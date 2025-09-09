Warum Wissenschaft uns das Leben rettet
- Von
- Eva Stanzl
Vom Handy über frisches Essen bis zur Medizin: Fast jeder Aspekt des modernen Lebens ist den Wissenschaften zu verdanken. Nun soll bei Forschung gespart werden, was die ökonomische Zukunft gefährden könnte.
- Wissenschaft prägt unseren Alltag und ermöglicht viele moderne Annehmlichkeiten sowie längere Lebenserwartung.
- Öffentliche Investitionen in Forschung schaffen einen wirtschaftlichen Mehrwert und machen Österreich zu einem führenden Forschungsland.
- Geplante Budgetkürzungen gefährden zukünftige Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Österreich zählt zu den führenden Forschungsländern Europas.
- Jeder Euro in der Forschung bringt ein Vielfaches an Wertschöpfung.
- Öffentliche Forschungsgelder sollen zur Budgetsanierung nicht an die Inflation angepasst werden.
- Es droht ein reales Budgetminus für die Wissenschaften.
Denke für einen Moment an deinen Alltag. Der Wecker läutet am Handy. Du wirfst eine Kapsel in die Espressomaschine, nimmst die Hafermilch aus dem Kühlschrank, duschst dich, ziehst dich an, lässt die Tür ins Schloss fallen, fährst mit den Öffis zur Arbeit.
- Für dich interessant: Klima: Wenn Eigeninteressen die Welt regieren
Das Besondere daran? Nichts. Bis auf die Dinge, die du nicht bedenkst. Ohne Wissenschaft wäre dein Alltag ganz anders. Das Handy könnte dich nicht wecken, weil es das Gerät nicht gäbe. Der Espresso käme weder aus der Kapsel noch aus der Kaffeemaschine und gekühlte Hafermilch wäre nicht einmal eine Idee. Zum Duschen müsstest du Wasser über dem offenen Feuer wärmen und zum Anziehen hättest du vielleicht ein Bärenfell. Mit den Öffis zur Arbeit? Dazu müsste jemand das Rad erfinden, Antriebe entwickeln und Schienen legen.
Wissenschaft ist in unser aller Tun. Kaum ein Komfort im modernen Leben, den wir nicht den Wissenschaften zu verdanken haben. Frische Brötchen den ganzen Tag? Jemand hat Teig entwickelt, der weltweit geliefert und überall frisch gebacken werden kann. Globale Warenlogistik? Hängt von der Rechenleistung riesiger Computernetzwerke ab. Grüne Technologien? Ohne Forschung nicht machbar. GPS? Wäre ohne Einsteins Relativitätstheorie innerhalb weniger Wochen komplett unbrauchbar, weil Zeit bei weniger Schwerkraft im All (wo die Satelliten sind) schneller vergeht. Und die KI, die unser aller Leben umkrempelt? War über Jahrzehnte eine Vision, von der man fix annahm, dass sie nie vom Fleck kommen würde. Bis plötzlich ein entscheidender Schritt im Maschinenlernen vollzogen war und Chatbots die Welt eroberten. Heureka!
Ohne Forschung würden wir kürzer leben
Ohne die Errungenschaften der Forschung würden wir außerdem kürzer leben, da wir Infektionskrankheiten weder diagnostizieren noch heilen könnten. Im Notfall kämen wir auch nicht rechtzeitig ins Spital, da es keine Rettungswägen gäbe. All dies haben wir Menschen zu verdanken, die auf neue Ideen kommen und erforschen, ob sie funktionieren und wie sie am besten umgesetzt werden können. Unser Wissensreichtum entwickelt sich ununterbrochen weiter.
Die Grundlagen für neue Erkenntnisse zu legen, erfordert allerdings Zeit, Fokus und Ausdauer. Um eine These mithilfe von Experimenten zu prüfen, braucht die Wissenschaft außerdem Geld. Viel Geld. Mit einem Return on Investment ist, wenn überhaupt, erst Jahre später zu rechnen.
Tausende Selbstverständlichkeiten
Zu viel Geld? Tausende Selbstverständlichkeiten – Elektrizität, Telefon, Funk, Batterien, Ladegeräte, Text Messages – mussten erfunden werden, damit das Smartphone möglich wurde. Zusammengenommen hat die Forschung daran Milliarden gekostet. Und nun bringt die Gamechanger-Technologie noch viel höhere Beträge nicht nur für ihre Erzeuger:innen ein, sondern ermöglicht auch Zuliefer:innen aus aller Welt und nicht zuletzt Arbeitnehmer:innen Existenzen.
In der Regel fördert die öffentliche Hand die nötige Grundlagenforschung, da es nicht dem Markt überlassen sein soll, woran geforscht wird. Auch in Österreich wird intensiv in die Wissenschaften investiert, sodass unser Land zu den führenden Forschungsländern Europas zählt. Dadurch ist Österreich auch eines der reichsten Länder der Welt. Jeder Euro, der in die Forschung fließt, bringt ein Vielfaches an Wertschöpfung (siehe Infos und Quellen).
Reales Budgetminus
Jetzt aber soll in den Wissenschaften gespart werden. Die Bundesregierung erwartet einen „Solidarbeitrag“ zur Sanierung des Staatshaushalts auch von der Forschung. Über die Höhe wird jetzt im Herbst verhandelt. Es geht um Kürzungen, etwa indem öffentliche Forschungsgelder in der nächsten Budgetrunde nicht mehr an die Inflation angepasst werden sollen. Es gibt also keine Zuwächse, sondern ein reales Minus. Damit wird weniger Forschung möglich gemacht – und somit weniger für die Zukunftsfähigkeit des Landes getan.
Freilich müssen bei der Sanierung des Staatshaushalts alle mitmachen. In den Wissenschaften sollten Einsparungen allerdings höchstens eine vorübergehende Maßnahme bleiben. Sonst riskiert die Regierung einen wirtschaftlichen Knick. Schon jetzt haben junge Forscher:innen wenig Chancen auf permanente Stellen, weil es nur wenige der begehrten Posten gibt. Schon jetzt wird die Forschung gesellschaftlich wenig wertgeschätzt, weil vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was wir ihr alles zu verdanken haben. Was wir heute erfinden, bringt uns in Zukunft Vorteile. Und was wir heute nicht erfinden können, weil wir das nötige Umfeld nicht schaffen, bringt uns in Zukunft nichts. Ohne Wissenschaft würden wir immer noch Beeren sammeln.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Finanzierung von Forschung in Österreich: Als wichtige Kennzahl für die Einschätzung der Innovationskraft wird jährlich die Forschungsquote ermittelt, also der Anteil der Mittel für Forschung und Entwicklung (F&E) am Bruttoinlandsprodukt (BIP). 2024 betrugen die F&E-Ausgaben in Österreich insgesamt 16,13 Milliarden Euro, deutlich mehr als 2023 mit 15,58 Mrd. € (3,26 Prozent des BIP).
- Im EU-Vergleich führen Schweden und Belgien 2023 bei der Forschungsquote mit 3,57 bzw. 3,32 Prozent. Platz 3 nahm im Jahr 2023 sogleich Österreich mit einer Forschungsquote von 3,23 Prozent ein. Zum Vergleich: Vor dem EU-Beitritt 1995 lag die Forschungsquote noch bei rund 1,5 Prozent.
- Die Finanzierung dieser Forschungsausgaben erfolgte zu 41,87 Prozent durch heimische Unternehmen. 28,64 Prozent entfielen auf den Bund, 16,20 Prozent kamen aus dem Ausland, und zwar größtenteils von ausländischen Unternehmen, aber auch von der EU und ausländischen Organisationen.
- Was wird gefördert? Zu den strategischen Schlüsseltechnologien, die der Wirtschaft Innovationsimpulse geben, zählen laut dem alljährlich erscheinenden Forschungs- und Technologiebericht (2025) künstliche Intelligenz (KI), Big Data, Quantentechnologien, fortschrittliche Mikroelektronik/Halbleiter, nachhaltige Technologien und fortschrittliche Materialien. Österreich weise sektorale Stärken insbesondere in den Bereichen Produktionstechnologien, Materialien, Life Sciences und Umwelttechnologien auf. Auch die Quantenforschung sei eine der ausgewiesenen Stärken Österreichs in der Wissenschaft.
- Internationales Umfeld für Forschung: Europa und damit auch der Wirtschafts- und FTI-Standort Österreich geraten zusehends unter Wettbewerbsdruck angesichts der sich rasch und unvorhersehbar verändernden globalen Entwicklungen, vor allem bestimmt durch die US-Außenhandelspolitik und die Wissens- und Wirtschaftspolitik Chinas. Forschung, Entwicklung und Innovation nehmen damit einen noch höheren Stellenwert ein als je zuvor, da ökosoziale und wirtschaftliche Herausforderungen laut Expert:innen am ehesten mittels Innovationen gelöst werden können.
- Geplante Einsparungen: Insgesamt werde das Ressort von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) heuer knapp weniger als 7,3 Mrd. Euro und 2026 knapp über 7,3 Mrd. Euro ausschütten, wie der Budgetbericht ausweist. Das entspricht für 2025 einem Plus von rund 716 Millionen im Vergleich zu 2024. Allerdings geht dieser Mehrbetrag vor allem in Richtung Universitäten im Rahmen von deren Leistungsvereinbarungen, die für die Jahre 2025 bis 2027 fixiert sind und unberührt bleiben. Der Sprung von heuer auf 2026 beträgt 8,1 Mio. Euro. Im Forschungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG) ist prinzipiell eine „langfristige, wachstumsorientierte Finanzierung“ festgeschrieben, was bedeutet, dass für die Periode ab 2027 ein Plus für die Forschungseinrichtungen paktiert werden müsste, weswegen es wohl harte Verhandlungen werden.
- Arbeitsumfeld für Forscher:innen: Fragt man Österreichs Forschende zu ihrer Zufriedenheit mit dem Berufsfeld Wissenschaft, ergibt sich im Allgemeinen ein positives Bild. Die Autonomie der Forschung und der hohe Grad an internationaler Vernetzung werden von den Forschenden wertgeschätzt und zeichnen den Standort aus. Die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen innerhalb der wissenschaftlichen Community wird so wie das Verhältnis zur eigenen Forschungstätigkeit und beruflichen Position geschätzt. Einen deutlich kritischeren Blick werfen die Befragten auf mangelnde Karriereperspektiven für den Nachwuchs, auf starre Hierarchien, auf die knappen zeitlichen Ressourcen für Forschung sowie die als gering eingeschätzte gesellschaftliche Wertschätzung. Das Vorherrschen von befristeten Dienstverhältnissen und die hohe Arbeitsbelastung werden von der Mehrheit der Befragten ebenso kritisch bewertet. Jede vierte Person hat laut eigenen Angaben Diskriminierung am Arbeitsplatz selbst erlebt oder bei anderen beobachtet.
Quellen
- Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2025
- FWF-Befragung der wissenschaftlichen Community 2025 in Österreich
Das Thema in der WZ
- Entdecken US-Forscher:innen jetzt Europa?
- Trumps Krieg gegen US-Unis schadet jungen Forscher:innen
- Warum Wissenschaft nicht reißerisch ist