Thomas Rauch

Es gibt einen sogenannten Alarmplan. In erster Linie ist die örtliche Feuerwehr für ihren jeweiligen Bereich zuständig. Bei einer Ölspur zum Beispiel fährt man hin, beseitigt das Öl und fährt wieder heim. Bei einem größeren Verkehrsunfall wird eine zweite oder auch eine dritte Feuerwehr alarmiert. Bei einem so großen Einsatz wie dem Waldbrand bei Hirschwang sind es entsprechend viele Feuerwehren. Die Alarmierung hat hier hervorragend funktioniert. Es waren von Anfang an ausreichend Einsatzkräfte mit dabei, und binnen weniger Stunden war auch der erste Hubschrauber im Einsatz. Zu Spitzenzeiten waren in einer Schicht mehr als 1.000 Feuerwehrleute und Personen aus anderen Einsatzorganisationen gleichzeitig am Berg. Insgesamt waren mehr als 9.000 Feuerwehrleute mit dabei, auch Spezialkräfte aus den anderen Bundesländern, sogar aus Tirol. Es gibt eine große Sicherheitsfamilie, wo alle zusammenhelfen: Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bergrettung, auch über die Bundesländergrenzen hinweg. Über den europäischen Zivilschutzmechanismus sind auch Löschflugzeuge aus Italien nach Österreich gekommen. Umgekehrt sind später Einheiten des heimischen Sonderdienstes Waldbrand nach Frankreich entsandt worden, wo ja auch immer wieder Wälder brennen, um die Kamerad:innen dort zu unterstützen. Jedes Land meldet also sein Kontingent ein, und wer am besten reinpasst, wird entsandt. Die Strukturen, die schon vor Jahren mit Blick auf den Klimawandel aufgebaut worden sind, haben sich bezahlt gemacht.