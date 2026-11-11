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Wenn Falschinformationen Menschenleben kosten

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Wenn Desinformation Leben gefährdet - Interview mit Philippe Stoll
© Illustration: WZ

Ob in Kriegsgebieten, bei Naturkatastrophen oder Epidemien: Desinformation und Verschwörungsnarrative gefährden zunehmend die humanitäre Hilfe. Philippe Stoll über Angriffe auf Helfer:innen und den Kampf um Vertrauen.

WZ | Milena Österreicher
Herr Stoll, im Libanon verbreiteten sich Gerüchte, humanitäre Helfer:innen würden das Coronavirus verbreiten und unsichere Cholera-Impfstoffe verabreichen. In Spanien geriet das Rote Kreuz nach der Flutkatastrophe in Valencia wegen falscher Anschuldigungen ins Visier. Und im Südsudan lehnten Menschen Hilfslieferungen ab, weil Gerüchte über vergiftete Lebensmittel kursierten. Wie gefährlich können solche Falschinformationen werden?
Philippe Stoll
Stellen Sie sich vor, in Österreich kommt es zu einer schweren Überschwemmung. Sie versuchen mit Ihrem Handy herauszufinden, wohin Sie flüchten sollen, wissen aber nicht mehr, welchen Informationen Sie vertrauen können. Stammt die Nachricht tatsächlich vom Roten Kreuz? Ist das eine Anweisung der Behörden? Wo befindet sich die nächste Krankenstation? Wer falschen Informationen glaubt oder richtigen Warnungen misstraut, bringt möglicherweise sein Leben in Gefahr. In Kriegsgebieten sind die Auswirkungen oft noch gravierender, weil funktionierende Informationssysteme fehlen und die Menschen nur auf ihre Mobiltelefone angewiesen sind. In der humanitären Hilfe denken wir zunächst an Nahrung, Wasser und Unterkünfte. Aber auch verlässliche Informationen sind überlebenswichtig.
WZ | Milena Österreicher
Laut der Aid Worker Security Database wurden 2025 weltweit 352 humanitäre Helfer:innen getötet, nach dem Rekordjahr 2024 der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Welche Rolle spielt Desinformation dabei?
Philippe Stoll
Desinformation gefährdet unsere Mitarbeitenden, etwa durch Vorwürfe, Hilfsorganisationen würden eine versteckte Agenda verfolgen oder eine Konfliktpartei unterstützen. Solche Vorwürfe können dazu führen, dass wir zum Angriffsziel werden oder keinen Zugang mehr zu Menschen in Not erhalten. Und selbst wenn wir ein Gebiet erreichen, heißt das nicht, dass uns die Bevölkerung vertraut und unsere Hilfe annimmt.In einer zunehmend polarisierten Welt wird auch das Rote Kreuz zur Zielscheibe. Schon ein Treffen zwischen einem hochrangigen Rotkreuzvertreter und einem Minister eines kriegführenden Landes kann heftige Reaktionen auslösen. Manche verstehen nicht, warum wir jemandem die Hand geben, den sie für einen schrecklichen Menschen halten. Dabei ist der Dialog mit allen Konfliktparteien notwendig, um unsere humanitäre Arbeit leisten zu können. Deshalb müssen wir unsere Neutralität erklären und frühzeitig Vertrauen aufbauen. Manchmal geraten wir auch zwischen die Fronten, weil andere Akteure unsere Präsenz als Hindernis betrachten.
WZ | Milena Österreicher
Im Juli 2026 wurde ein gemeinsamer Hub des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds eingerichtet, den Sie leiten. Was soll er bewirken?
Philippe Stoll
Ob in Sierra Leone, Myanmar oder Österreich: Überall stehen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften vor ähnlichen Problemen. Mal geht es um Onlineangriffe, mal um Gerüchte oder Plakate. Unser Ansatz lautet deshalb: erkennen, bewerten, reagieren. Wir wollen schädliche Informationen frühzeitig entdecken, ihre Auswirkungen einschätzen und die richtigen Personen schnell informieren. Dafür bilden wir lokale Teams aus, die ihr Umfeld kennen und selbst reagieren können. Außerdem wollen wir wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen und internationale Standards mitgestalten.
Vier Motive: Geld, Einflussnahme, Kontrolle und persönliche Geltung.
Philippe Stoll
WZ | Milena Österreicher
Was können Helfer:innen vor Ort tun, wenn Menschen ihnen plötzlich misstrauen?
Philippe Stoll
Zunächst müssen wir verstehen, woher das Gerücht kommt und wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Dann stellt sich die Frage, wem die Menschen vor Ort vertrauen. Das können etwa lokale Entscheidungsträger:innen oder religiöse Führungspersönlichkeiten sein. Entscheidend ist, dass die Reaktion zur Bedrohung passt. Manchmal erzeugen wir durch eine öffentliche Richtigstellung noch mehr Aufmerksamkeit. Deshalb verschicken wir bei problematischen Beiträgen in sozialen Medien Screenshots statt Links, um deren Reichweite nicht weiter zu erhöhen.
WZ | Milena Österreicher
Wer steckt hinter Kampagnen gegen humanitäre Organisationen?
Philippe Stoll
Wir beobachten vier Motive: Geld, Einflussnahme, Kontrolle und persönliche Geltung. Manche wollen mit gefälschten Spendenaufrufen Geld verdienen. Andere versuchen, politische Debatten zu beeinflussen oder Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzubringen. Solche Angriffe können von Einzelpersonen oder organisierten Gruppen ausgehen. Manchmal gerät das Rote Kreuz einfach zwischen die Fronten, weil wir sichtbar und damit ein leichtes Ziel sind.
WZ | Milena Österreicher
Propaganda und gezielte Gerüchte sind im Kriegskontext nicht neu. Was hat sich durch die Digitalisierung verändert?
Philippe Stoll
Manipulation ist viel einfacher geworden. Früher war es aufwendig, einen gefälschten Spendenbrief oder ein manipuliertes Bild zu verbreiten. Heute kann man innerhalb kürzester Zeit eine falsche Webseite aufbauen und damit Geld sammeln. Dazu kommen neue Bedrohungen für unsere Mitarbeitenden. Fotos von Helfer:innen können mithilfe von Gesichtserkennung ausgewertet werden, um persönliche Informationen herauszufinden. Beim sogenannten Doxing werden solche Daten veröffentlicht und können für Angriffe missbraucht werden. Manche Kolleg:innen trauen sich deshalb nicht mehr, öffentlich zu sagen, dass sie für das Rote Kreuz arbeiten. Andere geben keine Interviews mehr, weil sie fürchten, dass ihre Stimme mithilfe künstlicher Intelligenz für Betrugsversuche nachgeahmt wird.
WZ | Milena Österreicher
Durch KI-generierte Bilder und Videos wird es immer schwieriger, echte von gefälschten Inhalten zu unterscheiden. Ist dieser Kampf noch zu gewinnen?
Philippe Stoll
Wir haben verschiedene Werkzeuge zur Erkennung von Deepfakes getestet. Wir laufen der technologischen Entwicklung aber ständig hinterher. Deshalb müssen wir unsere Perspektive verändern. Bisher versuchen wir als Konsument:in herauszufinden, ob etwas manipuliert wurde. Künftig wird es stärker darum gehen, dass Urheber die Echtheit ihrer Inhalte nachweisen. Technische Zertifikate könnten beispielsweise bestätigen, von welcher Organisation ein Video stammt und wo es aufgenommen wurde. Statt jede Fälschung entlarven zu wollen, sollten wir authentische Informationen besser erkennbar machen.Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz entwickelt ein digitales Schutzzeichen. Ähnlich wie bei Krankenhäusern oder Fahrzeugen soll das Schutzzeichen auch geschützte digitale Infrastruktur kennzeichnen. Da viele Cyberangriffe automatisiert ablaufen, wäre es wichtig, dass auch Maschinen dieses digitale Emblem erkennen. Ob das funktioniert, wissen wir noch nicht.
WZ | Milena Österreicher
KI kann Desinformation verstärken, aber auch Naturkatastrophen vorhersagen helfen. Welche Chancen bietet sie für die humanitäre Hilfe?
Philippe Stoll
Mit genügend Daten können wir Lawinen oder die Ausbreitung von Wasser nach einem Dammbruch modellieren. Bei bewaffneten Konflikten bin ich skeptischer, menschliches Verhalten ist schwer vorherzusagen. Zudem beruhen viele KI-Systeme auf Daten aus dem globalen Norden. Zur Vorhersage von Naturkatastrophen braucht es aber auch Wetterstationen, die nicht in allen Ländern ausreichend vorhanden sind. Wir können nicht einfach Systeme entwickeln und davon ausgehen, dass sie überall funktionieren.
WZ | Milena Österreicher
Ihr Hub will auch Einfluss auf große Technologieunternehmen nehmen. Wie offen sind diese für Ihre Anliegen?
Philippe Stoll
Es ist derzeit schwierig, mit Menschen auf der Entscheidungsebene ins Gespräch zu kommen. Wir müssen verstehen, was diese Unternehmen antreibt: ethische Überlegungen, wirtschaftliche Interessen oder rechtliche Vorgaben. Und wir brauchen konkrete Belege für die Auswirkungen ihrer Technologien. Denn letztlich geht es nicht bloß um technische Fragen oder Meinungsfreiheit, sondern um menschliches Leid.
WZ | Milena Österreicher
Was können humanitäre Organisationen selbst tun, um sich besser gegen Desinformation zu wappnen?
Philippe Stoll
Entscheidend ist, dass wir nicht erst reagieren, wenn eine Krise bereits da ist. Wir müssen vorher Vertrauen aufbauen und mit den Menschen vor Ort im Gespräch sein. Gleichzeitig müssen unsere Mitarbeitenden und Freiwilligen wissen, wie sie schädliche Informationen erkennen und an wen sie sich wenden können. Wir werden schädliche Informationen nicht vollständig verhindern können. Aber wir können ihre Auswirkungen verringern und dafür sorgen, dass Menschen auch in einer Krise Zugang zu verlässlichen Informationen und lebensnotwendiger Hilfe haben.

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Infos und Quellen

Gesprächspartner

  • Philippe Stoll leitet den Hub für schädliche Informationen der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, der humanitäre Organisationen im Umgang mit Desinformation, Hassrede und gezielten Informationsangriffen unterstützt. Zuvor war Stoll 23 Jahre für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) tätig, zuletzt bis Jänner 2026 als Experte für Technologiediplomatie und war an der KI-Strategie des IKRK beteiligt. Er arbeitete unter anderem in Sierra Leone, Israel, den besetzten palästinensischen Gebieten und Indien sowie bei Einsätzen in Afghanistan, Myanmar, Äthiopien und der Ukraine.
  • Stoll war am 5. November 2026 beim Humanitären Kongress Wien in der Diplomatischen Akademie zu Gast. Die von der AG Globale Verantwortung, Ärzte ohne Grenzen, Caritas Österreich und dem Österreichischen Roten Kreuz veranstaltete Konferenz widmete sich den Auswirkungen von Desinformation und künstlicher Intelligenz auf die humanitäre Hilfe sowie der Bedeutung von Vertrauen in Krisenzeiten.

Daten und Fakten

  • Falschinformation: Falsche oder irreführende Informationen, die ohne bewusste Täuschungsabsicht verbreitet werden. Beispielsweise, wenn Menschen eine unzutreffende Warnung vor einer Naturkatastrophe weiterleiten, weil sie diese für glaubwürdig halten.
  • Desinformation: Bewusst verbreitete falsche oder irreführende Informationen mit dem Ziel, Menschen zu täuschen, ihre Meinung zu beeinflussen oder Schaden anzurichten. Dazu zählen etwa gezielte Kampagnen, die Hilfsorganisationen fälschlich politische Parteinahme unterstellen.
  • Schädliche Informationen: Ein weiter gefasster Begriff, bei dem die möglichen Folgen im Mittelpunkt stehen – unabhängig davon, ob Informationen wahr oder falsch sind und mit welcher Absicht sie verbreitet werden. Dazu gehören neben Falsch- und Desinformation beispielsweise auch Hassrede, digitale Hetzkampagnen oder die Veröffentlichung persönlicher Daten von Helfer:innen (Doxing), die deren Sicherheit gefährden kann.
  • Humanitäre Hilfe soll Menschen in akuten Notlagen, ausgelöst etwa durch Kriege, Naturkatastrophen oder Epidemien, schützen und ihr Überleben sichern. Sie umfasst unter anderem die Versorgung mit Lebensmitteln, Trinkwasser, medizinischer Hilfe und Unterkünften. Humanitäre Organisationen orientieren sich dabei an vier international anerkannten Grundprinzipien:
  • Menschlichkeit: Menschliches Leid soll verhindert und gelindert, Leben und Würde sollen geschützt werden.
  • Unparteilichkeit: Hilfe richtet sich ausschließlich nach der Bedürftigkeit, unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung.
  • Neutralität: Humanitäre Organisationen ergreifen in Konflikten keine Partei.
  • Unabhängigkeit: Humanitäre Entscheidungen müssen frei von politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Interessen getroffen werden.
  • Diese Prinzipien sollen sicherstellen, dass Hilfsorganisationen das Vertrauen aller Konfliktparteien gewinnen und Menschen in Not erreichen können. Für die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung gelten zusätzlich drei weitere Grundsätze: Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.
  • In der Ukraine führten Falschbehauptungen über eine angebliche Parteinahme des Internationalen Roten Kreuzes seit Beginn der russischen Invasion 2022 zu Angriffen auf Mitarbeitende an Kontrollpunkten. In Spanien wurde der Organisation nach der Flutkatastrophe in Valencia 2024 fälschlich vorgeworfen, Migrant:innen gegenüber Flutopfern zu bevorzugen und Spendengelder zu missbrauchen. In der Demokratischen Republik Kongo schürten während der Ebola-Epidemie 2018 bis 2020 Gerüchte über eine angeblich erfundene Krankheit das Misstrauen gegenüber medizinischer Hilfe und trugen zu Angriffen auf Rotkreuzteams bei. Auch im Gazastreifen erschweren Gerüchte und widersprüchliche Informationen den Zugang zu humanitärer Hilfe. Laut einer Befragung der NGO Ground Truth Solutions bezogen im Gazastreifen nur zehn Prozent der Befragten Informationen über verfügbare Hilfsangebote direkt von humanitären Organisationen oder den Vereinten Nationen.

Quellen

Das Thema in anderen Medien

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