Wenn die alten Römer auferstehen

Reenactment und historische Darstellung (Living History) sind zwei Seiten derselben Medaille: Reenactment bedeutet, ein konkretes historisches Ereignis nachzustellen. In den USA sind das etwa Schlachten aus dem Bürgerkrieg. Die Basis eines Reenactments sind im Idealfall historische Quellen, die das Ereignis hinreichend genau beschreiben und eine Rekonstruktion zulassen. Das Nachstellen von Szenen aus dem Alltag etwa einer römischen Stadt ist hingegen historische Darstellung. Auch in diesem Fall sind die Basis historische Quellen, Funde und wissenschaftliche Erkenntnisse. Während einem Reenactment schon aufgrund dessen, dass es sich um wesentliche Ereignisse handelt, der Charakter des Spektakelhaften innewohnt, ist Living History eine Form von Kulturvermittlung: Es wird nicht ein spezielles Ereignis nachgestellt, sondern das Leben einer vergangenen Epoche erfahrbar gemacht.

Caligula (12 n. Chr.-41 n. Chr.) war der Spitzname des Kaisers Gaius Caesar Augustus Germanicus. Der Spitzname „Stiefelchen“ kam zustande, da der spätere Kaiser als Kind in ihm angepassten Soldatenstiefeln, den Caligae, lief. Caligula gilt als „wahnsinniger Kaiser“, der sich an Grausamkeiten erfreute. Laut dem deutschen Althistoriker Aloys Winterling waren Caligulas vermeintliche Narreteien allerdings seine Methode, dem römischen Adel dessen Machtlosigkeit und die Allmacht des Kaisers zu zeigen.

Konstantin Sergejewitsch Stanislawski (1863-1938) war ein russischer Schauspiellehrer und Regisseur. Er entwickelte das Konzept, dass sich Schauspieler:innen in vollständiger Wirklichkeitstreue und vollkommener Wahrhaftigkeit mit der Rolle identifizieren müssen und im Idealfall zur dargestellten Figur werden. Sämtliche Methoden des Schauspiels drehen sich seither um den Punkt, ob sie im Einklang mit Stanislawski sind oder, wie Bertolt Brecht forderte, in Distanz zu den Methoden des Identifikationstheaters stehen.

Polytheismus bedeutet den Glauben an mehrere Götter. Der römische Kaiser Flavius Claudius Iulianus ging unter anderem dadurch in die Geschichte ein, dass er den altrömischen Mehrgötterglauben, der mittlerweile vom Christentum als Staatsreligion abgelöst worden war, zu Lasten des Christentums wiedereinführte. Das trug ihm in der späteren, wieder christlich geprägten Geschichtsschreibung den Beinamen “Apostata”, der Abtrünnige, ein.