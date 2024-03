Quellen

UN News: The Red Sea shipping crisis is having a ‘dramatic’ impact

Kiel Institut für Weltwirtschaft: Kiel Trade Indicator Januar 2024

Daten und Fakten

Im November 2023 wurden täglich noch 500.000 Container über den Suez-Kanal transportiert, Anfang Jänner waren es nur noch 200.000 Container.

Die Strecke über das Rote Meer nach Europa macht zwölf Prozent des Welthandels aus.

Seit Beginn der Angriffe durch die Huthi-Rebellen sind die Transporte um 42 Prozent eingebrochen.

Bei den Verbraucherpreisen sind die aktuellen Lieferprobleme noch nicht angekommen.

