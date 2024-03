Josef Baumgartner ist Ökonom (Senior Economist) am W irtschaftsforschungsinstitut (Wifo ) und seit 1996 in der Forschungsgruppe „Makroökonomie und öffentliche Finanzen” tätig. Seine regelmäßigen Forschungsaktivitäten umfassen Inflationsanalysen und Inflationsprognosen sowie die Erstellung mittelfristiger Prognosen (Projektleiter) und wirtschaftspolitischer Simulationen mit dem Wifo-Macromod, einem ökonometrischen Modell der österreichischen Wirtschaft. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) ist ein gemeinwohlorientiertes, unabhängiges wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut.

Pirmin Fessler studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien. Seit 2008 ist er Mitarbeiter der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) . Zudem ist er langjähriger Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien, Mitglied des Household Finance and Consumption Networks der Europäischen Zentralbank und des Advisory Boards der Luxembourg Income Study.