Wenn der Täter August heißt
- Von
- Emran Feroz
Deutschland wird gegenwärtig von einem Geheimdienstskandal heimgesucht, der größer nicht sein könnte. Doch überraschenderweise wird wenig bis gar nicht darüber gesprochen.
- August Hanning, ehemaliger BND-Präsident, sitzt wegen mutmaßlicher Spionage für ausländische Staaten seit Oktober in Haft.
- Trotz schwerwiegender Vorwürfe fehlt eine breite gesellschaftliche Debatte und mediale Skandalisierung in Deutschland.
- Hanning wurde im Gegensatz zu Minderheiten lange nicht verdächtigt, was auf seine bürgerliche Herkunft und Netzwerke zurückgeführt wird.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- August Hanning, 80, seit 7. Oktober in Haft
- Ehemaliger BND-Präsident (1998–2005), später Staatssekretär
- Vorwurf: Auskundschaften von Staatsgeheimnissen, versuchter Landesverrat
- Mögliche Auftraggeber: Israel und Aserbaidschan
Seit dem 7. Oktober sitzt August Hanning, 80, in Haft. Seine Fotos sind mittlerweile um die Welt gegangen und zeigen einen weißhaarigen Westfalen mit Brille, Anzug und Krawatte. Hanning könnte allein schon aufgrund seiner Erscheinung für das Sinnbild eines bürgerlichen, elitären Europäers stehen. Doch sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wird der ehemalige Präsident des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND wahrscheinlich als einer der größten Spione in die Geschichte eingehen.
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Jahrelang war Hanning im Zentrum der Macht: In den 1990er-Jahren war er im Kanzleramt tätig, dann beim BND, den er von 1998 bis 2005 führte. Danach ging er zum Innenministerium und war als Staatssekretär tätig. Im Anschluss war er als Sicherheitsberater in der Privatwirtschaft tätig. Doch nun wirft die Bundesanwaltschaft Hanning vor, im Auftrag fremder Staaten agiert zu haben. Konkret geht es unter anderem um das Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und versuchten Landesverrat.
Für wen Hanning jahrelang tätig gewesen sein soll, ist weiterhin unklar. Erwähnt wurden bis dato Staaten wie Israel und vor allem Aserbaidschan. Die Regierungssprecher in Berlin wollten keinen der beiden Staaten ausschließen. Hanning hatte nicht nur mit diesen beiden Ländern, sondern auch mit zahlreichen anderen Akteuren gute Kontakte, die relevant werden dürften. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen – und man kann nur hoffen, dass sie eines Tages ordentlich abgeschlossen sein wird.
Blinder Fleck, der erwartbar war
Fakt ist, dass der Fall Hanning bereits viel mehr offenbart, als sich manch einer gegenwärtig eingestehen will. Denn wie kann es überhaupt sein, dass einer der ranghöchsten deutschen Geheimdienstvertreter jahrelang mutmaßlich als ausländischer Spion agieren konnte, ohne Verdacht auf sich zu ziehen? Und warum wird so wenig über die Inhaftierung Hannings diskutiert?
Ja, es gibt zahlreiche Medienberichte, die täglich aktualisiert werden. Doch was fehlt, ist die große gesellschaftspolitische Debatte. Es gibt keine reißerischen Talkshow-Runden, die sich ausführlich mit diesem Skandal befassen wollen. Es gibt allem Anschein nach auch bei Weitem nicht all jene „Expert:innen“, die bei anderen Themen gerne Schlange stehen, um sich zu profilieren.
Ein Grund hierfür dürfte die Tatsache sein, dass Hanning selbst aus diesem Milieu stammt. Er ist ein gutbürgerlicher, konservativer Deutscher, der jahrzehntelang dem politischen Mainstream angehörte und auch gute Kontakte zu hiesigen Redaktionen pflegte. Zahlreiche Medien interviewten ihn immer wieder als „Sicherheitsexperten“, darunter auch der ORF.
Für wen menschliche Fehler gelten
Und genau das ist das Problem. Bis heute wirft man im medialen Diskurs völlig anderen Akteur:innen, meist Muslim:innen, Juden und Jüdinnen, Migrant:innen oder Geflüchteten, eine „Unterwanderung“ vor. Seit 2015 sprechen nicht nur Martin Sellner und andere Rechtsextreme von einem „Großen Austausch“, sprich, muslimischen Männerhorden, die vom jüdischen Milliardär George Soros „gesteuert“ werden, um Europa und allgemein den Westen in den Untergang zu führen. Jüngst wurde dasselbe Narrativ sogar in der „Welt“ des Axel-Springer-Verlags gespielt, was für viel Kritik sorgte.
Hinzu kommt, dass in diesem Kontext meist auch und vor allem Menschen mit muslimischen Namen in der Politik mehr als kritisch beäugt werden. Man wirft ihnen etwa mangelnde Loyalität oder versteckten Extremismus vor.
Ein August Hanning war von derartigen Verdächtigungen bis zuletzt ausgeschlossen – und er ist es in gewisser Art und Weise weiterhin. Bereits kurz nach seiner Verhaftung versuchten einige Kommentator:innen, Hannings Vergehen als menschlich darzustellen. Unter anderem hieß es etwa, er hätte Geldprobleme und sei gesundheitlich angeschlagen. Im internationalen Diskurs sieht das bereits anders aus. Die Berichterstattung von Washington Postund Co. ist deutlich schärfer. Nicht nur Hanning, sondern der gesamte BND scheint mehr oder weniger unten durch zu sein.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- August Hanning: Hanning, geboren 1946 im westfälischen Nordwalde, ist promovierter Jurist und parteilos. Er kam 1981 ins Kanzleramt und war dort später als Abteilungsleiter für die Aufsicht über den BND zuständig. Von Dezember 1998 bis Ende November 2005 leitete er den Bundesnachrichtendienst selbst. In seine Amtszeit fielen 9/11, die Kurnaz-Affäre und die Entscheidung, die Zentrale nach Berlin zu verlegen. 2005 räumte er ein, dass BND-Mitarbeiter jahrelang Journalisten ausgespäht hatten, um undichte Stellen zu finden. Unter Wolfgang Schäuble war er bis 2009 Staatssekretär im Innenministerium, danach arbeitete er als Sicherheitsberater, unter anderem als Verwaltungsratspräsident der Luzerner Pluteos AG. Seit dem 7. Oktober 2026 sitzt er in U-Haft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit, landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und versuchten Landesverrat vor. Hanning bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.
- Bundesnachrichtendienst (BND): Der BND ist Deutschlands einziger Auslandsgeheimdienst. Er entstand 1956 aus der Organisation Gehlen, benannt nach dem Wehrmachtsgeneral Reinhard Gehlen, der sein Wissen über die Sowjetunion nach Kriegsende den Amerikanern angeboten hatte. Der Dienst untersteht dem Kanzleramt und wird vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags überwacht. Er beschäftigt rund 6.500 Menschen und hat seinen Sitz in Berlin. Präsident ist seit September 2025 Martin Jäger, zuvor unter anderem Botschafter in Afghanistan und der Ukraine. Die Geschichte des Dienstes ist reich an Affären, etwa die gemeinsam mit der CIA manipulierten Verschlüsselungsgeräte der Crypto AG, der CIA-Spitzel Markus R. (2014) und der mutmaßliche Russland-Spion Carsten L. (2022). Derzeit berät der Bundestag ein neues BND-Gesetz mit erweiterten Befugnissen.
- Unterwanderungsmythen: Unterwanderungsmythen sind Verschwörungserzählungen, nach denen eine Gruppe Staat und Gesellschaft heimlich von innen übernimmt. Ihre Wurzeln liegen im Antisemitismus, etwa in den „Protokollen der Weisen von Zion“ und im NS-Begriff „Umvolkung“. Die bekannteste heutige Variante ist der „Große Austausch“. Der Ausdruck tauchte erst ab 2011 auf, die Ideen dahinter sind weit älter. Im deutschsprachigen Raum wird er vor allem von der Identitären Bewegung um Martin Sellner vertreten. Laut dem Verschwörungsforscher Michael Butter ist die Erzählung je nach Version antisemitisch, islamfeindlich oder beides, immer aber rassistisch. Die Attentäter von Utøya, Christchurch und Buffalo hingen ihr an und sahen ihre Morde als Widerstand dagegen. Mittlerweile erreicht der Begriff auch etablierte Medien: Ulf Poschardt veröffentlichte in der Welt einen Text unter dem Titel „Der große Austausch des Wahlvolks“.