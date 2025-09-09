Warum Wissenschaft uns das Leben rettet

Denke für einen Moment an deinen Alltag. Der Wecker läutet am Handy. Du wirfst eine Kapsel in die Espressomaschine, nimmst die Hafermilch aus dem Kühlschrank, duschst dich, ziehst dich an, lässt die Tür ins Schloss fallen, fährst mit den Öffis zur Arbeit.

Das Besondere daran? Nichts. Bis auf die Dinge, die du nicht bedenkst. Ohne Wissenschaft wäre dein Alltag ganz anders. Das Handy könnte dich nicht wecken, weil es das Gerät nicht gäbe. Der Espresso käme weder aus der Kapsel noch aus der Kaffeemaschine und gekühlte Hafermilch wäre nicht einmal eine Idee. Zum Duschen müsstest du Wasser über dem offenen Feuer wärmen und zum Anziehen hättest du vielleicht ein Bärenfell. Mit den Öffis zur Arbeit? Dazu müsste jemand das Rad erfinden, Antriebe entwickeln und Schienen legen.

Wissenschaft ist in unser aller Tun. Kaum ein Komfort im modernen Leben, den wir nicht den Wissenschaften zu verdanken haben. Frische Brötchen den ganzen Tag? Jemand hat Teig entwickelt, der weltweit geliefert und überall frisch gebacken werden kann. Globale Warenlogistik? Hängt von der Rechenleistung riesiger Computernetzwerke ab. Grüne Technologien? Ohne Forschung nicht machbar. GPS? Wäre ohne Einsteins Relativitätstheorie innerhalb weniger Wochen komplett unbrauchbar, weil Zeit bei weniger Schwerkraft im All (wo die Satelliten sind) schneller vergeht. Und die KI, die unser aller Leben umkrempelt? War über Jahrzehnte eine Vision, von der man fix annahm, dass sie nie vom Fleck kommen würde. Bis plötzlich ein entscheidender Schritt im Maschinenlernen vollzogen war und Chatbots die Welt eroberten. Heureka!

Ohne Forschung würden wir kürzer leben

Ohne die Errungenschaften der Forschung würden wir außerdem kürzer leben, da wir Infektionskrankheiten weder diagnostizieren noch heilen könnten. Im Notfall kämen wir auch nicht rechtzeitig ins Spital, da es keine Rettungswägen gäbe. All dies haben wir Menschen zu verdanken, die auf neue Ideen kommen und erforschen, ob sie funktionieren und wie sie am besten umgesetzt werden können. Unser Wissensreichtum entwickelt sich ununterbrochen weiter.

Die Grundlagen für neue Erkenntnisse zu legen, erfordert allerdings Zeit, Fokus und Ausdauer. Um eine These mithilfe von Experimenten zu prüfen, braucht die Wissenschaft außerdem Geld. Viel Geld. Mit einem Return on Investment ist, wenn überhaupt, erst Jahre später zu rechnen.

Tausende Selbstverständlichkeiten

Zu viel Geld? Tausende Selbstverständlichkeiten – Elektrizität, Telefon, Funk, Batterien, Ladegeräte, Text Messages – mussten erfunden werden, damit das Smartphone möglich wurde. Zusammengenommen hat die Forschung daran Milliarden gekostet. Und nun bringt die Gamechanger-Technologie noch viel höhere Beträge nicht nur für ihre Erzeuger:innen ein, sondern ermöglicht auch Zuliefer:innen aus aller Welt und nicht zuletzt Arbeitnehmer:innen Existenzen.

In der Regel fördert die öffentliche Hand die nötige Grundlagenforschung, da es nicht dem Markt überlassen sein soll, woran geforscht wird. Auch in Österreich wird intensiv in die Wissenschaften investiert, sodass unser Land zu den führenden Forschungsländern Europas zählt. Dadurch ist Österreich auch eines der reichsten Länder der Welt. Jeder Euro, der in die Forschung fließt, bringt ein Vielfaches an Wertschöpfung (siehe Infos und Quellen).

Reales Budgetminus

Jetzt aber soll in den Wissenschaften gespart werden. Die Bundesregierung erwartet einen „Solidarbeitrag“ zur Sanierung des Staatshaushalts auch von der Forschung. Über die Höhe wird jetzt im Herbst verhandelt. Es geht um Kürzungen, etwa indem öffentliche Forschungsgelder in der nächsten Budgetrunde nicht mehr an die Inflation angepasst werden sollen. Es gibt also keine Zuwächse, sondern ein reales Minus. Damit wird weniger Forschung möglich gemacht – und somit weniger für die Zukunftsfähigkeit des Landes getan.

Freilich müssen bei der Sanierung des Staatshaushalts alle mitmachen. In den Wissenschaften sollten Einsparungen allerdings höchstens eine vorübergehende Maßnahme bleiben. Sonst riskiert die Regierung einen wirtschaftlichen Knick. Schon jetzt haben junge Forscher:innen wenig Chancen auf permanente Stellen, weil es nur wenige der begehrten Posten gibt. Schon jetzt wird die Forschung gesellschaftlich wenig wertgeschätzt, weil vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was wir ihr alles zu verdanken haben. Was wir heute erfinden, bringt uns in Zukunft Vorteile. Und was wir heute nicht erfinden können, weil wir das nötige Umfeld nicht schaffen, bringt uns in Zukunft nichts. Ohne Wissenschaft würden wir immer noch Beeren sammeln.