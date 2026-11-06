Wenn aus Ungleichheit Wut wird

Steigende Mieten, immer mehr Geld für Strom und Gas, immer höhere Preise an der Supermarktkassa und zugleich Sparmaßnahmen im Bereich Soziales und Bildung: Die steigenden Lebenserhaltungskosten mögen erdrückend sein, aber nicht jeder Mensch spürt sie gleich. Viele, die wegen der Inflation besonders tief in die Taschen greifen müssen, gehen daher derzeit in Europa auf die Straßen. Sie finden sich in einer Welt, in der sie jede Menge Konflikte wahrnehmen und auch persönlich erleben, aber keine Perspektiven einer Besserung sehen.

Demgegenüber scheinen viele der reichsten Menschen von diesen Krisen gar nicht berührt zu sein und scheinen von den Sorgen, die die Teuerung für die Mehrheit mit sich bringt, keine Notiz zu nehmen. In etwa so können die Hauptmotive für die gegenwärtigen Demonstrationen, von denen bedauerlich viele mit Ausschreitungen einhergehen, zusammengefasst werden.

Gleichheit ist Glück, Ungleichheit macht Probleme

„Gleichheit ist Glück: Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ betitelten die britischen Ungleichheitsforscher:innen Richard Wilkinson und Kate Pickett bereits im Jahr 2016 ein richtungsweisendes Buch zu den Auswirkungen von sozio-ökonomischer Ungleichheit. Demnach ist Ungleichheit die Wurzel für eine Menge von gesellschaftlichen, krisenverstärkenden Problemen.

Auf der Basis einer Auswertung zahlreicher statistischer Daten analysieren der Wirtschaftshistoriker und die Gesundheitswissenschaftlerin, welche Probleme ein starkes Wohlstandsgefälle erzeugt. In ungleicheren Gesellschaften sind der durchschnittliche Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung schlechter und die Lebenserwartung niedriger, die Kriminalitäts- und Mordrate höher und es gibt mehr Personen mit psychischen Problemen, weil grundlegendes Vertrauen in die Zukunft, in die Gesellschaft und ineinander untergraben wird. „Dies lässt sich quer durch verschiedene Länder belegen und ist eines der größten Menschenrechtsprobleme, mit dem unsere Gesellschaften konfrontiert sind“, schreiben Wilkinson und Pickett auch in einem Buch zum Thema (siehe Infos und Quellen).

Für wen wird Politik gemacht?

Die Ergebnisse dieser Kluft spüren wir heute. Wir erleben eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit gesellschaftlicher Krisenerfahrungen, in der Kriegshandlungen, brutale Gewalt und Kampfrhetorik eine von hohen Lebenserhaltungskosten, Wohnungsnot und Bildungsproblemen geprägte Unsicherheit verstärken, während sich Bilder von Ausschreitungen bei Demonstrationen über soziale Medien verbreiten – und immer neue Aufrufe zum Protest generieren. „Dahinter steht eine grundlegende Repräsentationsfrage: Für wen wird Politik gemacht, wer trägt die Lasten von Entscheidungen und wer kann sie beeinflussen? Gerade junge Menschen müssen mit den Folgen von Entscheidungen besonders lange leben, haben aber das Gefühl, als Altersgruppe wenig politisches Gewicht zu haben“, sagte der deutsche Protestforscher Christian Volk kürzlich gegenüber ORF III.

Hinzu kommt eine weitere Entwicklung, die die Wahrnehmung von Ungleichheit verstärken könnte. Laut einer Studie, die Ende 2025 auf der Jahreskonferenz der internationalen Fachgesellschaft zur Erforschung von Risiken (Society for Risk Analysis) vorgestellt wurde, empfindet die Gen Z die Welt als beängstigenden Ort. Zu den Gründen zählen ihre Erfahrungen während des Covid-19-Lockdowns oder Angst vor Schießereien vor allem an Schulen.

Studie: Gen Z erlebt die Welt als bedrohlich

Zudem nehmen junge Menschen bezüglich ihrer eigenen Fähigkeit, die Welt zu verändern, eine zunehmend zynische Haltung ein, was laut den Autor:innen mit ihren Ansichten zur Politik und ihren Erfahrungen mit Protesten zusammenhängt. Dieser Zynismus spiele eine entscheidende Rolle bei ihrer Risikoanalyse – die Welt erscheint riskanter, wenn man das Gefühl hat, wenig Kontrolle über die Ergebnisse zu haben. Auch existenzielle Sorgen, für die es keine einfachen Lösungen gibt, haben zur Folge, dass sie sich gestresst oder deprimiert fühlen.

Die Untersuchung zeigt zudem, dass die Gen Z Risiken als schwarz-weiß wahrnimmt – sie betrachtet Situationen entweder als sicher oder als gefährlich –, anstatt zu verstehen, dass Risiken in einem breiten Spektrum existieren und bewertet sowie gesteuert werden können. Dies trägt zu einer Weltanschauung bei, in der junge Menschen, wie Studienautor Gabriel Rubin es beschreibt, „überall, wohin sie hinblicken, Risiken wahrnehmen“.

Die gegenwärtigen Randale und Plünderungen von – absurd teuren – Luxusartikel-Geschäften sind daher nur die Spitze des Eisbergs, auf den die Titanic unserer Demokratien ungebremst zusteuert. Ohne das Grundproblem – die als immer ungleicher und ungerechter wahrgenommene Gesellschaft – politisch zu adressieren, werden die Konflikte wohl noch weiter eskalieren.