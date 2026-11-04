Warum uns wieder eine teure Heizsaison bevorsteht

Heizen so lange wie möglich hinauszögern, nur wenig Warmwasser aufdrehen und die Fenster bestmöglich abdichten: Wer in einer Wohnung oder einem Haus mit Gastherme wohnt, kennt diese Situation in der Übergangszeit nur zu gut. Wenn du in Wien mietest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dich gerade damit beschäftigst. Denn in Wien sind noch immer viele Gasheizungen installiert, was in der kommenden Heizsaison wieder finanzielle Konsequenzen haben wird.

Gas auf 4-Jahres-Hoch

Der Gaspreis hat in Europa Ende Oktober 100 Euro pro Megawattstunde erreicht – dieses Niveau gab es zuletzt im Jahr 2022. Damals waren der Angriff Russlands auf die Ukraine und damit verbundene politische Konsequenzen der Grund. Jetzt ist es der anhaltende Iran-Konflikt, der die Öl- und Gaspreise steigen lässt. Wer keinen Festpreisvertrag bei seinem Energieversorger hat, könnte mit 300 bis 500 Euro mehr rechnen, sagt E-Control-Ökonom Johannes Mayer im ZiB2-Interview. Wer einen bestehenden Vertrag mit fixen Tarifen hat, dürfte von der Preissteigerung noch nicht betroffen sein. Eine Entspannung bei der Preisentwicklung ist laut E-Control-Analyse noch nicht absehbar.

Gas zählt neben Öl zu den teuersten Heizarten in Österreich. Und obwohl der Umstieg auf alternative Energiequellen gefördert wird, sind noch immer viele Gasthermen in Betrieb. Jedes fünfte Ein- bis Zweifamilienhaus und jedes dritte Mehrfamilienhaus in Österreich verwendete im Jahr 2024 noch Gas als Primärenergie, geht aus einem Bericht der Statistik Austria hervor. Das Energieministerium spricht von derzeit rund 840.000 Haushalten, bei denen noch Gas im Einsatz ist. In Wien gab es 2024 noch 538.039 Gaszählpunkte. Diese letztaktuellen Zahlen veranschaulichen, dass Gasthermen vor allem noch in Mehrparteienhäuser in der Stadt angeschlossen sind. Denn in solchen Gebäuden ist der Umstieg auf ein neues Heizsystem komplexer und mit mehr Investitionen verbunden – etwa bei Häusern, bei denen es statt einer zentralen Lösung noch Etagenheizungen gibt und bei Objekten, bei denen es Konsens zwischen vielen Eigentümer:innen braucht. Oft handelt es sich dabei um Altbauwohnungen, die vermietet werden – und Mieter:innen haben hier kaum Handellungsspielraum.

Immerhin sinkt die Zahl der Haushalte, die mit Gas heizen: Österreichweit fiel der Bestand um 10,7 Prozent. Neue Marktdaten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Gasthermen ungebremst ist: Im ersten Halbjahr 2026 wurden laut der Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie 15.614 Stück verkauft, etwa das gleiche Niveau des Vorjahreszeitraums. Im selben Zeitraum ging der Verkauf von alternativen Heizsystemen laut einem Standard-Bericht zweistellig zurück.

Alte Gastherme mit neuem Gas

Grund dafür ist vor allem das Auslaufen einer Förderung, die vom 2. November bis zum Jahresende noch einmal beantragt werden kann, die „Aktion Kesseltausch“. Sie gilt allerdings nur für Ein- bis Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser und fördert den Umstieg auf Fernwärme mit bis zu 4.000 Euro, den Umstieg auf eine Holzheizung mit bis zu 6.000 Euro. Die Stadt Wien fördert die Kosten für neue Heizungen in Wohnungen und Häusern mit bis zu 35 Prozent.

Dass die aktuellen Förderprogramme ausreichen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, daran zweifeln immer mehr Expert:innen. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisiert, dass es noch kein Konzept für einen koordinierten Ausstieg aus fossilen Energiequellen gibt. Bleibe es beim Austausch der Gasheizungen beim aktuellen Tempo, so würde die gesamte Umstellung bis 2065 dauern. Bestehende Thermen müssen übrigens nicht unbedingt getauscht werden – in Zukunft sollen sie auch mit sogenanntem Grünem Gas betrieben werden können. 2025 machte dieses allerdings laut der Servicestelle Erneuerbare Gase erst 0,17 Prozent des Gasverbrauchs aus. Die steigenden Preise bei der veralteten Heizform werden also viele von uns auch im nächsten Winter wieder beschäftigen.