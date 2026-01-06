Wenn dein Idol in den Epstein-Files auftaucht
- Von
- Emran Feroz
Wenige Persönlichkeiten haben mich derart beeinflusst wie Noam Chomsky. Nun ist ein neues Foto von ihm aufgetaucht – neben Jeffrey Epstein.
Es war Hochsommer im Jahr 2016. Ich saß in einem verspäteten Regionalzug der Deutschen Bahn. Während die defekte Klimaanlage die Abteile in mobile Saunadampfbäder verwandelte, hatte ich andere Sorgen: Mein allererstes Interview mit dem weltberühmten MIT-Professor, Linguisten und „public intellectual“ Noam Chomsky stand an. Geplant war eine Skype-Sitzung, doch es bestand die reale Gefahr, dass ich nicht rechtzeitig vor meinem Laptop sitzen würde. Immer wieder blickte ich nervös auf die Uhr an meinem verschwitzten Handgelenk. Am Ende ging alles gut – und eine lange Freundschaft begann.
- Kennst du schon?: Es brodelt in den USA
Wichtige Stimme gegen Krieg und Ungerechtigkeit
Im Laufe der Jahre interviewte ich Chomsky zahlreiche Male. Für das abschließende Gespräch eines gemeinsamen Buchprojekts besuchte ich ihn 2018 sogar in Tucson im südlichen US-Bundesstaat Arizona, wo er an der Arizona State University lehrte. Für mich ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon in jungen Jahren hatte Chomsky mein politisches Denken geprägt. Er sprach sich gegen Ungerechtigkeiten aus, als viele andere schwiegen. Kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stellte er sich gegen den Afghanistan-Krieg der US-Regierung, wenige Jahre später ebenso gegen den Irakkrieg der Bush-Administration. Prägend waren auch seine Positionen zum Nahen Osten: Als Jude gehörte Chomsky zu jenen, die sich konsequent für die Rechte der Palästinenser:innen einsetzten. Seine Medien- und Machtkritik machte ihn zu einem der bedeutendsten Dissidenten und einflussreichsten Intellektuellen unserer Zeit. Mit seinen Analysen erreichte er Millionen Menschen weltweit.
Hier gehts zu innenpolitischen Themen
Einfach Politik.
Innenpolitik-Journalist Georg Renner über Österreichs Politiklandschaft.
Nun ist der bald hundertjährige Noam Chomsky seit geraumer Zeit schwer krank und kaum noch in der Lage, sich öffentlich zu äußern – während ihn ein Skandal einholt, der sein gesamtes Erbe zu beschädigen droht. Denn ausgerechnet sein Name taucht in den sogenannten Epstein-Files auf. Und es geht dabei nicht nur um unverfängliche E-Mails. Ein vor Kurzem veröffentlichtes Foto zeigt Chomsky neben Jeffrey Epstein – in dessen Privatjet. Zudem fanden Abendessen in New York in vertrauter Runde statt. Einzelheiten dieser Beziehung wurden bereits 2023 bekannt. Damals war Chomskys Gesundheitszustand noch deutlich besser. Auf eine E-Mail mit kritischen Fragen eines Journalisten reagierte der sonst so gelassene und dialogbereite Professor jedoch abwehrend, fast aggressiv. In einem anderen Schreiben, das wohl aus dem Jahr 2017 stammt, bezeichnete Chomsky Epstein als „hochgeschätzten Freund“.
Große Enttäuschung und Unschuldsvermutung
Wie ist das aus meiner Sicht zu bewerten? Wie viele andere bin auch ich enttäuscht und fassungslos. Es geht hier nicht um politische Differenzen – solche habe ich trotz aller Bewunderung schon lange –, sondern um eine moralische Dimension. Nicht jeder, der mit Jeffrey Epstein zu tun hatte, war auf der berüchtigten „Lolita Island“, wo schwere sexuelle Verbrechen grauenhafte Verbrechen stattfanden. Doch je intensiver man sich mit dem Fall Epstein beschäftigt, desto klarer wird, dass sein problematischer Charakter und seine düsteren Machenschaften deutlich früher erkennbar waren, als manche heute behaupten.
Selbstverständlich gilt auch für Noam Chomsky die Unschuldsvermutung. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um eine sogenannte Kontaktschuld. Wie bei vielen anderen prominenten Namen ist keine Straftat bekannt. Ein tiefer Kratzer bleibt dennoch. Für mich ist er ein weiteres Indiz dafür, dass in dieser verrotteten Welt auf niemanden Verlass ist – auch, oder vielleicht gerade, nicht auf die eigenen Idole.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Noam Chomsky (geb. 1928) ist ein US-amerikanischer Linguist, Philosoph und politischer Intellektueller. Er gilt als einer der Begründer:innen der modernen Linguistik und entwickelte die Theorie der generativen Grammatik. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist Chomsky bekannt für seine scharfe Kritik an Machtstrukturen, Medien und Außenpolitik, insbesondere der USA. Er lehrte viele Jahrzehnte lang am MIT und zählt zu den meistzitierten Intellektuellen weltweit.
- Kritik gab es an den politischen Positionen dennoch: Ihm wurde etwa immer wieder vorgeworfen, autoritäre Regime und Diktaturen zu verharmlosen. Beispiele hierfür waren etwa die Rote Khmer in Kambodscha oder das Assad-Regime in Syrien. Kritisiert wurden auch Chomskys Ansichten zum Genozid von Srebrenica. Im Jahr 2018 veröffentlichten Emran Feroz und Noam Chomsky einen Interviewband mit dem Titel „Kampf oder Untergang – Warum wir gegen die Herren der Menschheit aufstehen müssen“. Es wurde in Deutschland zum Bestseller.
- Die sogenannten Epstein Files beziehen sich auf Gerichtsunterlagen, Zeugenaussagen und freigegebene Dokumente im Umfeld des US-Finanziers Jeffrey Epstein, der wegen systematischen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt war. Die Dokumente enthalten Namen von Personen, die Epstein kannten oder mit ihm in Kontakt standen. Wichtig: Die Nennung eines Namens bedeutet keine automatische Schuld oder Beteiligung an Straftaten. Noam Chomsky taucht in den veröffentlichten Dokumenten auf, weil er Epstein persönlich kannte und sich mehrfach mit ihm traf (u. a. nach Epsteins Verurteilung 2008). Chomsky bestätigte diese Treffen öffentlich und erklärte, sie hätten sich auf politische und akademische Themen bezogen. Er wies jegliche Kenntnis oder Beteiligung an illegalen Aktivitäten entschieden zurück.