- Bezahlte Freistellung von Feuerwehrleuten
- Waldbrand-Datenbank der BOKU
Das Thema in der WZ
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