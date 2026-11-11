Wenn Falschinformationen Menschenleben kosten

„Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen”
7 Minvor 1 Jahr
Ob in Kriegsgebieten, bei Naturkatastrophen oder Epidemien: Desinformation und Verschwörungsnarrative gefährden zunehmend die humanitäre Hilfe. Philippe Stoll über Angriffe auf Helfer:innen und den Kampf um Vertrauen.
Vier Motive: Geld, Einflussnahme, Kontrolle und persönliche Geltung.Philippe Stoll
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