Wenn Falschinformationen Menschenleben kosten

Philippe Stoll

Desinformation gefährdet unsere Mitarbeitenden, etwa durch Vorwürfe, Hilfsorganisationen würden eine versteckte Agenda verfolgen oder eine Konfliktpartei unterstützen. Solche Vorwürfe können dazu führen, dass wir zum Angriffsziel werden oder keinen Zugang mehr zu Menschen in Not erhalten. Und selbst wenn wir ein Gebiet erreichen, heißt das nicht, dass uns die Bevölkerung vertraut und unsere Hilfe annimmt.In einer zunehmend polarisierten Welt wird auch das Rote Kreuz zur Zielscheibe. Schon ein Treffen zwischen einem hochrangigen Rotkreuzvertreter und einem Minister eines kriegführenden Landes kann heftige Reaktionen auslösen. Manche verstehen nicht, warum wir jemandem die Hand geben, den sie für einen schrecklichen Menschen halten. Dabei ist der Dialog mit allen Konfliktparteien notwendig, um unsere humanitäre Arbeit leisten zu können. Deshalb müssen wir unsere Neutralität erklären und frühzeitig Vertrauen aufbauen. Manchmal geraten wir auch zwischen die Fronten, weil andere Akteure unsere Präsenz als Hindernis betrachten.