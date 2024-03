Was macht eigentlich die Generalprokuratorin?

Die Geschichte der Generalprokuratur beginnt im Revolutionsjahr 1848, 1850 wurde die Behörde erstmals offiziell eingerichtet. Die Aufgabe, Nichtigkeitsbeschwerden zur Wahrung des Gesetzes einzubringen, bestand schon zu Kaiserzeiten. In der Ersten Republik wurde die Generalprokuratur in Generalstaatsanwaltschaft umbenannt und nahm in gewissen Fällen auch eine Anklagefunktion wahr. In ihrer heutigen Form, mit ihren heutigen Aufgaben, besteht sie seit 1945.