Warum Achselhaare politisch sind

Elisabeth Lechner

Schönheit hat sich in unterschiedlichen Teilen der Welt unterschiedlich entwickelt. Wenn man sich in unserer Popkultur und in den Mainstream-Medien umschaut, ist ein schöner Körper ein Frauenkörper, meistens jung, schlank und weiß – oder eine kommerziell verträgliche Form von „nicht-weiß“. Dieser Körper hat keine Behinderung, keine unerwünschte Behaarung. Frauenkörper erreichen dann leicht Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft, wenn sie eben jung, weiß, dünn, fit sind. Mit diesen Körpern – oder auch Versatzstücken davon – kann man Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Wenn aber der Körper nicht dieser Norm entspricht oder sogar so frech ist, mehr sein zu wollen als ein Körper und dazu noch gehört werden will, was er zu sagen hat, dann kommt schnell sehr viel Gegenwind. Diese normative Schönheit hat viel mit Profitinteressen zu tun. Körperlichkeit beinhaltet auch das, was wir gemeinhin mit Ekel assoziieren: Schweiß, Geburt und Sterben. Diese werden in diesem Schönheitsideal komplett entfernt und ein vermarktbares Ideal wird geschaffen.