Warum der Axolotl so wichtig für die Menschen ist

Elly M. Tanaka, geboren 1965 in Boston im US-Staat Massachusetts, ist Biochemikerin und wissenschaftliche Direktorin des Wiener Instituts für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Tanaka gilt als führende Spezialistin auf dem Gebiet der Regenerationsbiologie. Mittels neuartiger molekularbiologischer und mikroskopischer Verfahren identifizierte sie die Stammzellen, die beim Axolotl die Regeneration von Extremitäten und Rückenmark ermöglichen. Sie verknüpft Regenerations- und Stammzellenbiologie und konnte wesentliche Beiträge zu den molekularen und zellulären Grundlagen der Regeneration leisten.

Elly Tanaka erwarb 1987 einen Bachelor in Biochemie an der Harvard University und 1993 einen Ph.D. an der University of California, San Francisco. Ab 2008 hatte sie eine Professur am Zentrum für Regenerative Therapien Dresden und war ab 2014 Direktorin des Instituts, bevor sie 2016 an das Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie nach Wien wechselte, und im März dieses Jahres zur Direktorin des Imba berufen wurde.