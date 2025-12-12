Dieser Artikel behandelt geschlechtsspezifische tödliche Gewalt, darunter Beschreibungen von Femiziden. Der Inhalt kann emotional belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich sicher fühlst. Hinweise auf Unterstützungsangebote findest du am Ende des Textes.

Am 23. November wurde die Grazerin Stefanie P. von ihrem Ex-Freund ermordet. Er erwürgte sie, zerstückelte ihre Leiche und verscharrte sie in einem Wald in Slowenien. Ein Femizid: Stefanie wurde getötet, weil sie eine Frau ist. Weil ihr Ex Patrick M. nicht ertragen konnte, dass sie sich von ihm gelöst hatte. Es ist heuer bereits der 15. Femizid in Österreich. Und auch ein älterer Fall rückte diese Woche wieder ans Licht: Die damals 21-jährige Wienerin Jennifer S. verschwand vor acht Jahren spurlos. Nun legte ihr Ex-Freund ein Mordgeständnis ab.

Kennst du schon?: Gewalt gegen Frauen – Überlebende erzählen

Laut UN-Statistik wurden 2024 weltweit rund 83.000 Frauen gezielt umgebracht. In etwa 60 Prozent der Fälle war der Täter ein Familienangehöriger oder der Partner. Während es in Österreich derzeit keinen eigenen Straftatbestand für „Femizid“ gibt, wurde der Begriff in Italien Ende November im Gesetz verankert. In Europa folgt das Land damit Zypern, Kroatien und Malta.

Blickt man hingegen nach Lateinamerika, so haben die allermeisten Staaten den Femizid bereits seit Jahrzehnten als eigenständigen Tatbestand oder als erschwerenden Umstand, also als Grund für ein höheres Strafmaß, definiert. Darüber hat die WZ mit der Juristin und Wissenschaftlerin Cristina Valega gesprochen. Sie ist Teil eines Forschungsteams am Max-Planck-Institut, das derzeit die rechtliche Situation in elf Ländern in Europa und Amerika untersucht.

Ein Urteil, das eine Region aufrüttelte

„In vielen Ländern Lateinamerikas ist die Rate tödlicher geschlechtsspezifischer Gewalt deutlich höher als in Europa“, erzählt Cristina Valega im WZ-Interview. So lag laut dem United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) die Tötungsrate durch Partner oder Angehörige im Jahr 2022 bei rund 1,5 pro 100.000 Frauen, während Europa bei etwa 0,6 lag.

Dieser Kontext erklärt laut Valega, warum der politische Druck für eigene Femizid-Tatbestände so groß war: „Die Frauenbewegungen in Lateinamerika sind seit rund 20 Jahren extrem stark. Sie haben das Thema auf die politische Agenda gehoben und Regierungen unter enormen Druck gesetzt.“

Das „Campo Algodonero“-Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte war laut der Juristin ein zentraler Meilenstein. Dieses verurteilte Mexiko 2009 dafür, dass Polizei und Behörden die Morde an mehreren Frauen in Ciudad Juárez jahrelang vernachlässigt und Ermittlungen nur mangelhaft durchgeführt hatten. „Das Urteil zeigte, dass Staaten Frauenmorde nicht ernst genug nahmen, es stellte den geschlechtsspezifischen Charakter dieser Tötungen deutlich heraus und zwang viele Länder zum Handeln“, erklärt Valega.

2015 entstand in Argentinien außerdem die Bewegung „Ni Una Menos” („Keine einzige weniger“), die für die Auseinandersetzung mit Femiziden steht und deren Slogan sich in die ganze Welt verbreitete.

Demonstrierende in Buenos Aires singen zum „Ni Una Menos“-Jahrestag gegen geschlechtsspezifische Gewalt. © Bildquelle: APA-Images / REUTERS / IRINA DAMBRAUSKAS

Soziale Ungleichheit als Rechtsmotor

Lateinamerikanische Rechtssysteme verfügen laut Valega beim Menschenrechtsschutz über weniger Spielraum als in Europa. Denn das Interamerikanische System lässt im Vergleich zum breiteren europäischen Ermessensspielraum nur begrenzte Abweichungen zu. „Das hat die Einführung von Femizidgesetzen beschleunigt“, so Valega.

Ein weiterer wichtiger Faktor sei die „sehr ausgeprägte soziale Ungleichheit“ in Lateinamerika: es gibt eine große Schere zwischen Arm und Reich, fehlende Bildungschancen und hohe Kriminalitätsraten. Daher werde Ungleichheit auch im rechtlichen Kontext stärker als strukturelles, intersektionales Problem gedacht – im Gegensatz zu Europa: „Gleichheitsfragen in Europa scheinen häufiger individuell gefasst zu sein, auch wenn es selbstverständlich vielfältige Entwicklungen gibt“, sagt die Wissenschaftlerin.

Generell gehen europäische Länder laut Valega mit der Gesetzgebung „oft sehr technisch und vorsichtig um“. Dabei fordern soziale Realitäten das Recht heraus: „Das Recht ist transformativ. Es muss sich gesellschaftlichen Veränderungen anpassen, auch im Strafrecht“, so die Juristin.

Doch trotz einiger guter lateinamerikanischer Gesetze gebe es laut Valega oft Schwierigkeiten bei der Umsetzung: Korruption, Zentralisierung, begrenzte institutionelle Kapazitäten und Ressourcen-Engpässe spielen etwa eine Rolle. Dennoch hätten die dortigen Femizidgesetze die Praxis verändert: „Es gibt spezialisierte Staatsanwaltschaften, Gerichte, Polizeieinheiten, öffentliche Verteidigung und Untersuchungsprotokolle.“

Stereotype als Auslöser von Gewalt

Viele Länder definieren Femizid unterschiedlich: Einige – wie Uruguay – knüpfen ihn an ein subjektives Motiv wie Hass oder Verachtung, während andere – etwa Peru oder Argentinien – ihn über bestimmte Kontexte geschlechtsspezifischer Gewalt fassen, etwa häusliche Gewalt, Kontrolle oder Diskriminierung. Es gibt also verschiedene Ansätze, die sich entweder auf Motive oder typische Gewaltkontexte konzentrieren, und zugleich Raum lassen für Definitionen, die stärker an objektive geschlechtsspezifische Strukturen und stereotype Rollenerwartungen anknüpfen.

Valega ist für folgende Definition: „Eine Frau wird in einem Kontext getötet, in dem sie ein Geschlechterstereotyp gebrochen hat oder eines auf sie angewendet wurde.“ Denn Gewalt entstehe laut der Expertin besonders dann, wenn Frauen stereotype Rollen hinterfragen – etwa durch berufliche Unabhängigkeit, Kontrolle über ihre Sexualität oder das Ende einer Beziehung.

Einen eigenen Femizid-Tatbestand erachtet die Juristin grundsätzlich als sinnvoll: „Er soll sichtbar machen, dass nicht nur das Recht auf Leben, sondern auch das Recht auf Gleichheit verletzt wird, weil die Tötung aufgrund des Geschlechts erfolgt.“

Doch Strafrecht allein verändere laut Valega gesellschaftliche Ungleichheiten nicht: „Es greift erst, wenn der Schaden eingetreten ist. Prävention und Bildung sind viel wichtiger.“

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: