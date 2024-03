Warum wählt Portugal nun rechts?

Das Wachstum von Chega überrascht mich nicht. Die Partei ist seit ihrer Gründung 2019 schnell gewachsen. Sie erreichte zunächst rund sieben Prozent bei den Parlamentswahlen 2022 und hat sich jetzt mit 18 Prozent mehr als verdoppelt. Chega ist zu einer Partei geworden, die nun endgültig im ganzen Land Fuß fassen konnte: am Land, in der Stadt, im Norden wie im Süden.

Warum konnten Rechtspopulist:innen in Portugal bisher nicht in dem Ausmaß Fuß fassen wie in anderen westeuropäischen Ländern?

Zuvor hatten jene, die sehr unzufrieden mit dem politischen System und den Politiker:innen waren, oft gar nicht gewählt. Die Wahlbeteiligung war dieses Mal mit rund 66 Prozent so hoch wie schon seit knapp zwanzig Jahren nicht mehr. Ich denke, unter anderem auch deshalb gab es bisher nicht den Rechtsruck in Portugal, da nicht alle Unzufriedenen wählen gingen. Chega wurde 2019 von dem vormals konservativen Politiker André Ventura gegründet und schaffte es dieses Mal, viele Menschen für die Wahl zu mobilisieren.

António Costa Pinto

Der Übergang von Diktatur zu Demokratie in Portugal beruhte auf einer starken antiautoritären Dynamik, die bereits vor der Revolution einsetzte. Sogar die heutigen rechtskonservativen Parteien wurden im Wesentlichen von Mitgliedern der liberalen Opposition gegen das autoritäre Regime von Salazar gegründet. Diktator António Oliveira de Salazar wird in Portugal immer noch von den meisten mit Armut und der Unterentwicklung des Landes in Verbindung gebracht. Es ist also schwierig, selbst konservative Teile der portugiesischen Gesellschaft mit einer positiven Sicht der Vergangenheit zu mobilisieren. Da gibt es einen Unterschied etwa zu Spanien, wo sogar der Umgang mit dem Grab von Franco bis vor kurzem noch ein Thema war.

Ich würde sagen, wir haben weniger ein Problem mit der Aufarbeitung der Diktaturvergangenheit, sondern eher mit der kolonialen Vergangenheit. In den 1970ern durchlebten wir gleichzeitig den Prozess der Demokratisierung des eigenen Landes sowie den der Dekolonisierung, denn nach 14 Jahren Kolonialkrieg wurden die portugiesischen Kolonien in Afrika unabhängig. Rechte Parteien behaupten heute, der portugiesische Kolonialismus sei nicht rassistisch gewesen. Die portugiesische Nationalidentität wird teilweise bis heute von vielen mit der aus ihrer Sicht glorreichen Vergangenheit und den Entdeckungen der Seefahrer verbunden.