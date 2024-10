Wenn das Eigenheim davonrutscht

Es regnet schon seit Wochen. Aber heute Nacht knistern auch die Bäume in der Dunkelheit. Tsk tsk tsk machen sie. Ein eigenartiges Geräusch − wenn Bäume umfallen, weil der Boden unter ihnen wegrutscht. Ein Geräusch, das aber nicht alle hören. Viele schlafen. Es ist der 28. April 2023, kurz vor Mitternacht. In diesem Monat war die Niederschlagsmenge doppelt so hoch wie der langjährige Durchschnitt.

Michaela Fink, ihr Mann und ihre zwei Kinder sind in ihren Betten im neuen Haus in der Parzelle Hochreute in Hörbranz. Erst ein halbes Jahr wohnen sie hier. Plötzlich klingelt es. Michaela schreckt hoch, tappt im Halbschlaf zur Tür. Draußen, im strömenden Regen, stehen Feuerwehrmänner: „Sie müssen sofort raus. Der Hang über Ihrem Haus rutscht.“

Ganze Bäume hat der Hangrutsch aus dem Boden gerissen und mitgenommen. © Fotocredit: Konstanze Walther

Der Albtraum wird wahr

Was wie ein surrealer Albtraum klingt, wird für Michaela und 39 weitere Bewohner:innen der kleinen Gemeinde am Bodensee Realität. Der Hang am Pfänderrücken, der steil über der Ortschaft aufragt, beginnt auf einer Breite von 150 Metern abzugleiten. Noch in derselben Nacht müssen die Betroffenen ihre Häuser verlassen. Für einige wird es ein Abschied für immer sein.

„Wir haben im Garten meiner Eltern gebaut, die haben hier 47 Jahre gelebt,“ sagt Michaela im Gespräch mit der WZ. Besagte Nacht liegt nun bereits mehr als ein Jahr zurück. Die ersten Monate nach dem Rutsch bestand noch Hoffnung für Michaela, zurück in ihr liebevoll geplantes Eigenheim ziehen zu können. Doch das Haus ist nicht mehr zu retten. Es steht so schief, dass einem schwindlig wird, wenn man es betritt. Auch das Haus der Eltern ist weg.

Sechs Häuser hat der Erdrutsch bereits komplett zerstört. Das Gebiet, auf dem sie standen, wurde jetzt zur sogenannten „Rutschung Intensiv“-Zone erklärt. Das bedeutet: Die Grundstücke dürfen nicht mehr bebaut werden. In den unzerstörten Häusern dieser Zone dürfen die Menschen zwar weiterhin wohnen, aber keine baulichen Veränderungen mehr vornehmen. Ob der Hang mit dem Rutschen fertig ist, kann niemand sagen. Anfangs kamen immer noch ein paar Zentimeter dazu, jetzt ist schon länger Ruhe. Wenn es stark regnet, wird man aber wieder nervös.

Wird der Hang jemals aufhören zu rutschen?

„Die ersten vier Monate habe ich öfter überlegt, 100 Umzugskartons zu bestellen, aber jetzt habe ich keine Angst mehr“, sagt eine Nachbarin diesen Sommer zur WZ. Die Katastrophe ist schließlich schon lang her. Die Hoffnung und der Pragmatismus überwiegen wieder. Die Menschen auf dieser Seite des Pfänderbergs sind alt, viele sind Eigentümer:innen. „Die meisten hier können nicht so einfach ihre Sachen packen“, meint die Nachbarin. Sie ist aber auch optimistisch, dass der Hangrutsch durch die Arbeiten gestoppt werden kann.

Hier ist ein rund einhundert Jahre alter Hof gestanden, der durch den Hangrutsch völlig zerstört wurde. Durch Baggerarbeiten konnte Schlimmeres verhindert werden. © Fotocredit: Konstanze Walther

„Irgendwann hört jeder Hang auf zu rutschen“, sagt Walter Bauer. Der ehemalige Landesgeologe von Vorarlberg steht in Gummistiefeln im klebrigen Schlamm und blickt den steilen Abhang hinunter. Dort, wo früher Häuser standen, klaffen nun leere Stellen. Der Boden ist von tiefen Furchen durchzogen, wie Wunden in der Landschaft.

Irgendwann hört jeder Hang auf zu rutschen. Walter Bauer, Geologe

An manchen Stellen hätte der Geologe selbst nicht gebaut, sagt er offen. Etwa dort, wo Michaelas Haus steht. „Aber die Ingenieure haben sich durchgesetzt. Das Haus wurde möglichst rutschfest gebaut, weshalb es auch eine Rutschung von 17 Metern unbeschadet geschafft hat“, sagt Bauer. Der Hang ist seit jener Nacht im April aber bereits über 60 Meter abgeglitten. So etwas war tatsächlich nicht zu erwarten, auch nicht für den Geologen.

Der Grund für die hohe Rutschgefahr in der Hochreute ist das Gestein. Ein Lokalaugenschein zeigt wieso: Die hellbraunen Brocken sind seifig und zerbrechen in der Hand, als wären sie Erde. Ein Sediment, auf das kein Verlass ist. Nicht nur in der Hochreute in Hörbranz, auch am Pfänderhang in Lochau und Bregenz ist dieses Gestein vorzufinden. Am gesamten Pfänder gibt es daher viele Orte, an denen es für den Geologen Bauer zu riskant gewesen wäre.

Zum Rutschen verurteilter Pfänder

„Aufgrund der Rutschgefahr werden nur mehr wenige Flächen am Pfänder zu Bauland umgewidmet, aber wo bereits eine Bewilligung besteht, wird weiterhin gebaut“, heißt es von der Vorarlberger Landesstelle für Geologie. Viele Gebiete am Pfänder sind in der braunen Zone, also als für Rutschungen gefährdet eingestuft.

Der Blick von der Hochreute auf den Bodensee. © Fotocredit: Konstanze Walther

Dennoch wird am Pfänder weiterhin gebaggert: In Lochau werden derzeit drei Seesuiten errichtet. 5,5 Millionen Euro soll eine davon kosten. Die rund 1.900 Quadratmeter Bauland sind vor fünf Jahren für 2,7 Millionen Euro verkauft worden. Der Pfänder ist ein Luxusgebiet im ohnehin bereits teuren Vorarlberg, wo der Quadratmeterpreis für Bauland sechsmal so hoch ist wie jener im österreichischen Durchschnitt. Der Blick auf den Bodensee und die Nähe zum Pfänder − das ist schon was wert. Gestein hin oder her.

