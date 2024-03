Genese

Während überall von einem wachsenden Antisemitismus in Österreich die Rede ist, wird des Novemberpogroms vor 85 Jahre gedacht. Oft ist aber gar nicht klar, was damit gemeint und was damals wirklich geschehen ist. Damit klar wird, worum es geht, will WZ-Redakteur Michael Schmölzer mit möglichst wenigen Worten erklären, was damals geschah und warum das heute noch von Wichtigkeit ist.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Zeitungen