Warum Völker nicht gewandert sind
Neue DNA-Analysen zeigen: Die Völkerwanderung verlief anders, als es in Schulbüchern lange vermittelt wurde.
- Genanalysen historischer Skelettfunde ergänzen schriftliche und archäologische Quellen und verändern grundlegende Vorstellungen über die Vergangenheit.
- Statt ganzer Völker wanderten Kleingruppen und Einzelpersonen ein; ihre überwiegend friedliche Integration prägt Europas Bevölkerung genetisch.
- Gemeinsame kulturelle Gebräuche führten nicht überall zur genetischen Vermischung benachbarter Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Herkunft.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Im 7. Jahrhundert nach Christus gab es auf österreichischem Gebiet awarische Siedlungen.
- Deren Bewohner waren genetisch überwiegend europäisch oder überwiegend asiatisch und lebten teilweise getrennt.
- Ein Forschungsteam untersuchte 258 Genome von Menschen aus Süddeutschland.
- Kleingruppen, Familien und Einzelpersonen gelangten aus dem Norden nach Mitteleuropa.
Genanalysen sind für Menschen spannend, die mehr über ihre Ahnen erfahren wollen. Eine Vorfahren-Linie von Martin, dessen Nachname der Redaktion bekannt ist, muss irgendwann direkt von Afrika über den Nahen Osten nach Europa eingewandert sein. Eine andere Linie hat den Umweg von Afrika über Asien nach Europa genommen. Woher der gebürtige Slowake, der in Großbritannien lebt und arbeitet, das weiß? „Du spuckst in ein Reagenzglas“, erzählt er der WZ „und schickst es ein“. Wenig später kann das Ergebnis auf der Website des jeweiligen DNA-Analysedienstes abgerufen werden.
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Die Exaktheit dieser Nachforschungen dürfen bezweifelt werden. Genanalysen sind allerdings in jedem Fall für Wissenschafter:innen spannend, die historische Großereignisse erforschen. Die mehr über die Völkerwanderung (der Zeitraum umfasst die Jahre 400 bis 600 nach Christus) herausfinden wollen. Denn DNA-Untersuchungen können nicht nur über individuelle Verwandtschaften, sondern auch über großräumige Migrationsbewegungen Auskunft geben. Notwendig sind dafür Skelettproben aus historischen Gräberfunden in möglichst großer Zahl. Nur dann ist ausreichend Genmaterial vorhanden, um gültige Aussagen treffen zu können.
Schulbücher vermitteln falsches Bild
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Anthropologen und Populationsgenetikers Joachim Burger von der Universität Mainz hat 258 Genome von Menschen, die um die Zeit des Zusammenbruchs des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert in Süddeutschland lebten, untersucht. Das 2026 publizierte Resultat: Was über Generationen hinweg in Schulbüchern über die Völkerwanderung gelehrt wurde und das Geschichtsbild bis heute prägt, ist falsch.
Wie falsch? Ein Beispiel dafür findet sich in dem Standardwerk „Geschichte Österreichs für die Jugend“, von Georg Schreiber: „Im Jahr 375 zerschlugen die Hunnen das große Ostgermanenreich des Gotenkönigs Ermanarich“, ist hier zu lesen. „Sie waren aus Innerasien gekommen und drangen weit nach Europa vor. Germanen und andere Völker flüchteten vor ihnen und brandeten gegen die römischen Grenzen.“
Klingt sehr dramatisch. Doch die Vorstellung von den „wandernden Völkern“, die damals anstürmten, stimmt nicht. Die Daten, die das Forschungsteam von Joachim Burger gesammelt hat, zeigen, dass es vielmehr Kleingruppen waren, Familien oder auch einzelne Menschen, die damals aus dem Norden nach Mitteleuropa gelangt sind. Und sie trafen dort auf Gruppen von Germanen, die sich schon lange vor der Völkerwanderung in Zentraleuropa angesiedelt hatten und als Landarbeiter tätig waren.
Es kam zu Reibereien, Raubzügen, Plünderungen und Kriegen, als das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert politisch zusammenbrach. Und es waren Kriegerverbände unterschiedlicher Herkunft mit Gefolge unterwegs. Im Endeffekt entscheidend war aber, dass keine Eroberung durch fremde Völker erfolgte. Was stattfand war vielmehr eine friedliche Integration verschiedener Gruppen, die Europas Bevölkerung bis heute genetisch prägt.
Gleiche Kultur, andere Genetik
Wobei es nicht immer und überall unmittelbar zur Vermischung der Bevölkerungen kam. Das Forschungsprojekt „HistioGenes“, an dem auch Forscher:innen der Uni Wien beteiligt sind, hat herausgefunden, dass es im 7. Jahrhundert nach Christus auf österreichischem Gebiet Siedlungen gab, die kulturell awarisch waren, genetisch aber entweder überwiegend europäisch oder überwiegend asiatisch. Die von den europäischen getrennt in einem eigenen Dorf lebenden asiatischen Siedlungsbewohner:innen sind offenbar aus der Mongolei eingewandert.
Fazit: Egal ob die Vorfahr:innen aus Asien oder Europa kamen, man lebte nach awarischen kulturellen Gebräuchen. Und: Auch wenn Siedlungen räumlich eng beieinander lagen und die gleiche Kultur hatten, vermischten sich die jeweiligen Bewohner:innen fallweise nicht. Warum das so war, ist nicht ganz klar.
Klar ist aber, dass sich Geschichte vielfältiger und bunter als angenommen abgespielt hat und jetzt neu erzählt werden kann. Das nicht zuletzt deshalb, weil die herkömmlichen schriftlichen und archäologischen Quellen seit einigen Jahren durch genetische ergänzt werden. In manchen Fällen führt das sogar so weit, dass ganz grundlegende Vorstellungen, wie etwa die über die Völkerwanderung, ungültig werden.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner
- Martin, gebürtiger Slowake, ist vor Jahrzehnten nach England ausgewandert und lebt und arbeitet dort.
Quellen
- Das Forschungsprojekt HistoGenes
- Wikipedia: Völkerwanderung
- Nature: Demography and life histories across the Roman frontier in Germany 400-700CE
- Georg Schreiber: Geschichte Österreichs für die Jugend, Bundesverlag, 1986
Daten und Fakten
- Als Völkerwanderung gilt in der klassischen Geschichtswissenschaft die Epoche von etwa 375 nach Christus, als die Hunnen nach Europa kamen, bis 568 nach Christus, als die Langobarden in Italien einfielen. Die Völkerwanderung bezeichnet gemeinhin das Ende der Antike und dem Beginn des Mittelalters.
- In der aktuellen Asyldebatte wird das Bild von einer stattfindenden "Völkerwanderung" von der FPÖ verwendet, um Angst vor einer Verdrängung der "Einheimischen" durch "Fremde" zu schüren.
- Seit 2020 nehmen Forschende aus Österreich und anderen Ländern im Rahmen des groß angelegten Forschungsprojekts „HistoGenes“ die Geschichte Europas im Frühmittelalter anhand von Analysen von alter DNA neu unter die Lupe. Das Projekt wird seitens des Europäischen Forschungsrats ERC mit rund zehn Millionen Euro gefördert. Es sind Forschungseinrichtungen aus Österreich (u. A. Akademie der Wissenschaften, Universität Wien, BOKU), Deutschland, Ungarn und aus den USA beteiligt. Es wurde die Zeit von 400 bis 900 nach Christus untersucht. Ein Schwerpunkt der Studie liegt auf Erkenntnissen, die aus Erbgut aus Gräberfeldern aus jener Epoche gewonnen werden können. Rund 7.700 Bestattungen werden archäologisch, anthropologisch und mit den Methoden der Geschichtswissenschaften untersucht.
- Erkenntnisse der Studie „HistioGenes“ sind in der Sonderschau „GENchangers“ bis zum 26.7.2027 im Naturhistorischen Museum Wien zu sehen.
- Verschiedene Biotechnologie-Unternehmen bieten kostenpflichtige Gentest-Untersuchungen an, durch die jeder/jede ungefähr nachvollziehen kann, woher seine/ihre Vorfahren seit der Urzeit stammen. Notwendig ist ein Abstrich ähnlich wie bei einem Corona-Test, der dann eingeschickt wird. Expert:innen weisen darauf hin, dass diese Tests häufig ungenaue Ergebnisse liefern, Jurist:innen weisen auf mögliche Probleme beim Datenschutz hin.
Das Thema in der WZ
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- Die Völkerwanderung und die Lehren der Geschichte
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- „Mauern können gar nichts ausrichten“