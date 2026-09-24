Die Uhr in meiner Küche tickt. Ich sitze noch immer beim Frühstück, obwohl ich eigentlich längst damit fertig und angezogen sein sollte, um den Zug in Richtung Arbeit zu erreichen. Aber ich kann nicht weg, ich muss noch etwas erledigen, noch etwas schaffen, das mich seit Tagen weder in Ruhe frühstücken noch abendessen lässt: Ich muss endlich diese stets nervig brummende Fliege erwischen, deren Lieblingsbeschäftigung es ist, von meinem Müsli zum Fruchtsaft und von dort zum Obst und wieder zurückzufliegen.

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Dazwischen liegen gefühlt 100 erfolglose Versuche von mir, sie mit der Hand zu fangen und ins Freie zu bugsieren. Ich nähere mich ihr von links, dann von rechts, von vorne und von hinten – die Fliege ist mir immer Sekunden voraus. Sie scheint meine Gedanken zu lesen und flüchtet, bevor ich meine Hand überhaupt erst geöffnet habe.

Ganz so übernatürlich sind ihre Fähigkeiten allerdings nicht. Vielmehr nimmt sie mich in Zeitlupe wahr: meine Hand, wie sie sich öffnet, meinen Mund, wenn ich wieder einmal fluche, weil ich sie nicht erwischt habe. Der Grund dafür sind ihre Augen, genauer gesagt rund 7.000 Einzelaugen, die sich zu zwei „Facettenaugen“ formen, und mit denen sie mich verfolgt und austrickst. Mit diesen nimmt die Stubenfliege viermal so viele Bilder pro Sekunde wahr wie ich, weshalb ihre Welt – in Relation zu meiner – extrem beschleunigt ist.

Schneller Stoffwechsel, schnelles Leben

Konkret sind es bis zu 250 Bilder pro Sekunde, während ich in dieser Zeit gerade einmal 60 schaffe. Dazu kommt ihr flinkes Gehirn – ja, meine Stubenfliege sieht nicht nur mehr, sondern denkt auch schneller als ich. Grund dafür ist ihr Stoffwechsel, der ebenfalls auf Hochtouren arbeitet. Letztendlich geht es um die Flimmerverschmelzungsfrequenz – so der Fachausdruck – die beschreibt, wie viele Bilder Auge und Gehirn pro Sekunde verarbeiten können, um eine flüssige Bewegung wahrzunehmen. Und diese ist bei der Fliege eben höher als bei mir.

Die zwei Augen der Stubenfliege bestehen aus rund 7.000 Einzelaugen. © Von USDAgov - https://www.flickr.com/photos/usdagov/8674435033/sizes/o/in/photostream/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25727555

Während meine Fliege also seelenruhig ihre Mahlzeit beendet und an meinem Müsli frisst, lege ich in ihren Augen gerade einmal den Löffel weg, um sie zu fangen. Entschließt sie sich schließlich doch, wegzufliegen, tut sie auch das – in Relation zu ihrer Größe – rasend schnell. Mit bis zu 330 Flügelschlägen pro Sekunde schafft sie etwa 10 km/h.

Doch dieses Leben auf der Überholspur hat seinen Preis: Nach wenigen Wochen hat die Stubenfliege ihr Leben gelebt und stirbt.

Gebremster Sekundenzeiger

Darauf brauche ich bei meinem Frühstück allerdings nicht zu hoffen, denke ich, während ich frustriert den Kampf gegen die Fliege aufgebe und hastig mein Müsli wegräume, denn vermutlich werden die Kinder und Kindeskinder beständig das Werk ihrer Vorfahrin fortführen. Ein Blick auf die Uhr lässt mich aber erneut innehalten. Die Fliege sieht den Sekundenzeiger also viermal langsamer ticken als ich, wird mir klar. Anders gesagt: Das Empfinden von Zeit ist individuell und in jedem Fall relativ.

Wie auch jenes meiner Schildkröten im Garten, die ich vor dem Weggehen auch noch füttern muss. Zwischen dem Moment, als sie mich mit dem Futter sehen und auf mich zuspazieren, bis zur Ankunft, liegen Minuten – in ihrer Realität haben sie aber wohl gerade einen Sprint zurückgelegt. Denn Schildkröten leben in einer entschleunigten Welt, nehmen nur rund 15 Bilder pro Sekunde wahr und sehen mich wie im Zeitraffer. Beziehungsweise den Zeiger meiner Küchenuhr viermal so schnell wie ich.

Ich merke das, indem sie jedes Mal den Kopf einziehen, wenn ich mich zu schnell nähere, und ich mich bewusst langsam bewegen muss, um sie nicht zu erschrecken. Grund dafür ist auch hier der Stoffwechsel, der ganz generell mit dem Zeitempfinden verknüpft ist, und der bei den Schildkröten träge ist. Bis sie eine Mahlzeit verdaut haben, können bis zu drei Wochen vergehen.

Zählen Millisekunden, um zu überleben?

Warum das so ist? Schildkröten sind wechselwarme Tiere, können ihre Körpertemperatur also nicht selbst regulieren, sondern sind von der Umgebungstemperatur abhängig. Das bedeutet, dass sie auch Nahrung nicht effizient verdauen müssen, um daraus Energie für das Aufrechterhalten der Körpertemperatur zu gewinnen. Denn anders als zum Beispiel die Fliege, die – nicht unbedingt vor mir, aber doch hin und wieder – vor Fressfeinden flüchten muss, haben die Schildkröten ihren Panzer, in den sie sich bei Gefahr zurückziehen können. Für sie zählen also nicht Millisekunden, um zu überleben. Sie kommen mit deutlich weniger Informationen pro Zeiteinheit aus und somit auch mit weniger Bildern, die ihre Augen pro Sekunde verarbeiten.

Jonathan ist 194 Jahre alt und damit die älteste noch lebende Schildkröte der Welt. © Von Xben911 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103468313

Im Gegensatz zur Stubenfliege werden sie dafür sehr alt. Die älteste noch lebende Schildkröte der Welt, die Seychellen-Riesenschildkröte Jonathan, ist heuer 194 Jahre alt geworden. Sie hat somit schon zwei Industrielle Revolutionen und zwei Weltkriege miterlebt. Die Riesenschildkröte Adwaita gilt bis heute als das älteste Tier in Gefangenschaft: Sie lebte in einem Zoo in Indien und ist im Jahr 2006 mit geschätzt 256 Jahren gestorben.

Während ich versuche, das zu realisieren, mache ich mich endlich auf den Weg zum Zug und lasse Schildkröten und Fliege zurück in ihren jeweiligen Geschwindigkeiten und Zeitrealitäten. Das allerletzte Stück muss ich schließlich laufen – denn die Uhr tickt.