Was wäre, wenn wir ewig leben?

Genese

Nach einem Interview mit Martin Hetzer, Alternsforscher und Präsident des Institute of Science and Technology Austria (Ista) in Klosterneuburg, fragte sich die Autorin, was passieren könnte, wenn Menschen weitaus älter werden oder sogar ewig leben könnten. Sie recherchierte den Stand der Forschung und begann, über mögliche Konsequenzen eines (weitaus) längeren Lebens nachzudenken.

Daten und Fakten

Seit der Veröffentlichung der ersten Sterbetafel 1871/1881 hat sich die Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Während sie damals für Männer bei 35,6 Jahren und für Frauen bei 38,5 Jahren lag, werden Männer heute im Durchschnitt 78,3 und Frauen 83,2 Jahre alt. Zu verdanken ist die höhere Lebenserwartung vor allem besserer Hygiene und den Fortschritten der Medizin. Heute gelten zwischen 120 und 125 Jahren als maximale Lebensspanne, mehr ist angeblich nicht drin.

Frauen leben länger als Männer, aber in schlechter Gesundheit. Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums verbringen sie um 25 Prozent mehr Lebensjahre in schlechter Gesundheit. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, allen voran der Herzinfarkt, gelten laut dem Österreichischen Frauen-Gesundheitsbericht (2022) als typische Männerkrankheiten, stellen aber mit 37 Prozent (Männer 32 Prozent) die Todesursache Nummer eins bei Frauen dar, gefolgt von Krebs mit 21 Prozent. Auch Arthrose, Osteoporose und rheumatoide Arthritis kommen bei Frauen im Vergleich zu Männern häufiger vor.

