Wenn dein Idol in den Epstein-Files auftaucht

Es war Hochsommer im Jahr 2016. Ich saß in einem verspäteten Regionalzug der Deutschen Bahn. Während die defekte Klimaanlage die Abteile in mobile Saunadampfbäder verwandelte, hatte ich andere Sorgen: Mein allererstes Interview mit dem weltberühmten MIT-Professor, Linguisten und „public intellectual“ Noam Chomsky stand an. Geplant war eine Skype-Sitzung, doch es bestand die reale Gefahr, dass ich nicht rechtzeitig vor meinem Laptop sitzen würde. Immer wieder blickte ich nervös auf die Uhr an meinem verschwitzten Handgelenk. Am Ende ging alles gut – und eine lange Freundschaft begann.

Wichtige Stimme gegen Krieg und Ungerechtigkeit

Im Laufe der Jahre interviewte ich Chomsky zahlreiche Male. Für das abschließende Gespräch eines gemeinsamen Buchprojekts besuchte ich ihn 2018 sogar in Tucson im südlichen US-Bundesstaat Arizona, wo er an der Arizona State University lehrte. Für mich ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon in jungen Jahren hatte Chomsky mein politisches Denken geprägt. Er sprach sich gegen Ungerechtigkeiten aus, als viele andere schwiegen. Kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stellte er sich gegen den Afghanistan-Krieg der US-Regierung, wenige Jahre später ebenso gegen den Irakkrieg der Bush-Administration. Prägend waren auch seine Positionen zum Nahen Osten: Als Jude gehörte Chomsky zu jenen, die sich konsequent für die Rechte der Palästinenser:innen einsetzten. Seine Medien- und Machtkritik machte ihn zu einem der bedeutendsten Dissidenten und einflussreichsten Intellektuellen unserer Zeit. Mit seinen Analysen erreichte er Millionen Menschen weltweit.

Nun ist der bald hundertjährige Noam Chomsky seit geraumer Zeit schwer krank und kaum noch in der Lage, sich öffentlich zu äußern – während ihn ein Skandal einholt, der sein gesamtes Erbe zu beschädigen droht. Denn ausgerechnet sein Name taucht in den sogenannten Epstein-Files auf. Und es geht dabei nicht nur um unverfängliche E-Mails. Ein vor Kurzem veröffentlichtes Foto zeigt Chomsky neben Jeffrey Epstein – in dessen Privatjet. Zudem fanden Abendessen in New York in vertrauter Runde statt. Einzelheiten dieser Beziehung wurden bereits 2023 bekannt. Damals war Chomskys Gesundheitszustand noch deutlich besser. Auf eine E-Mail mit kritischen Fragen eines Journalisten reagierte der sonst so gelassene und dialogbereite Professor jedoch abwehrend, fast aggressiv. In einem anderen Schreiben, das wohl aus dem Jahr 2017 stammt, bezeichnete Chomsky Epstein als „hochgeschätzten Freund“.

Große Enttäuschung und Unschuldsvermutung

Wie ist das aus meiner Sicht zu bewerten? Wie viele andere bin auch ich enttäuscht und fassungslos. Es geht hier nicht um politische Differenzen – solche habe ich trotz aller Bewunderung schon lange –, sondern um eine moralische Dimension. Nicht jeder, der mit Jeffrey Epstein zu tun hatte, war auf der berüchtigten „Lolita Island“, wo schwere sexuelle Verbrechen grauenhafte Verbrechen stattfanden. Doch je intensiver man sich mit dem Fall Epstein beschäftigt, desto klarer wird, dass sein problematischer Charakter und seine düsteren Machenschaften deutlich früher erkennbar waren, als manche heute behaupten.

Selbstverständlich gilt auch für Noam Chomsky die Unschuldsvermutung. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um eine sogenannte Kontaktschuld. Wie bei vielen anderen prominenten Namen ist keine Straftat bekannt. Ein tiefer Kratzer bleibt dennoch. Für mich ist er ein weiteres Indiz dafür, dass in dieser verrotteten Welt auf niemanden Verlass ist – auch, oder vielleicht gerade, nicht auf die eigenen Idole.