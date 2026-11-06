Wenn aus Ungleichheit Wut wird
- Von
- Eva Stanzl
Steigende Preise, soziale Ungleichheit und das Gefühl, nichts verändern zu können. Immer mehr junge Menschen verlieren das Vertrauen in eine gerechte Zukunft.
- Steigende Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheit treiben Menschen in Europa auf die Straßen; manche Demonstrationen gehen mit Ausschreitungen einher.
- Starkes Wohlstandsgefälle geht mit schlechterer Gesundheit, höherer Kriminalität und weniger Vertrauen in Gesellschaft und Zukunft einher.
- Junge Menschen erleben die Welt als bedrohlich und fühlen sich politisch wenig vertreten und machtlos gegenüber Veränderungen.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- In Europa demonstrieren Menschen gegen die Folgen der Inflation; viele Demonstrationen gehen mit Ausschreitungen einher.
- In ungleicheren Gesellschaften sind Lebenserwartung und Gesundheitszustand niedriger, Kriminalitäts- und Mordrate höher.
- Eine Ende 2025 vorgestellte Studie zeigt: Die Gen Z empfindet die Welt als bedrohlich.
Steigende Mieten, immer mehr Geld für Strom und Gas, immer höhere Preise an der Supermarktkassa und zugleich Sparmaßnahmen im Bereich Soziales und Bildung: Die steigenden Lebenserhaltungskosten mögen erdrückend sein, aber nicht jeder Mensch spürt sie gleich. Viele, die wegen der Inflation besonders tief in die Taschen greifen müssen, gehen daher derzeit in Europa auf die Straßen. Sie finden sich in einer Welt, in der sie jede Menge Konflikte wahrnehmen und auch persönlich erleben, aber keine Perspektiven einer Besserung sehen.
- Kennst du schon?: Vom Sohn- zum Tochterwunsch: Gleichstellung sieht anders aus
Demgegenüber scheinen viele der reichsten Menschen von diesen Krisen gar nicht berührt zu sein und scheinen von den Sorgen, die die Teuerung für die Mehrheit mit sich bringt, keine Notiz zu nehmen. In etwa so können die Hauptmotive für die gegenwärtigen Demonstrationen, von denen bedauerlich viele mit Ausschreitungen einhergehen, zusammengefasst werden.
Gleichheit ist Glück, Ungleichheit macht Probleme
„Gleichheit ist Glück: Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ betitelten die britischen Ungleichheitsforscher:innen Richard Wilkinson und Kate Pickett bereits im Jahr 2016 ein richtungsweisendes Buch zu den Auswirkungen von sozio-ökonomischer Ungleichheit. Demnach ist Ungleichheit die Wurzel für eine Menge von gesellschaftlichen, krisenverstärkenden Problemen.
Auf der Basis einer Auswertung zahlreicher statistischer Daten analysieren der Wirtschaftshistoriker und die Gesundheitswissenschaftlerin, welche Probleme ein starkes Wohlstandsgefälle erzeugt. In ungleicheren Gesellschaften sind der durchschnittliche Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung schlechter und die Lebenserwartung niedriger, die Kriminalitäts- und Mordrate höher und es gibt mehr Personen mit psychischen Problemen, weil grundlegendes Vertrauen in die Zukunft, in die Gesellschaft und ineinander untergraben wird. „Dies lässt sich quer durch verschiedene Länder belegen und ist eines der größten Menschenrechtsprobleme, mit dem unsere Gesellschaften konfrontiert sind“, schreiben Wilkinson und Pickett auch in einem Buch zum Thema (siehe Infos und Quellen).
Für wen wird Politik gemacht?
Die Ergebnisse dieser Kluft spüren wir heute. Wir erleben eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit gesellschaftlicher Krisenerfahrungen, in der Kriegshandlungen, brutale Gewalt und Kampfrhetorik eine von hohen Lebenserhaltungskosten, Wohnungsnot und Bildungsproblemen geprägte Unsicherheit verstärken, während sich Bilder von Ausschreitungen bei Demonstrationen über soziale Medien verbreiten – und immer neue Aufrufe zum Protest generieren. „Dahinter steht eine grundlegende Repräsentationsfrage: Für wen wird Politik gemacht, wer trägt die Lasten von Entscheidungen und wer kann sie beeinflussen? Gerade junge Menschen müssen mit den Folgen von Entscheidungen besonders lange leben, haben aber das Gefühl, als Altersgruppe wenig politisches Gewicht zu haben“, sagte der deutsche Protestforscher Christian Volk kürzlich gegenüber ORF III.
Hinzu kommt eine weitere Entwicklung, die die Wahrnehmung von Ungleichheit verstärken könnte. Laut einer Studie, die Ende 2025 auf der Jahreskonferenz der internationalen Fachgesellschaft zur Erforschung von Risiken (Society for Risk Analysis) vorgestellt wurde, empfindet die Gen Z die Welt als beängstigenden Ort. Zu den Gründen zählen ihre Erfahrungen während des Covid-19-Lockdowns oder Angst vor Schießereien vor allem an Schulen.
Studie: Gen Z erlebt die Welt als bedrohlich
Zudem nehmen junge Menschen bezüglich ihrer eigenen Fähigkeit, die Welt zu verändern, eine zunehmend zynische Haltung ein, was laut den Autor:innen mit ihren Ansichten zur Politik und ihren Erfahrungen mit Protesten zusammenhängt. Dieser Zynismus spiele eine entscheidende Rolle bei ihrer Risikoanalyse – die Welt erscheint riskanter, wenn man das Gefühl hat, wenig Kontrolle über die Ergebnisse zu haben. Auch existenzielle Sorgen, für die es keine einfachen Lösungen gibt, haben zur Folge, dass sie sich gestresst oder deprimiert fühlen.
Die Untersuchung zeigt zudem, dass die Gen Z Risiken als schwarz-weiß wahrnimmt – sie betrachtet Situationen entweder als sicher oder als gefährlich –, anstatt zu verstehen, dass Risiken in einem breiten Spektrum existieren und bewertet sowie gesteuert werden können. Dies trägt zu einer Weltanschauung bei, in der junge Menschen, wie Studienautor Gabriel Rubin es beschreibt, „überall, wohin sie hinblicken, Risiken wahrnehmen“.
Die gegenwärtigen Randale und Plünderungen von – absurd teuren – Luxusartikel-Geschäften sind daher nur die Spitze des Eisbergs, auf den die Titanic unserer Demokratien ungebremst zusteuert. Ohne das Grundproblem – die als immer ungleicher und ungerechter wahrgenommene Gesellschaft – politisch zu adressieren, werden die Konflikte wohl noch weiter eskalieren.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Quellen
- Armutskonferenz: Richard Wilkinson und Kate Pickett: Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind
- Society for Risk Analysis: Gen Z views world as „scary place“ with growing cynicism about ability to create Change
- Riots – ipb – Institut für Protest- und Bewegungsforschung: Riots – analytische Betrachtung eines unscharfen Phänomens
- Jakob-Fugger-Zentrum: Protestkulturen und Political Entrepreneurship: Wie entsteht, verläuft und wirkt Protest?
Das Thema in der WZ
Das Thema in anderen Medien
- Bayern 2 / ARD: Podcast IQ - Wissenschaft und Forschung „NICHT MIT UNS!“ – So wirkt Protest.
- ORF.at Protestforscher: Demokratie muss konfliktfähig sein
- Der Standard.at Halloween: Razzien nach Aufrufen zu Gewalt und Plünderungen in Wien und Niederösterreich
- News: Derya Özkaya: „Protestbewegungen werden durch geteilte Gefühle getragen“