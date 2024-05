Franz Kafka ist einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren, vielleicht sogar der meistgelesene. Wieso setzt sein Ruhm aber erst in den Jahren nach seinem Tod ab 1945 ein?

Kafka war seiner Zeit voraus, weil seine Gefühlslage die späterer Generationen war. Nämlich Unsicherheit, unbestimmte Bedrohung, Mechanismen, deren Wirken man spürt, ohne die Zusammenhänge zu erkennen oder den Sinn hinter den Vorgängen erklären zu können. Kafka widmet sich als erster konsequent diesen Themen, weshalb sie heute als „kafkaesk“ bezeichnet werden. Aufgrund dieser Themenkonstellation wurde Kafka in der Zeit des Kalten Kriegs entdeckt und wird darüber hinaus als aktuell empfunden. Denn obwohl sein Werk durch seinen Tod 1924 abgeschlossen war, scheinen seine Geschichten alles zu spiegeln, was in der jeweiligen Gegenwart unerklärbar ist: Je komplexer und bedrohlicher man die Welt empfindet, desto eher sieht man sich von Kafka bestätigt.

Was ist das Besondere an Kafkas Werken?

Kafkas Erzählungen beschränken sich nicht auf eine vordergründige Handlung, sondern es kann jede Geschichte auf unterschiedlichen Ebenen gelesen werden: von religiösen Parabeln über Alpträume, Bürokratie-Satiren und symbolhafte Geschichten über vergebliche Sinnsuche. Manche Texte Kafkas können als Ausdruck von schwarzem Humor verstanden werden: Wenn etwa ein junger Mann frühes Aufstehen hasst und sich ergo in eine Bettwanze verwandelt sieht („Die Verwandlung“), oder wenn ein Affe erzählt, wie er zum Menschenimitator wurde („Ein Bericht für eine Akademie“). Kafka verfasste seine Prosa in präzisen, allgemein verständlichen Worten. Mit dieser Nüchternheit erreicht er, dass sich seine Texte wie Tatsachenberichte lesen: Das Alptraumhafte, Bizarre und Fantastische erscheint als Protokoll der Realität.

Welche Werke hat Kafka hinterlassen?

In der von Kafkas Nachlassverwalter Max Brod herausgegebenen Gesamtausgabe im S. Fischer Verlag stehen im Band mit zu Lebzeiten veröffentlichten Werke 39 Erzählungen im Umfang von Skizzen mit wenigen Sätzen bis zu umfangreicheren Geschichten, deren längste „Die Verwandlung“ ist. Alle anderen Werke stammen aus dem Nachlass. Darunter befinden sich weitere Kurzgeschichten sowie die Roman-Fragmente „Der Process“, „Das Schloss“ und „Der Verschollene“ (in der Max-Brod-Version unter dem Titel „Amerika“). Der Nachlass ist weit umfangreicher als die zu Lebzeiten veröffentlichten Texte.

Was weiß man über das Leben von Franz Kafka?

Erstaunlich viel dank Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. Der Literaturwissenschaftler Reiner Stach konnte drei voluminöse Bücher über Kafkas nur knapp 41 Jahre dauerndes Leben füllen und hat außerdem eine Dokumentation der täglichen Ereignisse in Kafkas Leben vorgelegt. Die Fixpunkte, die man kennen sollte, sind (in Stichworten): geboren in Prag in eine deutschsprachige jüdische Kaufmannsfamilie; Angestellter der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt; schreibt nebenher; an Tuberkulose erkrankt (1917); gibt den Brotberuf auf und arbeitet als freier Schriftsteller; diverse Reisen im Schatten der Krankheit; zur Kur im Sanatorium Wienerwald (1924); stirbt im Sanatorium Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg.

War Kafka Tscheche oder Österreicher?

Kafka wurde in Prag geboren und verbrachte dort etwa die Hälfte seines Lebens. Legt man heutige Staatengrenzen zugrunde, war Kafka Tscheche. Da Prag jedoch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs (1918) Teil der k.u.k. Monarchie Österreich war, ist Kafka formal als österreichischer Autor einzustufen. Selbstzeugnisse über eine Bindung an eine Nation gibt es nur indirekte. So ist Kafkas Haltung im Ersten Weltkrieg ambivalent: Patriotische Kundgebungen verachtet er zumeist, findet zumindest eine aber auch „herrlich“ und bezeichnet den Militärdienst als „Heilmittel“. Kafka war für tauglich befunden worden, von seinem Dienstgeber, der Versicherungsanstalt, aber als unentbehrlich eingestuft und erfolgreich für eine Dienstfreistellung reklamiert worden.

Der Newsletter, der hinter die Kulissen schaut. Einfach Politik. Innenpolitik-Journalist Georg Renner über Österreichs Politiklandschaft. Jeden Donnerstag

Sprach Kafka Deutsch oder Tschechisch?

In Prag gab es bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine deutschsprachige Minderheit, die etwa sieben Prozent der Einwohner:innen ausmachte. Kafka selbst verstand sich als muttersprachig deutsch. Die deutschsprachigen Prager:innen sprachen sogenanntes Pragerdeutsch, ein fast dialektfreies Deutsch mit eigentümlichen Redewendungen, die sich teilweise in Kafkas Sprache niederschlugen. In der Veröffentlichung der „Verwandlung“ glich der Leipziger Kurt Wolff Verlag 1915 solche Redewendungen (z. B. „vergessen“ immer mit der Präposition „an“: man vergisst an etwas) an das gebräuchliche Deutsch an. Anders als die meisten Angehörigen der deutschsprachigen Minderheit sprach Kafka fließend Tschechisch. Das führte dazu, dass er nach 1918, als Deutsch in der neu entstandenen Tschechoslowakei den Status einer offiziell anerkannten Sprache verlor, in seinem Brotberuf weiterarbeiten konnte und sogar befördert wurde.

Was ist vom Mythos des unverstandenen Schriftstellers Franz Kafka zu halten?

Kafka war zu Lebzeiten zwar der breiten Öffentlichkeit unbekannt, nicht jedoch Schriftsteller-Kollegen. Beispielsweise gab Carl Sternheim den ihm 1915 zuerkannten „Theodor-Fontane-Preis für Kunst und Literatur“ an Kafka weiter. Allerdings konnte sich Kafka aufgrund zu weniger Publikationen, die in zu geringen Auflagen erschienen sind, nicht im Bewusstsein einer breiten Leser:innenschaft verankern. Dem Gerücht der Armut widersprechen Fotos, auf denen Kafka gut gekleidet zu sehen ist: im Erscheinungsbild eher Beamter als Bohemien.

Wie stark war Kafka im Judentum verwurzelt?

Kafka entstammte einer Familie assimilierter Jüdinnen und Juden. Wohl unter dem Einfluss seines Freundes Max Brod beschäftigte er sich zunehmend mit dem Judentum. Speziell die ostjüdische Kultur interessierte ihn. 1912 hielt Kafka einen Vortrag über den „Jargon“, womit das in Kreisen assimilierter Jüdinnen und Juden ungebräuchliche Jiddisch gemeint war. Gegen Ende seines Lebens lernte Kafka Hebräisch und fasste, wahrscheinlich beeinflusst von Brod, eine Auswanderung nach Palästina ins Auge.

Wollte Kafka wirklich, dass sein Freund und Nachlassverwalter Max Brod den Nachlass vernichtet?

Prinzipiell ja; die Frage ist, wie das einzuschätzen ist. Kafkas Siechtum zog sich über Jahre hin. Damit hatte er ausreichend Zeit, seinen Nachlass selbst zu vernichten, wenn er das gewollt hätte. Er wusste, dass jedes seiner Worte für seinen Freund Max Brod bedeutend war. Es kann sein, dass Kafka eine Pose eingenommen hat, die Brod die Möglichkeit bot, einen Mythos in die Welt zu setzen, wohl wissend, dass Brod nicht einen Moment daran denken würde, die Werke tatsächlich zu vernichten.

Mit Ausnahme der noch zu Lebzeiten veröffentlichten „Verwandlung“ ist Kafka mit den Romanen „Der Process“ und „Das Schloss“ im Bewusstsein. Weniger bekannt ist „Der Verschollene“. Wie fragmentarisch sind die drei Romane wirklich?

„Der Process“ ist ein Fragment, lässt sich aber wie eine abgeschlossene Arbeit lesen. Im Unterschied dazu bricht der Text von „Das Schloss“ mitten im Satz ab. Den Schluss konnte Brod gemäß mündlicher Schilderungen Kafkas nacherzählen. Wie umfangreich dieser Teil gewesen wäre und ob Kafka den Handlungsverlauf noch verändert hätte, kann nicht beurteilt werden. Der dritte Roman, den Kafka „Der Verschollene“ nennen wollte und den Brod unter dem Titel „Amerika“ herausgab, ist der am stärksten fragmentarische: Das eigenständige erste Kapitel („Der Heizer“) veröffentlichte Kafka zu Lebzeiten. Im Roman folgen darauf sechs weitere Kapitel mit einer fortlaufenden Handlung, die jedoch keinen Abschluss erkennen lässt.

Ist Kafka ein in sich abgeschlossenes Phänomen, oder gibt es Kafka-Vorläufer und -Nachfolger?

Speziell ab dem Kafka-Boom, der Mitte der 1950er-Jahre einsetzte, versuchen sich Autor:innen im Kafkaesken, das aufgrund seiner alptraumhaften und dystopischen Qualität speziell für das Horror- (z. B. Thomas Ligotti) und Science-Fiction-Genre (z. B. Philip K. Dick) Modelle abgibt. Lässt man die Genre-Literatur beiseite, sind als Autor:innen kafkaesker Geschichten in erster Linie zu nennen: Shirley Jackson („Die Lotterie“), Joyce Carol Oates („Verfolgung“, „Cardiff am Meer“), Paul Auster („Stadt aus Glas“), Jorge Luis Borges („Die Bibliothek von Babel“), Dino Buzzati („Die Tatarenwüste“, „Panik in der Scala“), Friedrich Dürrenmatt („Die Panne“, „Der Tunnel“) und Haruki Murakami („Die unheimliche Bibliothek“). Was Vorläufer betrifft: Die grotesken Geschichten von Hermann Harry Schmitz nehmen sich bisweilen kafkaesk aus, ebenso können Nikolai Gogol und Wsewolod Garschin genannt werden. Es ist jedoch fraglich, ob sie Kafka tatsächlich beeinflusst haben. Was Kafka aufgrund seiner Beschäftigung mit ostjüdischer Kultur mit Sicherheit kannte, sind die Geschichten der Chassidim. Manche Erzählungen Kafkas und auch der Roman „Der Process“ lesen sich wie chassidische Geschichten auf der Suche nach ihrem Sinn. Doch weder Vorläufer:innen noch Nachfolger:innen ändern etwas daran, dass Franz Kafka eine einzigartige Erscheinung der Literaturgeschichte war. Seine Werke sind über 100 Jahre und mehr hinweg Gegenwartsliteratur geblieben.