Neue DNA-Analysen zeigen: Die Völkerwanderung verlief anders, als es in Schulbüchern lange vermittelt wurde.

Genanalysen sind für Menschen spannend, die mehr über ihre Ahnen erfahren wollen. Eine Vorfahren-Linie von Martin, dessen Nachname der Redaktion bekannt ist, muss irgendwann direkt von Afrika über den Nahen Osten nach Europa eingewandert sein. Eine andere Linie hat den Umweg von Afrika über Asien nach Europa genommen. Woher der gebürtige Slowake, der in Großbritannien lebt und arbeitet, das weiß? „Du spuckst in ein Reagenzglas“, erzählt er der WZ „und schickst es ein“. Wenig später kann das Ergebnis auf der Website des jeweiligen DNA-Analysedienstes abgerufen werden.

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Die Exaktheit dieser Nachforschungen dürfen bezweifelt werden. Genanalysen sind allerdings in jedem Fall für Wissenschafter:innen spannend, die historische Großereignisse erforschen. Die mehr über die Völkerwanderung (der Zeitraum umfasst die Jahre 400 bis 600 nach Christus) herausfinden wollen. Denn DNA-Untersuchungen können nicht nur über individuelle Verwandtschaften, sondern auch über großräumige Migrationsbewegungen Auskunft geben. Notwendig sind dafür Skelettproben aus historischen Gräberfunden in möglichst großer Zahl. Nur dann ist ausreichend Genmaterial vorhanden, um gültige Aussagen treffen zu können.

Schulbücher vermitteln falsches Bild

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Anthropologen und Populationsgenetikers Joachim Burger von der Universität Mainz hat 258 Genome von Menschen, die um die Zeit des Zusammenbruchs des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert in Süddeutschland lebten, untersucht. Das 2026 publizierte Resultat: Was über Generationen hinweg in Schulbüchern über die Völkerwanderung gelehrt wurde und das Geschichtsbild bis heute prägt, ist falsch.

Wie falsch? Ein Beispiel dafür findet sich in dem Standardwerk „Geschichte Österreichs für die Jugend“, von Georg Schreiber: „Im Jahr 375 zerschlugen die Hunnen das große Ostgermanenreich des Gotenkönigs Ermanarich“, ist hier zu lesen. „Sie waren aus Innerasien gekommen und drangen weit nach Europa vor. Germanen und andere Völker flüchteten vor ihnen und brandeten gegen die römischen Grenzen.“

Klingt sehr dramatisch. Doch die Vorstellung von den „wandernden Völkern“, die damals anstürmten, stimmt nicht. Die Daten, die das Forschungsteam von Joachim Burger gesammelt hat, zeigen, dass es vielmehr Kleingruppen waren, Familien oder auch einzelne Menschen, die damals aus dem Norden nach Mitteleuropa gelangt sind. Und sie trafen dort auf Gruppen von Germanen, die sich schon lange vor der Völkerwanderung in Zentraleuropa angesiedelt hatten und als Landarbeiter tätig waren.

Es kam zu Reibereien, Raubzügen, Plünderungen und Kriegen, als das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert politisch zusammenbrach. Und es waren Kriegerverbände unterschiedlicher Herkunft mit Gefolge unterwegs. Im Endeffekt entscheidend war aber, dass keine Eroberung durch fremde Völker erfolgte. Was stattfand war vielmehr eine friedliche Integration verschiedener Gruppen, die Europas Bevölkerung bis heute genetisch prägt.

Gleiche Kultur, andere Genetik

Wobei es nicht immer und überall unmittelbar zur Vermischung der Bevölkerungen kam. Das Forschungsprojekt „HistioGenes“, an dem auch Forscher:innen der Uni Wien beteiligt sind, hat herausgefunden, dass es im 7. Jahrhundert nach Christus auf österreichischem Gebiet Siedlungen gab, die kulturell awarisch waren, genetisch aber entweder überwiegend europäisch oder überwiegend asiatisch. Die von den europäischen getrennt in einem eigenen Dorf lebenden asiatischen Siedlungsbewohner:innen sind offenbar aus der Mongolei eingewandert.

Fazit: Egal ob die Vorfahr:innen aus Asien oder Europa kamen, man lebte nach awarischen kulturellen Gebräuchen. Und: Auch wenn Siedlungen räumlich eng beieinander lagen und die gleiche Kultur hatten, vermischten sich die jeweiligen Bewohner:innen fallweise nicht. Warum das so war, ist nicht ganz klar.

Klar ist aber, dass sich Geschichte vielfältiger und bunter als angenommen abgespielt hat und jetzt neu erzählt werden kann. Das nicht zuletzt deshalb, weil die herkömmlichen schriftlichen und archäologischen Quellen seit einigen Jahren durch genetische ergänzt werden. In manchen Fällen führt das sogar so weit, dass ganz grundlegende Vorstellungen, wie etwa die über die Völkerwanderung, ungültig werden.