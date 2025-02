Warum Russland Assad fallen ließ

Sardar Aziz

Teheran konnte die durch den Krieg mit Israel geschwächte Hisbollah nicht zur Verteidigung von Assad mobilisieren. Darüber hinaus waren Irans logistische Netzwerke in Syrien angeschlagen, weil die Israelis in den letzten Jahren in ganz Syrien iranische Revolutionsgarden und irakische Milizen, die dem Iran nahestanden, angegriffen haben.

Russland befand sich in einer Position der Schwäche, weil die Söldnergruppe Wagner nicht mehr existiert bzw. nicht so schlagkräftig ist wie früher. Außerdem fehlen den Russen Soldaten für ihren Krieg in der Ukraine. Dadurch konnte Moskau keine zusätzlichen Truppen nach Syrien schicken.

Putin verstand das früh genug und war bereit, die Seiten zu wechseln und Beziehungen mit den neuen Machthabern in Syrien aufzubauen.