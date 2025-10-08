Drohnen sind momentan in aller Munde. Immer wieder sind in den letzten Wochen in verschiedenen europäischen Ländern Drohnen aufgetaucht und haben den Flugverkehr gestört oder kritische Infrastruktur überflogen. Davon betroffen waren Dänemark, Deutschland, Moldau, Norwegen, Polen und Rumänien.

Während in diesen Ländern bisher noch keine Menschen zu Schaden gekommen sind, zählen Drohnen weiter östlich mittlerweile zu den wichtigsten Waffen. Allein im September beschoss Russland die Ukraine mit 5600 Drohnen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP analysiert hat.

Auf EU-Ebene ist man sich der Gefahr, die von Drohnen ausgehen kann, bewusst. Zu den Bemühungen rund um Verteidigung und Sicherheit zählt daher auch der Aufbau eines Systems zur Abwehr von Drohnen – der sogenannte „Drohnenwall“.

Doch kann ein Drohnenwall Europa tatsächlich schützen? Welche Gefahren gehen von Drohnen wirklich aus und wie viel Geld nimmt Österreich zur Abwehr von Drohnen in die Hand?

Was sind Drohnen?

Drohne ist die landläufige Bezeichnung für ein unbemanntes Luftfahrzeug (englisch: Unmanned Aerial Vehicle, UAV oder Uncrewed Aircraft System, UAS). Der Begriff umfasst sowohl zivile als auch militärische Systeme.

Welche Drohnen gibt es und wofür werden sie eingesetzt?

Drohnentypen unterscheiden sich nach Zweck, Reichweite und Einsatzszenario. Zu den zivilen zählen kleine Multicopter für Foto und Video, die militärisch kaum Relevanz haben.

„First Person View-Racer“ sind wendige Quadrokopter, welche mithilfe von Video-Brillen aus der „Ich-Perspektive“ gesteuert werden. In Konflikten können diese auch mit Sprengstoff bestückt und für Angriffe verwendet werden – sie sind auch als „Kamikaze-Drohnen“ bekannt.

Für das Militär wurde diese Idee fortgeführt: sogenannte „Loitering Munitions“, also lenkende Waffen, stürzen autonom oder ferngesteuert ins Ziel.

Darüber hinaus gibt es Vertikal-startende und -landende Drohnen („VTOL-Fixed-Wing-Systeme“), welche im Aussehen an Modellflugzeugen erinnern. Sie sind besonders auf Langstrecken effizient und eignen sich für die Kartierung und Überwachung.

Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen (englisch: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, „ISR“) liefern Echtzeit-Überwachung an Land und am Wasser. Dazu gehören vor allem große Aufklärungsdrohnen mit einer Flügelspannweite von bis zu 20 Metern, die in Höhen von bis zu neun Kilometern fliegen („MALE“- und „HALE-Systeme“).

Wofür werden Drohnen in Österreich eingesetzt?

Zivil finden Drohnen Anwendung bei Katastrophenschutz, Vermessung, Infrastrukturinspektion oder im Transport sensibler Güter wie Medikamente.

Das österreichische Bundesheer setzt Drohnen vor allem zur Aufklärung und Lagebilddarstellung ein. Der Auftrag umfasst Überwachung, Führungsunterstützung, Gefahren- und Schadenserkundung sowie die Unterstützung ziviler Behörden bei Katastrophen, etwa um sich einen Überblick zu verschaffen oder Personen zu finden. Bewaffnete Systeme gehören nicht zum regulären Einsatzspektrum. Derzeit prüft das Bundesheer jedoch die Anschaffung von Kollisionsdrohnen (Loitering-Typen).

Drohnen wie diese German Heron TP der deutschen Bundeswehr, hat das österreichische Bundesheer aktuell nicht. © DE Bundeswehr/Cora Mohrdieck

Warum gewinnen Drohnen gerade jetzt an Bedeutung?

Unbemannte Flugobjekte haben seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine an Bedeutung gewonnen. Vorteilhaft aus Sicht des Angreifers ist, dass bei einem missglückten Angriff nur die Drohne Schaden erleidet, nicht aber der oder die Drohnenführer:in.

Russland setzt derzeit auf Drohnenfabriken, die etwa 1.500 Drohnen pro Monat bauen. Sogenannte Schwarmangriffe werden deshalb in der Ukraine immer mehr zum Phänomen. Seit 2023 hat Russland seine Fertigungskapazitäten für Einweg-Kamikaze-Typen stark ausgebaut.

Schätzungen über Produktionsraten schwanken stark: Ukrainische Militärdienste und Analysten nennen Werte von Dutzenden bis mehreren hundert Einheiten pro Tag, andere Quellen sprechen von Tausenden pro Monat.

In der Ukraine stammen laut eigener Angaben im vergangenen Jahr ungefähr 96 Prozent der Drohnen aus eigener Produktion.

Wo werden die meisten Drohnen produziert?

Gemessen an Stückzahlen, ist China der weltweit größte Drohnen-Produzent – vor allem bei kommerzielle Mediendrohnen. Marktführer wie DJI machen China zum weltweiten Zentrum für Massenfertigung und Komponentenlieferketten.

Im militärischen Bereich hält sich Europa mit Bestellungen in China zurück, weil immer wieder der Verdacht im Raum steht, dass China auf Daten zugreift. Das österreichische Bundesheer rät dezidiert von der Verwendung solcher Drohnen ab.

Weitere Hersteller produzieren in den USA, Israel, der Türkei und zunehmend auch in Russland sowie in der Ukraine – je nach Einsatzbereich. Länder mit starker Rüstungsindustrie liefern die technologisch anspruchsvolleren und exportfähigen Systeme.

Auch in Österreich gibt es Produktion und Zulieferer: Schiebel, einer der bekanntesten Hersteller, baut das marine-taugliche „VTOL-System CAMCOPTER S-100“.

Daneben liefern österreichische Firmen technische Ergänzungen und Sensorik, etwa Hersteller wie RIEGL oder Luftfahrtzulieferer wie FACC.

Woher kommen die Drohnen, die in den letzten Wochen zum Beispiel in Dänemark aufgetaucht sind?

Die Herkunft der Drohnen ist noch nicht geklärt, die Behörden in den betroffenen Ländern ermitteln. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sagte, der „Verdacht liegt nahe, dass Russland daran nicht unbeteiligt ist“.

Damit schlägt Stocker in dieselbe Kerbe wie einige seiner EU-Amtskolleg:innen, etwa Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen.

Dänemarks Behörden gehen dem Verdacht nach, dass die Drohnen von einem russischen Schiff gestartet wurden, welches allerdings unter der Flagge des westafrikanischen Staates Benin fährt. Dieses lief im September aus dem Hafen von St. Petersburg aus. Im Zuge der Ermittlungen wurden Crewmitglieder vor der französischen Küste festgenommen.

Warum wurden die Drohnen nicht sofort abgeschossen?

Bevor ein bewaffneter Einsatz gegen Drohnen erfolgen kann, wird über die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes entschieden. Bei einem Einsatz mit lebensgefährdenden Waffen muss deshalb überlegt werden, ob die Drohnen aktuell eine Gefahr für die Bevölkerung oder die kritische Infrastruktur darstellen. Auch gezielter Abschuss stellt ein großes Risiko für die Bevölkerung dar, da beispielsweise herabfallende Teile Menschen treffen könnten.

Zusätzlich befindet sich die EU in einem Zustand des gesicherten Friedens. Ein militärischer Einsatz würde an diesem Zustand rütteln.

Die vielfach zitierten Abfangnetze dienen der Abwehr von Hobby- und Kleinstdrohnen und können keine militärischen Zwecke erfüllen.

Wie wahrscheinlich sind Drohnenangriffe in Österreich?

Drohnenangriffe können auch in Österreich nicht ausgeschlossen werden. Da Österreich jedoch von NATO-Mitgliedstaaten umgeben ist, ist das Eindringen einer Drohne in den österreichischen Luftraum eher unwahrscheinlich.

Allerdings warnt Oberst Markus Reisner eindringlich davor, dass Drohnen auch in „vermeintlich sicheren Staaten“ erheblichen Schaden anrichten könnten: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erste von Terroristen gelenkte Drohne ein Fußballstadion oder eine kritische Infrastruktur in vermeintlich sicheren Staaten ansteuert.“

Sind wir in Österreich in der Lage, uns gegen Drohnen zu verteidigen?

Ja, aus dem Bundesheer heißt es, dass Österreich Drohnen relativ schnell mit Aufklärungs- und Zielzuweisungsanlagen erkennen kann. In Folge eines Drohnenangriffs können Leichtflugzeuge wie der Eurofighter zum Einsatz kommen. Auch die elektronische Drohnenabwehr durch Störsysteme kann Drohnen zur Landung zwingen.

Kann meine private Drohne zur militärischen Bedrohung werden?

Ja, wenn die Drohne in militärisches Gebiet eindringt oder den öffentlichen Luftraum gefährdet. Generell gelten auch für kleine Hobbydrohnen strikte Regeln, welche auf der Website der Austro Control eingesehen werden können.

Wie viel investiert Österreich in Drohnen bzw. Drohnenabwehr?

Der österreichische Aufbauplan 2032 ist ein zehnjähriger Plan des Bundesheeres zur Steigerung seiner Verteidigungsfähigkeit. Er sieht Investitionen von über 16 Milliarden Euro vor, die in Mobilität, Schutz und Wirkung fließen.

Laut „Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union“ sind 40 Millionen Euro zur Beschaffung von Drohnen und Dienstleistungen vereinbart. Auf Nachfrage der WZ heißt es von Seiten der Bundesbeschaffung GmbH, dass seit August 2025 rund 31.000 Euro abgerufen wurden.

Soldaten des österreichischen Bundesheeres beim Start einer "Tracker" Drohne © Bundesheer/Roland Lackinger

Was steckt hinter dem Vorhaben, einen „Drohnenwall“ aufzubauen?

Die EU-Kommission drängt auf den sogenannten „Drohnenwall“. Abfangsysteme, Detektoren und Radare sollen dafür sorgen, dass keine russischen Drohnen mehr in den europäischen Luftraum eindringen.

In einem ersten Schritt ist der Aufbau des Walls über Osteuropa geplant. Der Aufbau soll laut Andrius Kubilius, EU-Kommissar für Verteidigung, ein Jahr dauern. Geht es nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten, soll das Projekt erweitert werden, sodass der Wall Europa von allen Seiten schützt. Die Teilnahme von EU-Mitgliedstaaten soll jedenfalls freiwillig sein.

Und bis dahin?

Nachdem sich letzte Woche die Staats- und Regierungschefs der EU mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kopenhagen ausgetauscht und ihre Standpunkte geteilt haben, treffen sich die Politspitzen der EU Ende Oktober zum nächsten Europäischen Rat. Dort sollen Details zum Aufbau des „Drohnenwalls“ endgültig beschlossen werden.

Bis dahin sollte es auch mehr Klarheit über die militärisch-technische Ausgestaltung geben. Denn auch das Österreichische Bundesheer hat noch keine genaueren Informationen über die Kosten des Walls.

Inwiefern Österreich sich am Aufbau des Walls beteiligen wird, ist also noch nicht entschieden. Jedenfalls äußerte sich Bundeskanzler Christian Stocker am Rande des Treffens in Kopenhagen positiv zu gemeinsamen Beschaffungen zur Verteidigung des Luftraums.