Was, wenn Trump den Stecker zieht?

Keine Kartenzahlung, kein Online-Shopping, keine Bargeldbehebung – dem brasilianischen Höchstrichter Alexandre de Moraes wurden seine Kreditkarten gesperrt. Nicht, weil ihm das Geld ausging, sondern weil US-Präsident Donald Trump das veranlasst hat. Der Grund? Moraes ist ermittelnder Richter im Verfahren gegen Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro und dieser wiederum gehört zu den Freunden Trumps. Immer wieder meldete sich der US-Präsident zu Wort und mahnte, dass es Konsequenzen gäbe, würde das Verfahren gegen Bolsonaro nicht eingestellt. Es folgten 50 Prozent Zölle, Visa-Widerrufungen und als nichts mehr half, wurde der brasilianische Höchstrichter Ende Juli 2025 als korrupt eingestuft und auf die Liste der „besonders bezeichneten Staatsangehörigen und blockierten Personen (SDN)“ des Office of Foreign Assets Control (OFAC) gesetzt, der Behörde des US-Finanzministeriums, die für Handels- und Wirtschaftssanktionen zuständig ist.

Darf er das?

Derartige Listen dienen dazu, Personen zu erfassen und zu sanktionieren, die nach Auffassung der US-Behörden oder Regierung aufgrund ihrer Handlungen als besonders korrupt gelten, terroristische Aktivitäten finanzieren, sonst in irgendeiner Form US-Interessen entgegenstehen oder aufgrund einer Executive Order des Präsidenten zum Ziel wurden. Dieser Vermerk hat weitreichende Folgen: Grundsätzlich haben US-Unternehmen jegliche Zusammenarbeit einzustellen und dürfen keine Waren, Dienstleistungen oder Technologie mehr bereitstellen . Das betrifft also auch den Netflix-Account, das E-Mail-Postfach und theoretisch auch Updates am Smartphone.

Die theoretische Möglichkeit solcher Maßnahmen hat es schon lange gegeben, jetzt wird sie aber konkret genutzt und es sind nicht mehr geheimdienstliche Behörden, sondern das Büro des Präsidenten oder seine Minister:innen selbst, die darüber entscheiden.

Druck von Oben

Die bloße Verpflichtung für Unternehmen allein ist es aber nicht, die auch hier in Europa wirkt: Es ist der politische Druck, der die Lage zunehmend verschärft. Denn, ob das jeweilige Unternehmen in Europa einen eigenen Standort mit technischer Trennlinie betreibt, ist meistens nachrangig, wie Dennis-Kenji Kipker, Experte für IT-Sicherheitsrecht an der Universität Bremen, im Gespräch mit der WZ verrät: „Das US-amerikanische Kontrollrecht ermöglicht, jegliche Art von Anwendungen einzuschränken. Wenn ein eigentlich amerikanisches Unternehmen der Anweisung nicht Folge leistet, weil es in Europa auch einen Sitz hat, wird es dennoch belangt, denn es hätte theoretisch ja die Möglichkeit gehabt.“ Und er sieht gerade für junge Menschen weitreichende Konsequenzen einer solchen Einflussnahme: „Das geht vom Cloud-Anbieter bis zu Dating-Plattformen, die plötzlich nicht mehr funktionieren.“ Aktuell treffen solche Sanktionen Gruppierungen, Systeme oder hochrangige Persönlichkeiten. Die Möglichkeit, jederzeit eine Executive Order zu erlassen, schränkt den Personenkreis allerdings nicht wirklich ein, wenn er wollen würde, könnte sich das auch gegen Einzelpersonen richten.

Technik macht abhängig

Besonders heikel wird es, wenn man die Abhängigkeit von US-Unternehmen an digitalen Anwendungen festmacht: AWS (Amazon), Microsoft Azure und Google Cloud beanspruchen zusammen über 70 Prozent des europäischen Cloud-Markts, nahezu alle Behörden, Universitäten und Unterneh men nutzen für ihre Verwaltung Microsoft 365 oder Google Workspace, Android (Google) und iOS (Apple) haben zusammen etwa 99 Prozent Marktanteil in der EU. Alle namhaften Social-Media-Plattformen kommen aus den USA, Google hält 89,91 Prozent des EU-Suchmaschinenanteils, Google und Meta steuern rund 50 Prozent des globalen digitalen Anzeigenmarktes und auch die bekanntesten Dating-Apps stammen überwiegend aus den USA. Die bloße Drohung, dass Trump hier Einfluss nimmt oder Infrastruktur einschränkt, habe zu einer erfolgreichen „Drohkulisse“ geführt, meint Kipker.

Öffentlicher Verkehr, Bildungseinrichtungen, der App-Store, auf dem etwa auch die ID-Austria gehostet ist, aber eben auch jene digitale Infrastruktur, die von Sicherheitsbehörden genutzt wird – die Abhängigkeit ist deutlich erkennbar. Würde Trump den Stecker ziehen, kämen weite Teile unseres täglichen Lebens zum Erliegen. Von derartigen Anordnungen sind dann auch Unternehmen betroffen, die zwar eigentlich europäisch sind, deren Tätigkeit sich aber auch auf den US-Markt erstreckt.

Der Stecker ist schnell gezogen

Wie rasch derartige Einschränkungen wirksam werden können, zeigte sich bereits mehrfach: Nach der Annexion der Krim stellten Unternehmen wie Google oder Apple ihre Dienste dort ein; im Iran und in Syrien verloren Entwickler:innen plötzlich den Zugang zu Plattformen wie GitHub oder zu wichtigen App-Stores. Besonders sichtbar wurde die Abhängigkeit auch im Fall des chinesischen Herstellers Huawei: Als die US-Regierung wegen Spionageverdachts Sanktionen verhängte, konnten Millionen Nutzer:innen ihre Smartphones nicht mehr wie gewohnt über den Google Play Store versorgen.

Dass es an der Zeit ist, unabhängiger zu werden, weiß man in Europa schon länger. Um technischen Fortschritt nicht zu verpassen, hat man sich jahrzehntelang auf die Vorteile der Globalisierung verlassen. Die nüchterne Realität zeigt nun aber, dass der Großteil der digitalen Infrastruktur aus den Vereinigten Staaten kommt. Dabei gibt es auch Alternativen in Europa, diese sind aber meistens nicht in „Ökosysteme“, wie wir sie etwa von Microsoft oder Apple kennen, eingebunden und scheinen daher auf den ersten Blick oft unattraktiv. Expert:innen sehen die Verantwortung vor allem bei europäischen Regierungen, die die Nutzung und Entwicklung eigener Lösungen und Fähigkeiten vorantreiben und den Verbraucher:innen die Vorteile bewusst machen sollten.

Das Problem ist nicht nur, dass die USA europäischen Nutzer:innen den Zugang zu Apps entziehen könnten – sie dürfen nach US-Recht auch mitlesen. In der EU schützen uns strenge Gesetze wie die DSGVO, während US-Unternehmen nur eingeschränkt daran gebunden sind.

Der CLOUD Act verpflichtet US-Firmen seit 2018 zur Herausgabe von Daten, egal ob sie in Kalifornien oder Wien liegen. Hinzu kommen „Gag Orders“, die Unternehmen nicht nur zur Datenweitergabe zwingen, sondern ihnen auch verbieten, ihre Kund:innen darüber zu informieren.

Zwar versprach US-Präsident Joe Biden 2022 mehr Kontrolle durch das neue EU-US Data Privacy Framework, doch diese beruht auf politischem Willen und könnte unter Donald Trump rasch wieder fallen.

Experte Dennis-Kenji Kipker spricht von einer „Informationsüberlegenheit“, die sich die USA seit Jahren aufgebaut haben. Der Jurist Max Schrems brachte die Schwächen der alten Abkommen vor den Europäischen Gerichtshof und erreichte deren Aufhebung. Trotz geplanter neuer Initiativen wie der Charta der digitalen Souveränität bleiben die USA beim Datenschutz vorerst klar im Vorteil.