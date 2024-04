Was macht eigentlich der Ministerrat?

Für den formalen Ablauf, die Erstellung der Tagesordnung und die Protokollierung zuständig ist der Ministerratsdienst im Bundeskanzleramt mit aktuell sechs Mitarbeitern:innen unter der provisorischen Leitung von Elisabeth Binder. Die Deadlines der Beamt:innen zur Erstellung der Tagesordnung decken sich nicht mit dem Ablauf der politischen Vorbereitung des Ministerrats. Schon am Donnerstag ist offizielle Einmeldefrist für die Tagesordnung der kommenden Woche. Moment, da beginnen die Politiker doch gerade erst zu verhandeln? Stimmt, aber es gibt meistens unzählige Ministerrats-Themen, die völlig unstrittig sind. Berichte über EU-Räte, Resolutionenbeantwortungen etwa. Alles, was am Freitag fix eingemeldet ist, kommt auf die vorläufige Tagesordnung, die der Ministerratsdienst an die Ministerien schickt – in jedem Ressort gibt es dafür eine Verbindungsstelle. Alles, was nach dem Wochenende noch finalisiert wird, kann als sogenannte Tischvorlage auf die Tagesordnung, „theoretisch sogar noch, wenn der Ministerrat schon begonnen hat. Es muss nur gewährleistet sein, dass alle davon Kenntnis haben“, sagt Binder. Früher wurden die Ministerrats-Vorlagen ausgedruckt, heute geht das elektronisch.