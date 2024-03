Anja Stegmaier | WZ Eine Frau liegt auf dem Rücken. Beine gespreizt, sie schreit, keucht und schwitzt. Der Arzt kommt und ruft „Pressen“, während er am Bettende auf das Baby wartet. So spielen sich Geburtsszenen häufig in Filmen ab. Wie sehr nervt Sie das?

Eva Placzek Extrem. Ich warte schon lang auf den Tag, an dem eine Geburt in den Medien realistisch dargestellt wird.

Anja Stegmaier | WZ Sehen wir Geburt deshalb als etwas Fremdbestimmtes an?

Eva Placzek Auf jeden Fall. Ich stand oft im Kreißsaal, die Frau kommt rein und legt sich gleich ins Bett. Ich sage ihr dann, dass sie das nicht muss, wenn sie es nicht möchte. „Ach so, ich dachte, das gehört so.“ Nein, mach bitte das, womit du dich am wohlsten fühlst. Denn es ist erwiesen, dass am Rücken liegend die denkbar ungünstigste Position für eine Geburt ist.

Anja Stegmaier | WZ Geburt ist schmerzhaft. Eine „gewaltfreie Geburt“ klingt für viele nicht machbar…

Eva Placzek Leicht ist es nicht, aber möglich. Ich habe viele Frauen begleitet, die sagen, es ist aushaltbar. Dafür braucht es aber eine 1:1-Betreuung – also eine Hebamme pro Gebärender. Und ein Umfeld, in dem sich die Frauen wohlfühlen. Wenn man Angst hat und verkrampft , sind die Wehen viel schmerzvoller. Außerdem werden viele Frauen eingeleitet, das heißt, es wird mit Medikamenten nachgeholfen, damit der Körper Wehen erzeugt. Einleitungswehen sind aber viel schmerzvoller als Geburtswehen und sie dauern oft viel länger.

Anja Stegmaier | WZ Was sagen Sie Menschen, die das Thema relativieren und meinen, eine Geburt sei nun mal schmerzvoll und unangenehm?

Eva Placzek Es geht darum, es gemeinsam zu machen und ein Team zu sein. Schreie ich die Frau an, beleidige sie, halte sie fest und stecke meine Hand in ihre Vagina. Oder erkläre ich kurz, was ich vorhabe und hole mir ihr Einverständnis.

Anja Stegmaier | WZ Wo beginnt für Sie Gewalt bei der Geburt?

Eva Placzek Das beginnt schon in der Schwangerschaft. Frauen werden in der Vorsorge nicht gehört und ihre Beschwerden nicht ernst genommen. Mit der respektlosen Kommunikation beginnt psychische Gewalt. Es heißt oft: „Stellen Sie sich nicht so an“ oder: „Da müssen Sie jetzt durch, wenn sie ein Kind wollen“. Zur Geburt hin merken viele, dass Entscheidungen getroffen werden, ohne sie zu begründen, oder sie werden als alternativlos dargestellt. Blöde Witze und flapsige Bemerkungen gehören zum Alltag. Unter Druck werden auch Drohungen oder Erpressungen ausgesprochen, etwa „Machen Sie mit, sonst stirbt Ihr Kind“ oder „Wenn sie das jetzt nicht tun, sind Sie selbst schuld, wenn wir in den OP fahren müssen“. In der Angst um das Kind lässt die Frau dann vieles mit sich geschehen.

Anja Stegmaier | WZ Was sind körperliche Grenzüberschreitungen?