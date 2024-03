Was macht eigentlich die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit?

Ende 2021 waren in österreichischen Spitälern insgesamt 122.684 Personen tätig, davon 96.644 nichtärztliches Personal sowie 26.040 Ärzt:innen. Die größte Personalgruppe in den Krankenanstalten war das diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonal: Ende 2021 waren 61.204 Personen in diesem Bereich tätig.