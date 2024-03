Was macht eigentlich die Landeshauptleute-Konferenz?

Die Landeshauptleutekonferenz ist ein informelles – weder in der Bundesverfassung noch in irgendwelchen Landesgesetzen vorgesehenes – Treffen der neun österreichischen Landeshauptleute. Seit 1970 tagt sie regelmäßig zweimal pro Jahr, also einmal unter jedem Vorsitz. Bei Bedarf gibt es außerordentliche Sitzungen, zuletzt etwa zum Finanzausgleich. Zusätzlich finden regelmäßig Treffen der Landesamtsdirektor:innen, Landesfinanzreferent:innen usw. statt. Die Landesamtsdirektor:innen leisten dann die Vorarbeit für die eigentlichen Treffen der LH. Der Vorsitz wechselt halbjährlich und nach alphabetischer Reihenfolge der Länder, auf Mikl-Leitner folgt im Juli Oberösterreichs Thomas Stelzer (ÖVP). Parallel dazu wechselt auch jeweils der Vorsitz in der Länderkammer des Parlaments, dem Bundesrat.

Artikel 103 der Bundesverfassung legt fest, dass die Landeshauptleute im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung der Bundesregierung untergeordnet sind: „In den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung ist der Landeshauptmann an die Weisungen der Bundesregierung sowie der einzelnen Bundesminister gebunden (Art. 20) und verpflichtet, um die Durchführung solcher Weisungen zu bewirken, auch die ihm in seiner Eigenschaft als Organ des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden."