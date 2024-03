Genese

Immer wieder wird behauptet, dass im Fall Nahost eine Lösung prinzipiell nicht möglich sei. Das wollte Redakteur Michael Schmölzer nicht so stehen lassen und mögliche Wege aufzeigen, wie das Blutvergießen zumindest von künftigen Generationen beendet werden könnte. Nicht in dieser Generation, aber vielleicht von der nächsten. Die Friedensforschung sowie die Beispiele Nordirland und Baskenland zeigen jedenfalls auf, dass die Hoffnung lebt.

Gesprächspartner

Wichtige Hinweise hat der österreichische Friedensforscher Adham Hamed geliefert. Er lehrte an der Universität Innsbruck, in Haramaya, Äthiopien und an der Universität Bagdad und wusste Interessantes zum Thema Konflikttransformationsforschung zu berichten.

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien