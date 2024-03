Was macht eigentlich ein:e Magistratsdirektor:in?

Magistrate als Verwaltungsbehörde gibt es in den 15 Statutarstädten Österreichs, das sind Städte mit eigenem Statut nach Art. 117 Abs 7 B-VG. In allen anderen Gemeinden Österreichs nehmen die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften die Aufgaben der Gemeindeverwaltung wahr. Die Magistrate sind somit für alles zuständig, was eine Stadt am Laufen hält: von Stadtplanung über Baupolizei bis zu Kindergärten, Pflichtschulen, Gesundheitsdienst oder Müllabfuhr. Als Beispiel findet ihr hier die Gliederung der Magistrate Wien und Krems .

Der/die Magistratsdirektor:in ist Leiter:in des Magistrats, das in mehrere Abteilungen und Geschäftsbereiche gegliedert ist. Allerdings untersteht der/die Magistratsdirektor:in dem/der Bürgermeister:in, die einzelnen Abteilungen sind den in fachlicher Sicht zuständigen Stadträt:innen unterstellt. Zwar kann der/die Magistratsdirektor:in jeden Akt an sich ziehen, um ihn selbst zu erledigen oder nach seinen/ihren Weisungen erledigen zu lassen und allen Magistratsbediensteten Weisungen erteilen. Gleichzeitig ist er/sie aber, so wie alle Mitarbeiter:innen eines Magistrats, dem/der Bürgermeister:in weisungsgebunden. In der Regel agiert der/die Magistratsdirektor:in aber durchaus in Vertretung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin als Vorsteher:in des Magistrats. Seine/ihre Bestellung erfolgt durch den Stadtsenat.