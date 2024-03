Am 6. Jänner 2021 fand der Sturm auf das US-Kapitol in Washington statt. Damals war Donald Trump bereits abgewählt, formal aber noch im Amt des US-Präsidenten. Das Ziel des angreifenden Mobs war es, den Senat und das Repräsentantenhaus an der formellen Bestätigung des Wahlsieges des Demokraten Joe Biden zu hindern. Rund 1.000 Randalierer:innen gelang es, in das Kapitol einzudringen. Fünf Menschen kamen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Zuvor hatte Trump eine hetzerische Rede gehalten, in der er seine Niederlage als Betrug hinstellte. Er forderte seine Unterstützer:innen auf, mit ihm zum Kapitol zu ziehen.