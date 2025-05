Die russische Bedrohung und die Tatsache, dass junge Männer immer öfter untauglich sind, führt auch hierzulande zu einer Debatte über die Einführung der Wehrpflicht für Frauen. Wie finden das junge Frauen in Österreich?

In Norwegen und Schweden gilt sie schon länger, Dänemark hat sie jetzt eingeführt: Die Wehrpflicht für Frauen. Somit können dort alle Bürgerinnen ab 18 Jahren zwangsweise zum Wehrdienst eingezogen werden – was in der Realität derzeit nicht praktiziert wird, aber in Kraft treten würde, wenn sich zu wenige freiwillig zum Militärdienst melden. In Österreich ist die Lage anders. Hier können Frauen seit 2023 zwar freiwillig den Präsenzdienst beim Bundesheer ableisten oder sich seit 1998 für eine Karriere als Berufssoldatin entscheiden, Zwang darf es keinen geben. Das will Erich Cibulka, der Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft, ändern. Er hat eine Debatte darüber angestoßen, ob Frauen in Österreich so wie Männer gesetzlich zum Präsenzdienst verpflichtet werden sollen.

Laut Gallup-Umfrage kann sich ein Drittel der Österreicher:innen eine Wehrpflicht für Frauen vorstellen. Die, die hier „Ja“ sagen, sind allerdings vorwiegend männlich und älter. Wie sieht es aber mit denen aus, die von einer Reform selbst betroffen wären – junge Frauen? Die WZ hat sich aufgemacht, um die Stimmung zu erkunden.

„Frauen sollen zeigen, dass sie stark sind“

In der Favoritenstraße im zehnten Wiener Gemeindebezirk sitzen drei Schülerinnen einträchtig zusammen und unterhalten sich. Dass Frauen zum Bundesheer dürfen, findet eine von ihnen, Annabella, gut. Sie würde sogar selbst gerne als Soldatin dienen, sagt die junge Frau mit österreichischer Staatsbürgerschaft und serbischem Migrationshintergrund. Warum? „Frauen sollen zeigen, was sie können. Und dass sie stark sind“. Das sei die Antwort auf männlich-sexistisches Verhalten. Aber: Der Wehrdienst für Frauen sollte freiwillig sein, von Zwang hält Annabella nichts.

Ihre jüngere Schwester, Anastasia, denkt da anders. Keine zehn Pferde brächten sie dazu, dem Bundesheer beizutreten, sagt sie. Von weiblichen Soldaten hält sie überhaupt wenig. Für sie ist wichtig, „dass eine Frau so wertgeschätzt wird, wie sie ist“. Sie müsse sich dafür nicht künstlich verbiegen und in den militärischen Bereich gehen, wo sie eigentlich nicht hingehöre, meint sie. Scarlett, die Dritte im Bunde, ist für Gleichberechtigung. In dieser Frage heißt das für sie, dass Frauen die Möglichkeit haben sollten, zur Armee zu gehen. Aber nur, wenn sie das wollen.

Zu schwere Rucksäcke

Am Zugang zur Wirtschaftsuniversität Wien unweit des Messegeländes steht eine Studentin auf ihrem Posten und verteilt Äpfel. Es geht um die Hochschüler:innenschaftswahlen und sie macht Werbung für die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft. Eigentlich habe sie vorgehabt, nicht gleich zu studieren, sondern zum Bundesheer zu gehen, sagt sie zur WZ. Dann seien aber eine Verletzung des Knies und drei Operationen dazwischengekommen, damit sei es vorbei mit dem Dienst an der Waffe. Sie ist gegen eine verpflichtende Einführung des Wehrdienstes für Frauen, „weil wir physisch schwächer sind. Das ist eine Tatsache“. Man könne Frauen aber zu einem sozialen Dienst vergleichbar mit dem Zivildienst durchaus verpflichten, sagt sie.

Zwei Kolleginnen, die um Stimmen für den sozialdemokratischen VSStÖ (Verband Sozialistischer Student_innen) werben, stimmen ihrer Kollegin und Konkurrentin lebhaft zu. Sie habe männliche Bekannte, sagt die eine, die gerade ihren Präsenzdienst abgeleistet hätten. „Die haben erzählt, dass sie bei Gewaltmärschen mit ihren Rucksäcken fast zusammengebrochen sind. Also schaffen es Frauen garantiert nicht.“ Und außerdem ist für sie klar, dass eine Wehrpflicht für Frauen den Weg zur gesellschaftlichen Gleichberechtigung nicht ebnen würde.

Nur mit Vorbedingungen

Marlene war nie Soldatin, trägt aber ein Uniformhemd. Allerdings ein blaues und das nur am 1. Mai – sie ist Mitglied bei der Sozialistischen Jugend (SJ) und steht am Rathausplatz. Marlene ist gegen Krieg und gegen das Aufrüstungsprogramm, das jetzt von der Bundesregierung unter SPÖ-Beteiligung vorangetrieben wird. Dass eine Wehrpflicht Frauen auf dem Weg zur Gleichberechtigung vorwärts bringen würde, glaubt sie auch nicht. „Es gibt immer noch den Gender Pay Gap“, pflichtet ihr Sarah, ebenfalls bei der SJ, bei. „Frauen müssen Job und Kinder schultern“ und kämpften jetzt schon an zwei Fronten. „Solange sich daran nichts ändert, kann es keine Wehrpflicht für Frauen geben.“ Klar, dass Männer zuerst zu 50 Prozent bei der Care-Arbeit mit anpacken müssten, die Lohnschere geschlossen werden müsse, dann könne man darüber reden. Dann wäre eine Wehrpflicht für Frauen auch fair.

„Gut als Vorbereitung für die Arbeitswelt“

Die junge Gewerkschafterin Jana, die am 1. Mai zum Tag der Arbeit auch am Rathausplatz aufmarschiert, sieht das etwas anders. Sie ist als einzige der Befragten für Zwang. Ein verpflichtender Dienst im Heer oder im zivilen Bereich sei „super für Frauen, die sozial im Abseits stehen“, sagt sie, „die nicht in Ausbildung sind und keinen Job haben“. Eine Maßnahme, diese „Problemfälle“ in die Arbeitswelt zu integrieren, sie an Regeln und Disziplin zu gewöhnen, die dann im Job nötig wären.

Unterdessen flaniert mit Lehrerbegleitung eine Gruppe Schülerinnen aus dem schweizerischen Zug durch die Wiener Innenstadt. „In der Schweiz wird genau die gleiche Debatte geführt“, weiß eine, sie persönlich „will nicht im Krieg sterben“. Auf der anderen Seite habe sie ein schlechtes Gewissen, wenn die Verteidigung der Heimat den Männern allein aufgebürdet wird. Eine ambivalente Gefühlslage, an deren Auflösung sie noch arbeite.

