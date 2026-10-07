Warum Smart Glasses in Europa (noch) nicht verboten sind

Technologiekonzerne versuchen seit Jahren, uns Brillen zu verkaufen. Allen voran war Google 2013 mit der Google Glass, und Facebook kaufte 2014 den Virtual-Reality-Brillenhersteller Oculus, doch der kommerzielle Erfolg der Headsets blieb überschaubar. Apple ließ sich mit der Entwicklung seiner Augmented-Reality-Brille Vision Pro fast ein Jahrzehnt Zeit, zwei Jahre nach dem Handelsstart steht das Produkt Berichten zufolge vor dem Ende.

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Sieben Millionen verkaufte Brillen im Jahr 2025

Die einzige smarte Brille, die sich auf dem Markt durchgesetzt hat, ist die Ray-Ban Meta. Der Facebook-Konzern brachte das Gadget im Jahr 2021 in Kooperation mit der Brillenmarke unter dem Namen „Ray-Ban Stories“ auf den Markt. Vor einigen Wochen stellte Mark Zuckerberg die dritte Generation des Produkts vor. Die Meta Glasses gibt es mittlerweile nicht nur als Ray-Ban-Modelle, sondern auch als Kollaborationen mit Prominenten, zum Beispiel mit Kylie Jenner. Produziert werden die KI-Brillen vom Ray-Ban-Eigentümer EssilorLuxottica. Laut dem Geschäftsbericht verkaufte das Unternehmen im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Stück. In den zwei Jahren davor waren es insgesamt zwei Millionen Brillen. Die Nachfrage nach den smarten Brillen steigt also spürbar.

Damit steigen jedoch auch die Sicherheitsbedenken. Denn die Brille ist mit einer Kamera und Mikrofonen ausgestattet und kann somit Bilder und Videos aufzeichnen. Da diese Funktionen zunehmend missbraucht werden, wird die Meta-Brille mittlerweile auch als „Pervert Glasses“ bezeichnet.

Private Aufnahmen für KI-Training missbraucht

Und dieser Missbrauch findet offenbar auf mehreren Ebenen statt. Denn das mit der Brille gespeicherte Datenmaterial sollte nur den jeweiligen Benutzer:innen oder anderen Berechtigten zugänglich sein. In einem von Meta beauftragten Unternehmen in Kenia sollen allerdings Mitarbeiter:innen die Daten gesichtet und Künstliche Intelligenz damit trainiert haben. Meta hat die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen nach Bekanntwerden des Skandals gekündigt.

Zum anderen gefährden die Meta Glasses die Privatsphäre von Personen in der Umgebung, wenn diese nicht wissen, dass sie gefilmt oder fotografiert werden. Meta macht eine aktive Kamera mittlerweile durch ein weißes LED-Licht am Brillenrahmen erkennbar. „Wir haben viele Optionen geprüft und festgestellt, dass weißes Licht die beste Kombination aus Sichtbarkeit und Benutzererlebnis bietet“, erklärt der Konzern. Wenn das LED-Licht verdeckt wird, ist laut dem Hersteller keine Aufnahme möglich. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sollen folgen.

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Widerstand aus Deutschland

Die smarten Brillen beschäftigen bereits die Europäische Union, denn hier unterliegen Unternehmen strengeren Regeln zum Schutz der Verbraucher:innen und der Privatsphäre als in den USA. Trotz der Datenschutzgrundverordnung und der KI-Verordnung gibt es noch keine rechtliche Grundlage für ein Verbot der Gadgets. Der Europäische Datenschutzausschuss arbeitet Berichten zufolge derzeit an einer Studie zu Smart Glasses. Währenddessen preschen einzelne Mitgliedstaaten vor. So ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Fälle, bei denen Frauen ohne Zustimmung gefilmt worden sein sollen. Im August stellte die deutsche Organisation „Hate Aid“ eine Strafanzeige gegen Meta und Vertriebspartner, um den Verkauf der Brillen zu stoppen.

Kritik kommt auch von den Datenschutzbehörden der G7-Staaten und der Hamburger Datenschutzbehörde – sie finden das LED-Licht nicht erkennbar genug. Und die Stimmen nach strengeren Richtlinien dürften jetzt lauter werden, denn Meta bringt seine KI-Brille Ray-Ban Display ein Jahr nach dem Marktstart in den USA nach Europa. Ab dem 13. Oktober ist sie in Deutschland verfügbar, für Österreich ist noch kein Verkaufsstart bekannt. Im Gegensatz zu den bisherigen Modellen verfügt das neue Modell über ein Display mit Anbindung an KI-Assistenten und kann auch über ein Armband gesteuert werden.

Intern soll Meta bereits an Möglichkeiten der Gesichtserkennung durch die Brille arbeiten. Mit der zunehmenden Akzeptanz smarter Brillen und der technologischen Weiterentwicklung werden also auch die Gefahren wachsen – sofern keine ausreichenden Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.