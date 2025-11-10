Krieg in der Ukraine, Nahostkonflikt, Gräueltaten im Sudan: Wir stecken in einer Zeit multipler Krisen. Die weltweite Sicherheitslage hat sich verändert – und das spiegelt sich auch in der Zustimmung zur Wehrpflicht in Österreich, die einen Höhenflug erlebt. 73 Prozent befürworten sie, wie eine repräsentative Umfrage des Verteidigungsministeriums zu sicherheitspolitischen Themen zeigt.

Zum Vergleich: 2013 sprachen sich bei der Volksbefragung „nur“ 60 Prozent dafür aus, beim Gallup-Stimmungsbarometer lag der Wert 2023 bei 65 Prozent, 2025 bei 70 Prozent. Eine knappe Mehrheit (51 Prozent) ist außerdem für eine Verlängerung des Wehrdienstes. Lediglich 10 Prozent der Befragten lehnen die Wehrpflicht „völlig“ ab, 14 Prozent sind „eher“ dagegen, erläuterte Wolfgang Prinz, Leiter des Referats Strategische Markt- und Meinungsforschung im Verteidigungsministerium.

Für Politikexperte Thomas Hofer sind diese Ergebnisse keine Überraschung. „Natürlich steigt die Zustimmung zum Heer in Krisenzeiten wie diesen“, sagt er im WZ-Gespräch. „Es gibt eine latente, aber doch viel konkretere Bedrohungslage als noch vor fünf Jahren.“

Zustimmung heißt nicht Einsatzbereitschaft

Geht es jedoch um die Frage der Wehrbereitschaft, so ist diese deutlich niedriger: Etwas mehr als ein Drittel der Befragten ist bereit, Österreich im Falle eines Angriffes mit der Waffe zu verteidigen. Bei der wehrfähigen männlichen Bevölkerung liegt die Bereitschaft bei 43 Prozent.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sieht in den Zahlen keinen Alarmgrund, betont aber, dass beim „Wehrwillen“ noch viel zu tun sei. Eine eigens eingesetzte Wehrdienstkommission soll bis Jahresende Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie der Miliz vorlegen – und auch klären, ob der Grundwehrdienst verlängert werden soll.

„Wehrpflicht ja, aber bitte nicht für mich“, könnte man also sagen. Eine Haltung, die in gewisser Weise nachvollziehbar ist: Wir wollen Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft – nur eben als gesellschaftliches Konzept, nicht als persönliche Zumutung. Wir spüren, dass die Welt gefährlicher geworden ist – und hoffen, dass irgendwer, irgendwo, dafür gerüstet ist. Nur eben bitte nicht wir selbst.