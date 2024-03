Wegen Kopfläusen in der Notfallambulanz

Britta Blumencron

Die medizinische Sprache ist in der Abstraktionsleiter ganz weit oben und somit unverständlich. Es kommt nicht darauf an, was A sagt, sondern wie B es versteht. Umfragen haben ergeben, dass, wenn es heißt, dieses Medikament nehmen Sie bitte nüchtern ein, bedeutet das für viele, dass man keinen Alkohol trinken soll. Es braucht eine einfache Sprache. Visualisierungen sind wichtig. Der Patient wird im Durchschnitt nach 22 Sekunden vom Arzt unterbrochen. Das Nachfragen, ob das Gesagte auch ankommt, ist so wichtig.