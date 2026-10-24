Wenn der Transport mehr kostet als die Ware
- Von
- Mathias Ziegler
Zusätzlich zur österreichischen Paketabgabe wird ab 1. November für Sendungen in die EU eine weitere Gebühr fällig. Sie soll helfen, die Billiglieferungen aus China einzudämmen.
- Die österreichische Paketabgabe trifft große Versandhändler und wird meist an Kundinnen und Kunden weitergegeben.
- Kritiker wie der Handelsverband sehen hohe Kosten, Bürokratie und negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze.
- Die EU-Paketabgabe soll Billigimporte lenken, während Österreichs Regierung damit Steuerausfälle gegenfinanziert.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Paketabgabe in Österreich seit 1. Oktober 2026: 2,40 Euro inkl. MwSt.
- Betroffen: 15 große Online-Händler, ca. 4.000 heimische Unternehmen
- EU-Pauschalzoll seit 1. Juli: 3 Euro, ab 1. November zusätzlich 2 Euro Bearbeitungsgebühr
- Sendungen nach Einführung der Abgabe um 10 % zurückgegangen
Seit ihrem Inkrafttreten am 1. Oktober 2026 läuft Österreichs Handelsverband Sturm gegen die Paketabgabe, die inklusive Mehrwertsteuer 2,40 Euro beträgt und Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz in Österreich trifft – oder vielmehr deren Kund:innen, auf die diese Kosten oft weitergegeben werden. Betroffen sind 15 große Online-Händler und Online-Marktplätze von Amazon bis Zalando sowie rund 4.000 heimische Unternehmen.
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Der Handelsverband hat erstens eine Online-Petition gestartet, die bereits mehr als 20.000 Personen unterschrieben haben. Zweitens wurde eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingebracht, die nun prüft, ob die Abgabe gegen die in der EU geltende Warenverkehrsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit verstößt.
Bis zu 7,40 Euro – zusätzlich zum Versand
Die Gegner:innen der Abgabe führen mehrere Argumente an: Sie sei unfair, weil die Umsatzgrenze willkürlich sei und auch kleinen Händlern schade, die über große Plattformen verkaufen. Laut einer Umfrage von Handelsverband und Reppublika Research würden 92 Prozent der österreichischen Bevölkerung höhere Kosten bei Online-Einkäufen befürchten, weshalb 70 Prozent dagegen seien. Die Abgabe bedeute mehr Bürokratie und Aufwand, sodass sie einer Impact Analyse der GAW Innsbruck zufolge 360 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung (BIP) und 2.870 Jobs kosten werde.
Mehr zur Paketabgabe kannst du hier nachlesen:
Und außerdem hebt ja bereits die EU selbst eine Paketabgabe: Seit 1. Juli wird für Kleinsendungen aus Drittstaaten (also aus Ländern außerhalb des EU-Binnenmarkts) mit einem Warenwert unter 150 Euro ein Pauschalzoll von 3 Euro fällig. Ab 1. November werden zusätzlich 2 Euro Bearbeitungsgebühr pro Artikel im Paket eingehoben. Wer also zum Beispiel billige Elektronik aus China bestellt, zahlt mit insgesamt 7,40 Euro Sendegebühr nach Österreich – plus Versandkosten – womöglich mehr für den Transport als für die Ware selbst.
Die EU will lenken, die Regierung gegenfinanzieren
Der Unterschied zwischen den beiden Paketabgaben: Der EU geht es weniger ums Geld, auch wenn da sicher ganz schöne Summen zusammenkommen werden, sondern um den lenkenden Effekt. Das Ziel ist nämlich das Eindämmen der unzähligen Billiglieferungen vor allem aus Ostasien (hauptsächlich aus China) in den europäischen Markt, weshalb die Paketabgabe und die Bearbeitungsgebühr auch dann anfallen, wenn die Ware zurückgeschickt wird (nur eine Ersatzlieferung kostet nicht noch einmal extra). Genau deshalb stößt sich der Handelsverband in Österreich nicht daran, sondern sieht sogar einen Schutz für heimische Unternehmen.
Die Bundesregierung hingegen will mit ihrer Paketsteuer die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel gegenfinanzieren. Es geht also rein ums Geld, weshalb nicht zwischen Lieferungen aus Österreich, aus der EU oder aus Drittstaaten unterschieden wird. Ob die Rechnung wirklich aufgeht, werden wir erst später sehen, wenn der Finanzminister die zahlreichen Einnahmen von jeweils 2,40 Euro den unzähligen Nicht-Einnahmen im Cent-Bereich gegenüberstellt. Im ersten Monat nach der Einführung der österreichischen Paketabgabe sind die Sendungen um zehn Prozent zurückgegangen. Laut dem Budgetdienst des Parlaments erspart sich ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich durch die geringere Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel etwa 6 Euro im Monat – macht also weniger als ein Paket aus China oder zweieinhalb Bestellungen innerhalb der EU.
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Infos und Quellen
Quellen
- Finanzministerium: Alles rund um die österreichische Paketsteuer
- Bundeskanzleramt: Liste der Grundnahrungsmittel mit ermäßigter Mehrwertsteuer
- Parlament: Senkung der Umsatzsteuer auf Nahrungsmittel
- Online-Petition des Handelsverbands
- Befristete EU-Paketabgabe
- Europakonsument.at: Nationale Paketgebühr und EU-Zölle
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Das Thema in anderen Medien
- Kronen Zeitung: 17.000 Unterschriften gegen Paketsteuer gesammelt
- Der Standard: Handelsverband bringt Beschwerde gegen Paketsteuer bei EU-Kommission ein
- Heute: So umgehst du die neue Paketsteuer ganz legal
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- ORF: Paketsteuer führt zu deutlichem Paketrückgang