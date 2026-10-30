Erst kürzlich besuchten 300.000 Menschen innerhalb weniger Abendstunden 670 Museen, Galerien und Kulturorte in Österreich, die bei der „Langen Nacht der Museen“ Rundgänge, Führungen und Aktivitäten zum Mitmachen anboten. Aber wovon hängt es ab, ob sich jemand nach einem Museumsbesuch angeregt und inspiriert fühlt, oder gelangweilt und frustriert nach Hause geht?

Ob Museen als attraktiv wahrgenommen werden, ist nicht nur eine Frage dessen, wie viel Geld in die Gestaltung fließt, sondern auch dessen, auf welche Weise Themen aufgegriffen und präsentiert werden, berichtet die Universität Wien. In einer Studie macht sie fünf Kriterien aus, nach denen wir beurteilen, ob uns eine Ausstellung fasziniert oder nicht:

Fünf Kriterien für Spannung oder Langeweile

1. Die richtige Menge an Information: Eine Informationsflut mit vielen langen Texten überfordert bei Museumsausstellungen. Doch zu wenig Information langweilt, weil sie unterfordert. Museen riskieren somit auf der einen Seite, ihre Besucher:innen mit zu viel Info zu erschlagen, und auf der anderen, sie mit zu wenig Anregung zu langweilen.

2. Ein angemessener Schwierigkeitsgrad: Inhalte sollten weder zu simpel noch zu kompliziert vermittelt werden, und es sollte dabei die Relevanz für die Besucher:innen auf den Punkt gebracht werden. Entscheidend ist also, zu wissen, wen genau man ansprechen will.

3. Ein persönlicher Bezug: Besonders interessant wird ein Museumsbesuch, wenn die gezeigten Inhalte an eigene Interessen, Erfahrungen, den Beruf oder den Alltag der Besucher:innen anknüpfen oder Bezüge zu aktuellen Ereignissen herstellen. Wer einen persönlichen Wert erkennt, wird neugierig.

4. Eine angenehme und anregende Raumgestaltung: Enge, als zu warm empfundene Räume können nicht nur den Exponaten schaden, sondern eben auch Langeweile begünstigen - ebenso wie kahle, wenig inspirierende Ausstellungsräume. Too much information in womöglich stickigen Räumlichkeiten kann also eher Fluchtimpulse auslösen.

5. Individuelle Wahlmöglichkeiten: Was genau die „richtige Menge an Information“ ist, wird unterschiedlich erlebt. Dasselbe gilt für die Relevanz der Inhalte. Unterschiedliche Rundgänge, digitale Angebote oder innovativ-technologische Formate erlauben es, einen Museumsbesuch nach eigenen Interessen und Vorkenntnissen zu gestalten.

Die Neugier muss geweckt werden

So weit, so gut. Doch wie genau lässt sich das alles umsetzen? Wer sich langweilt, lernt weniger, schreiben die Studienautor:innen um Thomas Götz vom Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung der Universität Wien. Alles dreht sich daher darum, die Neugier der Menschen so zu wecken, dass sie ihre Wissenslücken füllen wollen.

In seiner „Theorie der Informationslücke“ postuliert der US-Psychologe George Loewenstein, ein Urenkel von Sigmund Freud, dass es uns Menschen ein tiefes Bedürfnis sei, Lücken in unserem Wissen zu schließen. Neugier sei kein Charakterzug, sondern ein körperlicher Zustand, eine Wissenslücke, die Unbehagen und den Wunsch nach Information auslöst. Doch die Neugier benötigt einen Appetithappen, um auf den Plan zu springen – also eine bestimmte Vorinformation, mit der wir die Fährte aufnehmen.

Mit welchen Appetithappen sie die Neugier ihrer Rezipient:innen wecken können, ist auch eine Schlüsselfrage in Museen: Womit können Ausstellungen faszinieren?

Menschen ernst nehmen, statt sie zu bevormunden

„Wenn die Besucher:innen sich beim Betrachten von Museumsausstellungen mit ihrer eigenen Geschichte wiederfinden und sich angesprochen fühlen, entstehen Neugier und Interesse“, weiß Monika Sommer als Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich in Wien. Immerhin lernen Menschen unterschiedlich und werden auf verschiedene Dinge neugierig. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es als Museum eine gute Haltung ist, zuallererst zuzuhören und herauszufinden, was die Menschen interessiert, und dann dort anzusetzen. Auf diese Weise nimmt man die Menschen ernst, anstatt ihnen vorzugeben, wofür sie sich interessieren sollen“, sagt Sommer zur WZ.

Zurück zur Studie: Wenn man so will, haben Thomas Götz und seine Kolleg:innen das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt. Insgesamt 1.229 Besucher:innen des Kunsthistorischen Museums sowie des Sigmund Freud Museums in Wien wurden direkt nach dem Besuch gebeten, einen Fragebogen zum unmittelbar zurückliegenden Erleben in den Ausstellungsräumen zu bearbeiten. Der Fragebogen enthielt auch einen auf das jeweilige Museum zugeschnittenen Wissenstest sowie eine Frage zur Einschätzung der Qualität des Museums.

Positive und negative Gefühle

Die zentrale Erkenntnis der Befragung: Ein spannender Museumsbesuch muss weder möglichst unterhaltsam noch möglichst lehrreich im Sinne einer großen Informationsfülle sein. Entscheidend ist, dass Menschen sich angesprochen, angemessen gefordert und persönlich bereichert fühlen.

Die gute Nachricht: Der Fragenbogen zeigte, dass die Langeweile relativ schwach ausgeprägt war, mit einem Mittelwert über beide Museen hinweg von 1,74 auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 5 (sehr). Insgesamt wurden zehn positive und negative Gefühle, wie Freude, Überraschung, Frustration oder Ärger, abgefragt. Dabei zeigte sich, dass Langeweile zwar zu den intensivsten negativen Emotionen im Museum gehörte, die positiven Geüähle während eines Besuches jedoch deutlich stärker ausgeprägt waren.

Ob Museen als spannend oder als langweilig und öd wahrgenommen werden, ist in jedem Fall nicht nur eine Frage des Budgets, sondern auch eine der Vermittlung, der Gestaltung und letztlich der Strategie. Dabei könnte es darum gehen, dass Museen sich zunehmend als Ort der Dienstleistung für die Gesellschaft verstehen, der sich damit befasst, was ihre Besucher:innen benötigen und sich von ihnen wünschen.