Anna Buchegger

Das wollte ich schon sehr lange, aber ich habe mich nicht getraut. Jetzt habe ich das Gefühl, dass Dialekt wieder einen Aufschwung erlebt, dass es Wertschätzung dafür gibt und viele junge Musiker:innen wieder im Dialekt singen.Früher, als ich noch auf Englisch geschrieben habe, kam oft die Rückmeldung: „Mit dem Dialekt bist du für einen gewissen Sprachraum unattraktiv.“ Davon habe ich mich abschrecken lassen. Irgendwann dachte ich mir: Eigentlich will ich nur das machen. Ich hatte schon länger die Vision, ein Konzeptalbum zu machen, Musik, die sich einem Thema annähert und auch ein bisschen politisch ist.Und es ist ja nicht nur der Dialekt, ich nehme auch kulturelle Elemente mit, wie Jodeln oder das Hackbrett. Das sind musikalische Aspekte, die überall verstanden werden.