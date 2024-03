Was macht eigentlich die „First Lady“?

Früher, als Frauen an der Staatsspitze noch die absolute Ausnahme waren, gab es für die Begleiter:innen ein sogenanntes „Damenprogramm“, während die politische Spitze ihre Gespräche führte. Längst ist man in entwickelten Ländern einerseits zur politisch korrekten Bezeichnung „Partner:innen-Programm“ übergegangen – und die meisten Termine absolvieren die Präsidentenpaare nun gemeinsam, weil die First Ladies und First Gentlemen der heutigen Zeit auch eine aktive Rolle einnehmen und Initiativen setzen.