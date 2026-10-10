Das allererste Derby zwischen Austria- und Rapid-Frauen vorigen Sonntag fand ohne grün-weiße Gästefans statt, nicht einmal neutrale Zuschauer:innen waren zugelassen. Hintergrund waren vorangegangene Fanausschreitungen bei den Männern. Aber das Problem betrifft nicht nur Erwachsene. Schon bei Nachwuchsmatches geht es nicht selten wild zu, wie die WZ bereits berichtet hat . Abseits des Spielfelds – und das betrifft nicht nur den Fußball – hat gerade der Kinder- und Jugendbereich noch ein anderes großes Thema: physische oder psychische Gewalt von Älteren gegenüber Minderjährigen.

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Gerade im Leistungssport, wo Leistungsdruck, Ernährung und Gewichtsmanagement oft schon früh eine Rolle spielen, können auch unbeabsichtigte Grenzverletzungen sehr leicht passieren, sagt dazu Viola Kleiser, Ex-Olympiateilnehmerin, Trainerin und Fachbereichsleiterin bei „100% SPORT“, dem österreichischen Zentrum für Genderkompetenz und Safe Sport. „Gerade psychische Gewalt passiert leider viel zu oft in Sportvereinen und bleibt unentdeckt, weil die Ansicht vorherrscht, dass gewisse Verhaltensweisen einfach dazugehören.“

Zwei A4-Seiten über korrektes Verhalten

Genau hier setzt ein neuer Ehrenkodex an, der gerade in Ausarbeitung ist und von der sportaffinen Wiener SPÖ-Gemeinderätin Yvonne Rychly mitinitiiert wurde. Ihr Ziel ist es, die Endfassung beim nächsten Wiener Landessportrat im November gemeinsam mit den vier großen Sportverbänden ASKÖ, ASVÖ, Sportunion und ÖFB zu beschließen, damit sie mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten kann – und zwar für alle Mitglieder der vier großen Sportverbände in Wien. Zwei A4-Seiten umfasst der Text. „Wir haben es bewusst kurz und knapp gehalten, damit es für jeden verständlich ist“, sagt Rychly im Gespräch mit der WZ.

Dieser Ehrenkodex ist ein starkes Signal. Johanna Zimmerl, Leiterin der möwe Kinderschutzzentren

Ein Absatz zum Thema Respekt („wertschätzender und höflicher Umgangston“) ist darin ebenso zu finden wie das Thema Körperkontakt („auf das sportlich notwendige Maß beschränkt“ und „Hilfestellungen sind vor der Durchführung verbal anzukündigen und dürfen nur mit Einverständnis erfolgen“). Die Privatsphäre in Garderoben und Duschen kommt ebenso vor wie ein Verbot von privaten Chats mit Minderjährigen. Und natürlich ist klar festgehalten, dass „jegliche Form von physischer, psychischer, sexualisierter institutioneller Gewalt sowie Diskriminierung strengstens untersagt“ ist und „unmittelbar sanktioniert“ wird. Außerdem sind eine verpflichtende Online-Schulung zum Thema Safe Sport und ein Interventionsplan samt Dokumentation vorgesehen.

Ein Leitfaden für bis zu 14.000 Sportvereine

Ein solches Papier ist an sich nichts Neues. Schon jetzt haben zahlreiche Sportvereine und auch einzelne Verbände den einen oder anderen Ehrenkodex. Der nun diskutierte soll aber künftig einheitlich für alle Mitglieder der vier beteiligten Verbände gelten, und das sind immerhin die meisten der rund 750 Sportvereine in Wien. Die Initiator:innen denken aber noch größer und hoffen auf eine Verbreitung über Wien hinaus, denn ASKÖ, ASVÖ, Sportunion und ÖFB sind die Heimat von etwa 14.000 der österreichweit rund 15.000 Sportvereine.

Das wäre im Sinne jener, die sich bei einer Diskussionsveranstaltung vorige Woche im Vorfeld der Sportstars-Gala im Wiener Rathaus einen einheitlichen Ehrenkodex für den gesamten österreichischen Sport gewünscht haben, damit nicht das Sportministerium und jedes der neun Bundesländer ihr je eigenes Süppchen kochen. Ansonsten gab es viel Lob für den Vorstoß. Johanna Zimmerl, Leiterin der möwe Kinderschutzzentren, strich hervor, dass sich die großen Sportverbände von sich aus mit dem Kinderschutz beschäftigen, „ohne dass es Druck durch einen konkreten Anlassfall gibt. Das ist ein starkes Signal.“ Der Ehrenkodex sei „ein Leitfaden, der Orientierung gibt“. Kleiser findet es wichtig, dass bereits auf der Ebene der (unbeabsichtigten) Grenzverletzungen angesetzt werde. Denn (absichtliche) Übergriffe sind ja nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. „Je reflektierter wir damit umgehen“, so die Ex-Profisportlerin, „desto besser kann vorgebeugt werden.“

Finanzielle Konsequenzen

Der Verhaltenskodex soll es Täter:innen so schwer wie möglich und gleichzeitig potenziellen Opfern so leicht wie möglich machen. „Wenn sich auch nur eine Person in einer Sportgruppe unwohl fühlt, dann muss man sich darum kümmern“, fordert Zimmerl. Laut dem Wiener Kinder- und Jugendanwalt Sebastian Öhner sind insgesamt männliche Jugendliche in Sportvereinen häufiger von Gewalt betroffen, melden dies aber seltener, weil vor allem sexualisierte Übergriffe bei Burschen noch stärker schambehaftet sind als bei Mädchen. Somit ist hier die Dunkelziffer höher. „Umso wichtiger ist Transparenz.“ Und im besten Fall hat jeder Verein eine:n Kinderschutzverantwortliche:n. Kleiser sieht die Vereinsführungen in der Verantwortung: „Wenn von ganz oben Haltung gezeigt wird, dann kann man auch solche Fälle besser bearbeiten.“ Aber: „Hinschauen geht alle an“, betont Öhner.

Bei jeder Entscheidung muss das Kindeswohl vorrangig behandelt werden. Sebastian Öhner, Wiener Kinder- und Jugendanwalt

Geht es nach den Initiator:innen, dann soll der Ehrenkodex mehr sein als eine bloße Absichtserklärung. Im Extremfall könnten einem Verein, der dagegen verstößt, bei Förderungen Probleme drohen. Wie das in der Praxis genau aussehen soll, ist allerdings noch zu klären. Das Gleiche gilt für einen Punkt, der unter anderem dem ASKÖ-Generalsekretär Michael Maurer ein bisschen Bauchweh bereitet. Denn in der – noch nicht abgesegneten – aktuellen Version ist die Rede davon, dass alle, die mit Minderjährigen zu tun haben, zwingend alle drei Jahre zwei Leumundszeugnisse vorlegen müssen: einen allgemeinen Strafregisterauszug (Kosten: 18 Euro) sowie den erweiterten zu „Kinder- und Jugendfürsorge“ (29 Euro).

Streitpunkt Strafregisterauszug

Würde man das ganz eng auslegen, so Maurer, „dann wäre sogar jeder betroffen, der – überspitzt formuliert – bei einem Heimspiel am Buffet Brötchen verkauft. Wir sprechen hier von mindestens einer halben Million Menschen. Immerhin ist jede vierte Person in Österreich Mitglied in einem Sportverein.“ Der Strafregisterauszug für ehrenamtlich Tätigkeiten ist zwar gratis, aber der Aufwand der Betroffenen wäre ebenso beträchtlich wie jener der zur Kontrolle verpflichteten Vereine. Und bei den Hauptamtlichen, die sehr wohl die 47 Euro für beides bezahlen müssten, ist die Frage, wer am Ende die Kosten übernimmt.

Abgesehen davon deckt ein Strafregisterauszug nicht alles ab. Zwar wurde dadurch laut Kleiser schon „Täter-Hopping“ in Vereinen entdeckt, aber es gibt eben auch Faktoren, die nicht strafrechtlich relevant sind und trotzdem eine Rolle spielen sollten, wenn es darum geht, ob man eine:n Trainer:in im Verein aufnimmt. Der Informationsweitergabe zwischen den Vereinen steht mitunter der Datenschutz im Weg. Hier müsse man Kinderschutz und Datenschutz vielleicht anders denken, meint Öhner. „Bei jeder Entscheidung, auch im privaten Bereich, muss schließlich das Kindeswohl vorrangig behandelt werden.“ Rychly könnte sich vorstellen, auch für den Sportbereich Arbeitszeugnisse zu etablieren. Aber selbst bei strafrechtlichen Verurteilungen gebe es Schlupflöcher durch zu hohe juristische Hürden, kritisiert Öhner: „Damit zum Beispiel ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden kann, muss schon im Prozess selbst klar festgestellt werden, dass die Gefahr einer Tatwiederholung besteht.“

Keine Frauen – kein Fördergeld?

Es gibt also noch einiges an Diskussionsbedarf bis zum Beschluss im November. Für Rychly ist der Ehrenkodex aber erst der Anfang, denn sie will in Bezug auf die Sportförderung noch viel weiter gehen. Vor dem Sommer hat sie erfolgreich innerhalb der Wiener SPÖ einen Antrag eingebracht, in dem „klare Zielvorgaben für mehr Frauen in Führungsfunktionen in Sportvereinen und -verbänden“ gefordert werden. Neben mehr gezielten Förderprogrammen für Trainer:innen ist die Rede davon, dass bei der Vergabe öffentlicher Sportförderungen „Gleichstellung und Frauenförderung als wesentliches Kriterium berücksichtigt werden sollen“.

Das klingt noch recht schwammig, als langfristiges Ziel gibt Rychly aber aus, dass in Zukunft die Höhe von Sportförderungen an den Frauenanteil geknüpft werden soll – und zwar nicht nur unter den Sportler:innen, sondern auch unter den Funktionär:innen, „damit nicht bloß eine Quotenfrau als Schriftführerin im Vereinsvorstand sitzt“. Sollte sie tatsächlich Erfolg mit ihrer Initiative haben, dann müssten etliche Vereinsführungen neu besetzt werden, um nicht vom Geldhahn abgeschnitten zu werden. Denn derzeit sind 80 Prozent der Präsident:innen, Generalsekretär:innen und Trainer:innen im heimischen Spitzensport Männer.

Dass unter den Aktiven der Frauenanteil bei Eishockey (zum Beispiel 15 Prozent beim Nachwuchs der Vienna Capitals) und Fußball (8,5 Prozent im Wiener Fußballverband) relativ niedrig ist, überrascht dabei ebenso wenig wir der vergleichsweise hohe Frauenanteil im Handball (45 Prozent ÖHB-Aktive sind weiblich). Beim Wiener Basketball Verband beträgt er immerhin 31 Prozent. Beim Wiener Tennisverband sind nur 24 Prozent der Lizenzspieler:innen weiblich. Die Sportunion als Dachverband wiederum weist mit 41 Prozent ebenfalls verhältnismäßig viele weibliche Mitglieder aus. Unter den hauptamtlichen Mitarbeiter:innen sind sogar 57 Prozent Frauen, und mit Präsidentin Dagmar Schmidt steht etwa im Wiener Landesverband seit Jahren eine Frau an der Spitze.

Das ist im heimischen Sport aber eher die Ausnahme. Die Vienna Capitals haben zum Beispiel im Management keine einzige Frau, und bei den Coaches findet sich eine Tormanntrainerin unter neun Männern. Der Österreichische Handballbund hat zwar ebenso wie der Wiener Tennisverband nur eine Frau unter sechs Männern im Direktorium und zwei Frauen unter fünfzehn Männern im Vorstand, verweist aber zumindest darauf, dass an zwei Positionen – Leitung der Akademie und Junioren-Nationalteam – zwei Trainerinnen aktiv sind, „wo andere Verbände Männer einsetzen“. Beim Wiener Basketball Verband sind drei der neun Vorstandsmitglieder und zwei der sechs Trainer:innen der Vienna Basketball Academy weiblich. Man darf gespannt sein, ob sich Rychly mit ihrer Initiative auf der langen Strecke durchsetzen wird – und ob in ein paar Jahren die Geschlechterverhältnisse in den Vereins- und Verbandsführungen anders aussehen werden.