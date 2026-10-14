Warum die EU will, dass du kein chinesisches Auto kaufst

Volkswagen will 50.000 Stellen streichen, BMW 8.000 Stellen und Mercedes-Benz versucht, die Personalkosten um 800 Millionen Euro zu reduzieren: Die europäische Autobranche steckt in der Krise, alle großen Hersteller arbeiten derzeit an umfassenden Sparprogrammen für nationale und internationale Standorte. Dabei werden in Europa nicht weniger Autos gekauft, sie werden nur immer öfter von Herstellern aus Drittländern bezogen, insbesondere aus China, wo die Produktionskosten geringer sind. Das will die EU-Kommission jetzt ändern.

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Autoabsatz sinkt weltweit und wächst in Europa

Denn während die Pkw-Zulassungen weltweit im ersten Halbjahr laut European Automobile Manufacturers Association (ACEA) gesunken sind, stiegen sie in der EU um 5,7 Prozent. Gekauft wird also weiter, nur immer öfter nicht aus europäischer Produktion: Rund zwei Drittel der in der EU verkauften Neuwagen werden auch hier gebaut, so wenig wie nie zuvor. Der Anteil der Autos aus China wächst dagegen rasant. Reine Elektroautos halten bis August gut ein Fünftel des EU-Marktes, Hybride mehr als ein Drittel.

Auch in Österreich ist dieser Trend zu sehen. Von Jänner bis September wurden um 12,1 Prozent mehr Pkw zugelassen als im Vorjahr, insgesamt 241.108. Jeder vierte Neuwagen fährt inzwischen rein elektrisch, rund 40 Prozent haben einen Hybridantrieb. Benziner und Diesel kommen zusammen nur noch auf ein Drittel. Bei den Marken dominieren weiterhin europäische Hersteller, doch die chinesische Marke BYD hat um 68,2 Prozent zugelegt

Chinesische Marken gewinnen trotz Zöllen

BYD ist vor allem für seine Elektro- und Hybridwagen bekannt und hat Tesla im vergangenen Jahr als weltweiten Marktführer im Elektrosegment überholt. Die Krise der europäischen Autoriesen ist neben den steigenden Energiepreisen vor allem auf den Druck der chinesischen Konkurrenz zurückzuführen. Weil dort die Personal- und Energiekosten niedriger sind als in Europa, haben sie ein niedrigeres Preisniveau. Die EU-Kommission versucht nun, diesen Trend zu bremsen und die Einfuhr von Hybridautos aus China zu begrenzen.

Der Zuwachs bei den Hybridfahrzeugen ist auf eine Maßnahme zurückzuführen, die die EU bereits vor zwei Jahren eingeführt hat: Seit Oktober 2024 gelten für chinesische Hersteller beim Export von Elektroautos sogenannte Ausgleichszölle in Höhe von bis zu 35,3 Prozent; für BYD gilt ein Zollsatz von 17 Prozent. Die EU begründete dies damals damit, dass chinesische Hersteller durch staatliche Subventionen einen unfairen Wettbewerbsvorteil hätten. Die neuen Zölle führten jedoch nicht zu weniger Einfuhren aus China, da stattdessen mehr Hybridautos importiert wurden.

Die EU-Kommission einigte sich vergangene Woche in Verhandlungen mit dem chinesischen Handelsministerium darauf, die Hybridauto-Exporte in den nächsten vier Jahren um die Hälfte zu reduzieren; mehrere Millionen Pkws weniger sollen importiert werden. Im ersten Jahr darf China bis zu 350.000 Hybridfahrzeuge exportieren, danach wird das Limit um sechs Prozent pro Jahr erhöht. Die Vereinbarung soll ab dem 1. Dezember gelten. In den nächsten Tagen beraten die EU-Mitgliedstaaten dazu. Für Endkonsument:innen könnte das höhere Preise bedeuten, wenn das Angebot an günstigeren Hybridmodellen eingeschränkt wird. Oder sie entscheiden sich noch eher für chinesische E-Autos, wenn diese trotz Zöllen günstiger sind als europäische Marken.

In ersten Reaktionen zeigten sich die Branchenverbände optimistisch über die Importbeschränkungen. Die Marktzahlen zeigen jedenfalls einen starken Trend zu alternativen Antriebsformen. Wenn die europäische Autobranche dieser Nachfrage nicht nachkommen kann, werden die Autos wohl auch in Zukunft aus Drittländern bezogen werden.