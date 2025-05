Emmanuelle Charpentier

Als ich ein Postdoc war, das war 1997 an der Rockefeller-Universität in New York, sagte mir ein Kollege, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, ich würde ohnehin einmal den Nobelpreis bekommen. Ich hatte schon damals vielversprechende Daten, an denen ich wie verrückt arbeitete, weil ich nur neun Monate am Institut bleiben durfte. In den letzten zwei Wochen schlief ich nur drei Stunden pro Nacht und nahm zumeist nicht am Sozialleben meiner Kollegen teil. Ab 2015 ging die Forschungscommunity dann davon aus, dass die CRISPR-Entdeckung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, dann 2016, und so fort. Und da ich sehr pragmatisch bin und immer strategisch handle, bereitete ich einen Kommunikationsplan, Presseaussendungen und Dankesstatements schon Jahre im Voraus vor.