Was macht eigentlich ein:e Kabinettschef:in?

Die Zahl der Mitarbeiter:innen in den Kabinetten variiert je nach Ministerium stark. Viele, aber nicht alle Ministerien geben den Personalstand auf ihren Websites an, dort sind meist aber nur aktive Mitarbeiter:innen, nicht jedoch Karenzen und meist auch kein Assistenzpersonal oder Chauffeur:innen, die ebenfalls zum Kabinett zählen, vermerkt. Die SPÖ erhebt via parlamentarischer Anfrage halbjährlich Personalstand und Kosten in der Regierung. In den Beantwortungen nennen die Minister:innen seit Beginn der Legislaturperiode aber keine konkreten Zahlen, sondern verweisen stets auf den Erststand und nennen allenfalls Veränderungen. Der Versuch der SPÖ, diese Veränderungen zu dokumentieren und so einen aktuellen Überblick bieten zu können, erwies sich nach Recherchen der WZ zumindest in zwei Ressorts zum ersten Halbjahr 2023 als nicht korrekt. Weshalb eine eigene Anfrage an die Ministerien gestellt wurde, die allerdings nicht von allen Ressorts beantwortet wurde. Die folgende Tabelle zeigt daher entweder den Stand im Juli 2023 laut Beantwortung der WZ-Anfrage oder die aktuell auf der Website verfügbaren Zahlen. Die Personalkosten für 2022 entstammen den Anfragebeantwortungen der SPÖ.